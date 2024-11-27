Рашисти скинули авіабомби на Ясногірку на Донеччині: зруйновано 15 будинків. ФОТО

Напередодні, 26 листопада 2024 року, російські війська завдали удару двома авіабомбами по селищу Ясногірка Краматорського району Донецької області. На місці прямого влучання виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За даними ДСНС, внаслідок російського авіаудару зруйновано 15 будинків.

Як зазначається, надзвичайники ліквідували займання житлового будинку та легкового автомобіля на площі 17 кв. м.

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"На щастя, обійшлося без жертв, але масштаби руйнувань свідчать про цинізм та жорстокість ворога", - наголошують рятувальники.