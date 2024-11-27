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Рашисты сбросили авиабомбы на Ясногорку в Донецкой области: разрушены 15 домов. ФОТО

Накануне, 26 ноября 2024 года, российские войска нанесли удар двумя авиабомбами по поселку Ясногорка Краматорского района Донецкой области. На месте прямого попадания возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным ГСЧС, в результате российского авиаудара разрушено 15 домов.

Как отмечается, чрезвычайники ликвидировали возгорание жилого дома и легкового автомобиля на площади 17 кв. м.

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обстріл Ясногірки

"К счастью, обошлось без жертв, но масштабы разрушений свидетельствуют о цинизме и жестокости врага", - отмечают спасатели.

Автор: 

обстрел (27036) Донецкая область (9582) ГСЧС (4958) Ясногорка (2)


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а шо - кацапи не знають що у нас Фи-16?!!
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27.11.2024 11:50 Ответить
 
 