Росіяни окупували Новоселидівку та Петрівку і просунулись біля 12 населених пунктів, - DeepState. КАРТА

Російським військам вдалось окупувати Новоселидівку та Петрівку. Також рашисти просунулись у районі 12 населених пунктів.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Новоселидівку та Петрівку, а також просунувся біля Новомлинська, Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівнополю, Сонцівки, у Кругляківці, Берестках та Кураховому", - йдеться в повідомленні.

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