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Новини Війна
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Росіяни окупували Новоселидівку та Петрівку і просунулись біля 12 населених пунктів, - DeepState. КАРТА

Російським військам вдалось окупувати Новоселидівку та Петрівку. Також рашисти просунулись у районі 12 населених пунктів.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Новоселидівку та Петрівку, а також просунувся біля Новомлинська, Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівнополю, Сонцівки, у Кругляківці, Берестках та Кураховому", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили знищили базу окупантів у Курській області, випустивши з винищувача МіГ-29 авіабомбу. ВIДЕО

Росіяни наближаються до Курахового

Просування росіян на Харківщині

Автор: 

окупація (6657) Рівнопіль (3) Роздольне (6) Курахове (122) Берестки (3) Веселий Гай (6) Новоселидівка (1) Сонцівка (9) Жовте (7) Петрівка (5) Пустинка (3) Новомлинськ (9) Розлив (12) Кругляківка (11)


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Топ коментарі
+53
Це вже просто якийсь ідіотизм та знущання над здоровим глуздом.
Щоденні стандартні зведення Генштабу з фронту - 150 боєзіткнень відбулось, ворог найбільше атакує на Курахівському напрямку, всі напади відбиті, все окей.
Зеля - щоденно працюємо над посиленням захисту та оборони країни, постійно проводжу ставки верховного головнокомандувача по ситуації на фронті, заслуговую доповіді силовиків.
Сирський - постійно інформую Верховного головнокомандувача Зеленського про ситуацію на фронті, відвідую військових на фронті, проводжу зустрічі та розмови з іноземними генералами та нещодавно з журналістами.
І така муйня і брехня кожний день від цих нелюдей.
А результат - кожний день відступ та навіть прискорення відступу.
Головні винуватці прискорення темпу здачі територій України пуйлу, це конкретно верховний головнокомандувач Зеленський,
головнокомандувач ЗСУ Сирський,
начальник Генштабу Баргилевич та весь його Генштаб паркетних совкових генералів.
Ці покидьки просто вже збиткуються над українським народом і багато з них вже відкрито працюють на окупантів.
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27.11.2024 03:07
+23
Нещасну Україну ведуть до здачі і капітуляції. НЕукраїнці ні по духу, ні за походженням - умерови-сирські-зеленгські- єрмаки... І, при тому "потужно-переможно" брешуть. Продажна злодюжна брехлива камарілья.
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27.11.2024 05:52
+20
Это результаты диверсии с минами. Где контроль качества? В цехах должны находится люди для контроля производственной линии. Перед отправкой оружия нужно рандомно из каждого ящика брать мину или снаряд и ехать отстреливать на полигон. Что за детский сад?

Вы хватаете людей на улице для того чтобы подставить их на фронте?
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27.11.2024 04:56
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Це вже просто якийсь ідіотизм та знущання над здоровим глуздом.
Щоденні стандартні зведення Генштабу з фронту - 150 боєзіткнень відбулось, ворог найбільше атакує на Курахівському напрямку, всі напади відбиті, все окей.
Зеля - щоденно працюємо над посиленням захисту та оборони країни, постійно проводжу ставки верховного головнокомандувача по ситуації на фронті, заслуговую доповіді силовиків.
Сирський - постійно інформую Верховного головнокомандувача Зеленського про ситуацію на фронті, відвідую військових на фронті, проводжу зустрічі та розмови з іноземними генералами та нещодавно з журналістами.
І така муйня і брехня кожний день від цих нелюдей.
А результат - кожний день відступ та навіть прискорення відступу.
Головні винуватці прискорення темпу здачі територій України пуйлу, це конкретно верховний головнокомандувач Зеленський,
головнокомандувач ЗСУ Сирський,
начальник Генштабу Баргилевич та весь його Генштаб паркетних совкових генералів.
Ці покидьки просто вже збиткуються над українським народом і багато з них вже відкрито працюють на окупантів.
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27.11.2024 03:07 Відповісти
Нещасну Україну ведуть до здачі і капітуляції. НЕукраїнці ні по духу, ні за походженням - умерови-сирські-зеленгські- єрмаки... І, при тому "потужно-переможно" брешуть. Продажна злодюжна брехлива камарілья.
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27.11.2024 05:52 Відповісти
Ну якщо вже міни для мінометів не вдається виготовити,то чого можна сподіватись,наступу від наших хлопців????
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27.11.2024 06:36 Відповісти
Диверсія
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27.11.2024 11:07 Відповісти
Это результаты диверсии с минами. Где контроль качества? В цехах должны находится люди для контроля производственной линии. Перед отправкой оружия нужно рандомно из каждого ящика брать мину или снаряд и ехать отстреливать на полигон. Что за детский сад?

Вы хватаете людей на улице для того чтобы подставить их на фронте?
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27.11.2024 04:56 Відповісти
Война идиотов не прощает. Теперь всех ответственных за мины, отправить на фронт вместе с их бракованными минами - пусть сдерживают оккупантов как хотят
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27.11.2024 05:02 Відповісти
Ще колись за есерусеру працював на конвеєрі одного із заводів. В кінці конвеєра був військовий, який все ретельно оглядав. Щось не сподобалось, якась неличка царапинка, чи ще щось таке дрібне. Все "изделие" в народне господарство.
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27.11.2024 07:03 Відповісти
В ящику їх дві...
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27.11.2024 07:22 Відповісти
+++
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27.11.2024 08:30 Відповісти
З кожним разом все "веселіше" !
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27.11.2024 05:41 Відповісти
Нарік відморозився, неначе нічого не відбувається
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27.11.2024 05:47 Відповісти
Нарік готується до запису чергового відосіка, де розкаже що наступ відбувається бо партнери мало зброї дают. Ну і грошей дають мало бо красти ніхто не відміняв.
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27.11.2024 05:58 Відповісти
Схоже на те, що поганих новин йому не повідомляють
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27.11.2024 05:59 Відповісти
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27.11.2024 08:07 Відповісти
Для нього це якраз д о б р і новини...
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27.11.2024 08:09 Відповісти
повідомляй не повідомляй - що ти з конченого наркомана візьмеш.
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27.11.2024 08:48 Відповісти
Сцарь хороший?
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27.11.2024 09:48 Відповісти
Якщо не повідомляють, то нехай відкриє інтернет та почитає як живе країна!
Коли він виступав з концертами, то завжди був у курсі життя країни, висміював найсвіжіші події, а як став президентов перестав бачити.
Нехай Ленка почитає та розкаже, здається вона перша леді яка почала отримувати зарплату як перша леді.
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27.11.2024 11:13 Відповісти
А відкрити ліпсткйт у цього Гундосого імбецила мізків не вистачає? Зайти на новостей сайти, почитати, що в твоїй країні робиться? На хріна нам цей імпотент тупорилий, який навіть не відлупляє, що в його країні відбувається? Імпічмент Гундосу!
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27.11.2024 11:50 Відповісти
*діпстейт, телефон тупий, як і гундос
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27.11.2024 11:51 Відповісти
Ось чого коштувало країни змінна вищого військового керівництва заради забаганок Зелі ,провал на фронті з серпня ,а вони хвастаются курською операцією замість стабілізації фронту на Донбасі.
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27.11.2024 06:32 Відповісти
зміна президента, "цього коштувала"..
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27.11.2024 13:09 Відповісти
Здача України успішно продовжується! Вітаємо! А "мудрий нАрід" проголосував і покірно мовчить, чекаючи приходу рашенфашистів!
Все по плану кремлівських психопатів!
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27.11.2024 06:48 Відповісти
Фанати, адепти та вибірци Зеленського, ну і решта *********, скажить, оце ж працює План перемоги вашого простроченого Вальоді або це у дії вже його отой План стійкості?
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27.11.2024 06:50 Відповісти
Вальодя мав на увазі інший план , який до планування немає ніякого відношення.
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27.11.2024 08:52 Відповісти
@ "Велика Новосілка…

У цьому році ми бачили кілька серйозних провалів Сил оборони України на фронті, які я особисто відношу втрату Очеретиного та укріплених східних рубежів Торецької агломерації. Але, судячи зі всього, події, які зараз розвиваються в районі Великої Новосілки, перекривають собою все вищевказане..."

Повний текст допису - тут: https://t.me/zloyodessit/23109
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27.11.2024 07:35 Відповісти
Ішак "докерувався". Чмо тупориле мовчить, мов гімна в писок набрало.
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27.11.2024 07:37 Відповісти
Експертними дописами цензорних стратегів ворога не зупиниш. Зєля, Сирський чи Умєров ті ще мудаки, але зброя сама не воює, а кацапи пруть шо дурні...
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27.11.2024 07:46 Відповісти
Зараз вилучають також міни 82 калібру, виявилося що вони також брачні, як і 120-ка....
А буданга просить в союзників ПВО, замість томагавків, о і весь пиз-дець....
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27.11.2024 09:31 Відповісти
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27.11.2024 08:10 Відповісти
О в нас вже і польські диванні аналітики розмірковують...
Уже увесь світ задіяний!!! Але нажаль в лишень соцмережах...
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27.11.2024 13:11 Відповісти
Якось дуже потужно Боневтік Потужний органзізував оборону України від влорога, проводить Ставку, дивиться на бойову карту, а потім щось потужно гундосить на відосах...головне що баранам 73% виділив по тисячі гривень, щоб за нього проголосували.
Немає вже тієї України, яку ти Гундосе Нетпярка прийняв у 2019 році від Порошенка, ті, що за тебе голосували зараз в окупаціїї, або драпанули, хто в який бік, але більше 9 мільяйонів до ЄС. Але вихід є: потрібно негайно всім 73%, які голосували за Володимира Олександровича бігти до ТЦК , там хуже не будєт, хоч поржуть і зроблять всіх ще раз.
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27.11.2024 08:30 Відповісти
Віслюк і кремлвський-просирський зливають Україну крок за кроком....все за планом.....брехня і відсотки віслюка вже дістали!!!! Повертайте терміново Залужного!!!! Просирський вже повинен застрелитись!!!
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27.11.2024 08:33 Відповісти
Якщо якісь перемовини в лютому,то ***** скаже таке"І послє етава ви думаєте,что ми нє спасобни прайті на всє адмєнєстратівниє тєріторіі із нашей канстітуциі?Атдавайтє наше,нєт ната,рускій язик на вибар граждан"(
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27.11.2024 08:44 Відповісти
Ваші пропозиції?
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27.11.2024 10:43 Відповісти
Там де москалі лиш збираються ,наприклад.Запорізька,їб@шити всім чим є й пробувати наступати .
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27.11.2024 11:51 Відповісти
Схоже, що для наступу будь де в нас нема а ні людей, а ні зброї
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27.11.2024 13:21 Відповісти
Так, тому ***** і пре. Питання, якщо ми не можемо його стримати, чого гундосий Лідор нації мовчить? Чому вдають, що все "по плану", який в біса це план - здати усі землі *****?
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27.11.2024 11:46 Відповісти
З того часу, як єврейський клоун замінив українця Залужного на московита Сирського, не звільнено ЖОДНОГО МЕТРА українських земель.
Так домовились в Омані?
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27.11.2024 10:16 Відповісти
У "зе" лтише один меседж - все добре, моя чаріна Маркізо, все як завжди добре, хоча кругом ну повна жопа!!!
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27.11.2024 11:15 Відповісти
Народ, що взагалі відбувається? Україна кожен день втрачає землі, кацапи пруть, як сарана, а верховний головнокомандувач зі своїм головкомом кожен день рапортують: фсьо харашо, прєкрасная маркіза! Посипалися фронти, то зверніться до нації, хай люди знають, що їх чекає! Хай евакуюються, хто може, з під удару кацапів. Чи це знову шашлики перед Бучею?!
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27.11.2024 11:44 Відповісти
Когда та Сталин похвастался - мне очень повезло с моим народом, конечно он же все стерпел и гулаг и репресий и многое другое. Похоже что и Зеленскому повезло с таким терпеливым и податливым народом . И у него все ок.
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27.11.2024 11:49 Відповісти
 
 