Россияне оккупировали Новоселидовку и Петровку и продвинулись около 12 населенных пунктов, - DeepState. КАРТА
Российским войскам удалось оккупировать Новоселидовку и Петровку. Также рашисты продвинулись в районе 12 населенных пунктов.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Новоселидовку и Петровку, а также продвинулся возле Новомлинска, Желтого, Пустынки, Пушкино, Раздольного, Разлива, Веселого Гая, Ривнополя, Сонцевки, в Кругляковке, Берестках и Курахово", - говорится в сообщении.
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+53 Володимир Мик
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+23 Ярема Стогін #594927
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Щоденні стандартні зведення Генштабу з фронту - 150 боєзіткнень відбулось, ворог найбільше атакує на Курахівському напрямку, всі напади відбиті, все окей.
Зеля - щоденно працюємо над посиленням захисту та оборони країни, постійно проводжу ставки верховного головнокомандувача по ситуації на фронті, заслуговую доповіді силовиків.
Сирський - постійно інформую Верховного головнокомандувача Зеленського про ситуацію на фронті, відвідую військових на фронті, проводжу зустрічі та розмови з іноземними генералами та нещодавно з журналістами.
І така муйня і брехня кожний день від цих нелюдей.
А результат - кожний день відступ та навіть прискорення відступу.
Головні винуватці прискорення темпу здачі територій України пуйлу, це конкретно верховний головнокомандувач Зеленський,
головнокомандувач ЗСУ Сирський,
начальник Генштабу Баргилевич та весь його Генштаб паркетних совкових генералів.
Ці покидьки просто вже збиткуються над українським народом і багато з них вже відкрито працюють на окупантів.
Вы хватаете людей на улице для того чтобы подставить их на фронте?
Коли він виступав з концертами, то завжди був у курсі життя країни, висміював найсвіжіші події, а як став президентов перестав бачити.
Нехай Ленка почитає та розкаже, здається вона перша леді яка почала отримувати зарплату як перша леді.
Все по плану кремлівських психопатів!
У цьому році ми бачили кілька серйозних провалів Сил оборони України на фронті, які я особисто відношу втрату Очеретиного та укріплених східних рубежів Торецької агломерації. Але, судячи зі всього, події, які зараз розвиваються в районі Великої Новосілки, перекривають собою все вищевказане..."
Повний текст допису - тут: https://t.me/zloyodessit/23109
А буданга просить в союзників ПВО, замість томагавків, о і весь пиз-дець....
Уже увесь світ задіяний!!! Але нажаль в лишень соцмережах...
Немає вже тієї України, яку ти Гундосе Нетпярка прийняв у 2019 році від Порошенка, ті, що за тебе голосували зараз в окупаціїї, або драпанули, хто в який бік, але більше 9 мільяйонів до ЄС. Але вихід є: потрібно негайно всім 73%, які голосували за Володимира Олександровича бігти до ТЦК , там хуже не будєт, хоч поржуть і зроблять всіх ще раз.
Так домовились в Омані?