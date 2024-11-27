РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5464 посетителя онлайн
Новости Война
13 018 48

Россияне оккупировали Новоселидовку и Петровку и продвинулись около 12 населенных пунктов, - DeepState. КАРТА

Российским войскам удалось оккупировать Новоселидовку и Петровку. Также рашисты продвинулись в районе 12 населенных пунктов.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Новоселидовку и Петровку, а также продвинулся возле Новомлинска, Желтого, Пустынки, Пушкино, Раздольного, Разлива, Веселого Гая, Ривнополя, Сонцевки, в Кругляковке, Берестках и Курахово", - говорится в сообщении.

Читайте также: На фронте произошло 208 боевых столкновений, враг сохраняет высокую активность на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

Росіяни наближаються до Курахового

Просування росіян на Харківщині

Автор: 

оккупация (10131) Ровнополь (3) Раздольное (7) Курахово (122) Берестки (3) Веселый Гай (6) Новоселидовка (1) Сонцовка (9) Желтое (7) Петровка (5) Пустынка (3) Новомлынск (9) Разлив (15) Кругляковка (11)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+53
Це вже просто якийсь ідіотизм та знущання над здоровим глуздом.
Щоденні стандартні зведення Генштабу з фронту - 150 боєзіткнень відбулось, ворог найбільше атакує на Курахівському напрямку, всі напади відбиті, все окей.
Зеля - щоденно працюємо над посиленням захисту та оборони країни, постійно проводжу ставки верховного головнокомандувача по ситуації на фронті, заслуговую доповіді силовиків.
Сирський - постійно інформую Верховного головнокомандувача Зеленського про ситуацію на фронті, відвідую військових на фронті, проводжу зустрічі та розмови з іноземними генералами та нещодавно з журналістами.
І така муйня і брехня кожний день від цих нелюдей.
А результат - кожний день відступ та навіть прискорення відступу.
Головні винуватці прискорення темпу здачі територій України пуйлу, це конкретно верховний головнокомандувач Зеленський,
головнокомандувач ЗСУ Сирський,
начальник Генштабу Баргилевич та весь його Генштаб паркетних совкових генералів.
Ці покидьки просто вже збиткуються над українським народом і багато з них вже відкрито працюють на окупантів.
показать весь комментарий
27.11.2024 03:07
+23
Нещасну Україну ведуть до здачі і капітуляції. НЕукраїнці ні по духу, ні за походженням - умерови-сирські-зеленгські- єрмаки... І, при тому "потужно-переможно" брешуть. Продажна злодюжна брехлива камарілья.
показать весь комментарий
27.11.2024 05:52
+20
Это результаты диверсии с минами. Где контроль качества? В цехах должны находится люди для контроля производственной линии. Перед отправкой оружия нужно рандомно из каждого ящика брать мину или снаряд и ехать отстреливать на полигон. Что за детский сад?

Вы хватаете людей на улице для того чтобы подставить их на фронте?
показать весь комментарий
27.11.2024 04:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вже просто якийсь ідіотизм та знущання над здоровим глуздом.
Щоденні стандартні зведення Генштабу з фронту - 150 боєзіткнень відбулось, ворог найбільше атакує на Курахівському напрямку, всі напади відбиті, все окей.
Зеля - щоденно працюємо над посиленням захисту та оборони країни, постійно проводжу ставки верховного головнокомандувача по ситуації на фронті, заслуговую доповіді силовиків.
Сирський - постійно інформую Верховного головнокомандувача Зеленського про ситуацію на фронті, відвідую військових на фронті, проводжу зустрічі та розмови з іноземними генералами та нещодавно з журналістами.
І така муйня і брехня кожний день від цих нелюдей.
А результат - кожний день відступ та навіть прискорення відступу.
Головні винуватці прискорення темпу здачі територій України пуйлу, це конкретно верховний головнокомандувач Зеленський,
головнокомандувач ЗСУ Сирський,
начальник Генштабу Баргилевич та весь його Генштаб паркетних совкових генералів.
Ці покидьки просто вже збиткуються над українським народом і багато з них вже відкрито працюють на окупантів.
показать весь комментарий
27.11.2024 03:07 Ответить
Нещасну Україну ведуть до здачі і капітуляції. НЕукраїнці ні по духу, ні за походженням - умерови-сирські-зеленгські- єрмаки... І, при тому "потужно-переможно" брешуть. Продажна злодюжна брехлива камарілья.
показать весь комментарий
27.11.2024 05:52 Ответить
Ну якщо вже міни для мінометів не вдається виготовити,то чого можна сподіватись,наступу від наших хлопців????
показать весь комментарий
27.11.2024 06:36 Ответить
Диверсія
показать весь комментарий
27.11.2024 11:07 Ответить
Это результаты диверсии с минами. Где контроль качества? В цехах должны находится люди для контроля производственной линии. Перед отправкой оружия нужно рандомно из каждого ящика брать мину или снаряд и ехать отстреливать на полигон. Что за детский сад?

Вы хватаете людей на улице для того чтобы подставить их на фронте?
показать весь комментарий
27.11.2024 04:56 Ответить
Война идиотов не прощает. Теперь всех ответственных за мины, отправить на фронт вместе с их бракованными минами - пусть сдерживают оккупантов как хотят
показать весь комментарий
27.11.2024 05:02 Ответить
Ще колись за есерусеру працював на конвеєрі одного із заводів. В кінці конвеєра був військовий, який все ретельно оглядав. Щось не сподобалось, якась неличка царапинка, чи ще щось таке дрібне. Все "изделие" в народне господарство.
показать весь комментарий
27.11.2024 07:03 Ответить
В ящику їх дві...
показать весь комментарий
27.11.2024 07:22 Ответить
+++
показать весь комментарий
27.11.2024 08:30 Ответить
З кожним разом все "веселіше" !
показать весь комментарий
27.11.2024 05:41 Ответить
Нарік відморозився, неначе нічого не відбувається
показать весь комментарий
27.11.2024 05:47 Ответить
Нарік готується до запису чергового відосіка, де розкаже що наступ відбувається бо партнери мало зброї дают. Ну і грошей дають мало бо красти ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
27.11.2024 05:58 Ответить
Схоже на те, що поганих новин йому не повідомляють
показать весь комментарий
27.11.2024 05:59 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2024 08:07 Ответить
Для нього це якраз д о б р і новини...
показать весь комментарий
27.11.2024 08:09 Ответить
повідомляй не повідомляй - що ти з конченого наркомана візьмеш.
показать весь комментарий
27.11.2024 08:48 Ответить
Сцарь хороший?
показать весь комментарий
27.11.2024 09:48 Ответить
Якщо не повідомляють, то нехай відкриє інтернет та почитає як живе країна!
Коли він виступав з концертами, то завжди був у курсі життя країни, висміював найсвіжіші події, а як став президентов перестав бачити.
Нехай Ленка почитає та розкаже, здається вона перша леді яка почала отримувати зарплату як перша леді.
показать весь комментарий
27.11.2024 11:13 Ответить
А відкрити ліпсткйт у цього Гундосого імбецила мізків не вистачає? Зайти на новостей сайти, почитати, що в твоїй країні робиться? На хріна нам цей імпотент тупорилий, який навіть не відлупляє, що в його країні відбувається? Імпічмент Гундосу!
показать весь комментарий
27.11.2024 11:50 Ответить
*діпстейт, телефон тупий, як і гундос
показать весь комментарий
27.11.2024 11:51 Ответить
Ось чого коштувало країни змінна вищого військового керівництва заради забаганок Зелі ,провал на фронті з серпня ,а вони хвастаются курською операцією замість стабілізації фронту на Донбасі.
показать весь комментарий
27.11.2024 06:32 Ответить
зміна президента, "цього коштувала"..
показать весь комментарий
27.11.2024 13:09 Ответить
Здача України успішно продовжується! Вітаємо! А "мудрий нАрід" проголосував і покірно мовчить, чекаючи приходу рашенфашистів!
Все по плану кремлівських психопатів!
показать весь комментарий
27.11.2024 06:48 Ответить
Фанати, адепти та вибірци Зеленського, ну і решта *********, скажить, оце ж працює План перемоги вашого простроченого Вальоді або це у дії вже його отой План стійкості?
показать весь комментарий
27.11.2024 06:50 Ответить
Вальодя мав на увазі інший план , який до планування немає ніякого відношення.
показать весь комментарий
27.11.2024 08:52 Ответить
@ "Велика Новосілка…

У цьому році ми бачили кілька серйозних провалів Сил оборони України на фронті, які я особисто відношу втрату Очеретиного та укріплених східних рубежів Торецької агломерації. Але, судячи зі всього, події, які зараз розвиваються в районі Великої Новосілки, перекривають собою все вищевказане..."

Повний текст допису - тут: https://t.me/zloyodessit/23109
показать весь комментарий
27.11.2024 07:35 Ответить
Ішак "докерувався". Чмо тупориле мовчить, мов гімна в писок набрало.
показать весь комментарий
27.11.2024 07:37 Ответить
Експертними дописами цензорних стратегів ворога не зупиниш. Зєля, Сирський чи Умєров ті ще мудаки, але зброя сама не воює, а кацапи пруть шо дурні...
показать весь комментарий
27.11.2024 07:46 Ответить
Зараз вилучають також міни 82 калібру, виявилося що вони також брачні, як і 120-ка....
А буданга просить в союзників ПВО, замість томагавків, о і весь пиз-дець....
показать весь комментарий
27.11.2024 09:31 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2024 08:10 Ответить
О в нас вже і польські диванні аналітики розмірковують...
Уже увесь світ задіяний!!! Але нажаль в лишень соцмережах...
показать весь комментарий
27.11.2024 13:11 Ответить
Якось дуже потужно Боневтік Потужний органзізував оборону України від влорога, проводить Ставку, дивиться на бойову карту, а потім щось потужно гундосить на відосах...головне що баранам 73% виділив по тисячі гривень, щоб за нього проголосували.
Немає вже тієї України, яку ти Гундосе Нетпярка прийняв у 2019 році від Порошенка, ті, що за тебе голосували зараз в окупаціїї, або драпанули, хто в який бік, але більше 9 мільяйонів до ЄС. Але вихід є: потрібно негайно всім 73%, які голосували за Володимира Олександровича бігти до ТЦК , там хуже не будєт, хоч поржуть і зроблять всіх ще раз.
показать весь комментарий
27.11.2024 08:30 Ответить
Віслюк і кремлвський-просирський зливають Україну крок за кроком....все за планом.....брехня і відсотки віслюка вже дістали!!!! Повертайте терміново Залужного!!!! Просирський вже повинен застрелитись!!!
показать весь комментарий
27.11.2024 08:33 Ответить
Якщо якісь перемовини в лютому,то ***** скаже таке"І послє етава ви думаєте,что ми нє спасобни прайті на всє адмєнєстратівниє тєріторіі із нашей канстітуциі?Атдавайтє наше,нєт ната,рускій язик на вибар граждан"(
показать весь комментарий
27.11.2024 08:44 Ответить
Ваші пропозиції?
показать весь комментарий
27.11.2024 10:43 Ответить
Там де москалі лиш збираються ,наприклад.Запорізька,їб@шити всім чим є й пробувати наступати .
показать весь комментарий
27.11.2024 11:51 Ответить
Схоже, що для наступу будь де в нас нема а ні людей, а ні зброї
показать весь комментарий
27.11.2024 13:21 Ответить
Так, тому ***** і пре. Питання, якщо ми не можемо його стримати, чого гундосий Лідор нації мовчить? Чому вдають, що все "по плану", який в біса це план - здати усі землі *****?
показать весь комментарий
27.11.2024 11:46 Ответить
З того часу, як єврейський клоун замінив українця Залужного на московита Сирського, не звільнено ЖОДНОГО МЕТРА українських земель.
Так домовились в Омані?
показать весь комментарий
27.11.2024 10:16 Ответить
У "зе" лтише один меседж - все добре, моя чаріна Маркізо, все як завжди добре, хоча кругом ну повна жопа!!!
показать весь комментарий
27.11.2024 11:15 Ответить
Народ, що взагалі відбувається? Україна кожен день втрачає землі, кацапи пруть, як сарана, а верховний головнокомандувач зі своїм головкомом кожен день рапортують: фсьо харашо, прєкрасная маркіза! Посипалися фронти, то зверніться до нації, хай люди знають, що їх чекає! Хай евакуюються, хто може, з під удару кацапів. Чи це знову шашлики перед Бучею?!
показать весь комментарий
27.11.2024 11:44 Ответить
Когда та Сталин похвастался - мне очень повезло с моим народом, конечно он же все стерпел и гулаг и репресий и многое другое. Похоже что и Зеленскому повезло с таким терпеливым и податливым народом . И у него все ок.
показать весь комментарий
27.11.2024 11:49 Ответить
 
 