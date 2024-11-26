На фронте произошло 208 боевых столкновений, враг сохраняет высокую активность на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 208 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 31 авиационный удар с применением 57 КАБ, более семи сотен ударов дронами-камикадзе и совершил более 3300 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений с российскими захватчиками. Все они в районе Волчанска отражены украинскими воинами. Населенный пункт Питомник подвергся авиаудару тремя управляемыми бомбами.

На Купянском направлении противник 17 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Григорьевки, Зеленого Гая, Загрызово, Сеньково, Колесниковки, Синьковки и Андреевки. Одну управляемую авиабомбу враг сбросил на населенный пункт Куриловка.

Боевые действия на Донетчине

Двадцать один раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлениях Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов и Торского. Кроме того, населенные пункты Ивановка, Лиман, Заречное подверглись авиаударам девятью КАБ.

На Северском направлении оккупанты атаковали в районе Григорьевки, успеха не имели. В то же время враг нанес авиаудар управляемой бомбой по Славянску.

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Районы населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Предтечино и Дилиевка были атакованы врагом на Краматорском направлении 13 раз. Ситуация на направлении контролируемая, Силы обороны стойко удерживают занимаемые рубежи.

Враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. Оккупанты действовали в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка и Торецк, все атаки отражены, противник успеха не имел. Ударам с воздуха подверглись Торецк, Катериновка и Краматорск, всего враг сбросил шесть управляемых бомб.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 32 штурмовые и наступательные действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Лисовки и Чумацкого. В общем, 29 атак на направлении украинские защитники уже отразили, еще три боестолкновения, в районах Пустынки и Нового Труда, продолжаются. По имеющейся на данный момент информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 169 человек убитыми и 219 - ранеными. Уничтожены автомобиль и мотоцикл. Кроме того, еще один автомобиль и три БМП были существенно повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 39 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Дачное, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Елизаветовка, Гановка и Антоновка. Подразделения Сил обороны отразили 26 атак противника, 13 атак в районах Берестков, Зари и Сонцовки продолжаются до сих пор. За сегодня на данном направлении враг потерял 90 человек убитыми и ранеными. Уничтожено две БМП и один квадроцикл. Три БМП, одно орудие и один автомобиль повреждены.

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На Времевском направлении наши воины остановили 12 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка и Ривнополь. Еще четыре боестолкновения в районе населенного пункта Веселый Гай продолжаются до сих пор.

Ситуация на других направлениях

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Ореховском направлении захватчики активно применяли авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Темировка и Павловка, всего сбросили десять управляемых авиационных бомб.

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков. Противник успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области РФ. Авиация врага наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно об 11 авиационных ударах с применением 17 КАБ и 196 артиллерийских обстрелов, в том числе четырех - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.