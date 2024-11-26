На фронті відбулося 208 бойових зіткнень, ворог зберігає високу активність на Курахівському та Покровському напрямках, - Генштаб

З початку доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 208 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ворог завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 31 авіаційного удару із застосуванням 57 КАБ, більш як сім сотень ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3300 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень з російськими загарбниками. Всі їх в районі Вовчанська відбито українськими воїнами. Населений пункт Питомник зазнав авіаудару трьома керованими бомбами.

На Куп’янському напрямку противник 17 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового, Колісниківки, Синьківки та Андріївки. Одну керовану авіабомбу ворог скинув на населений пункт Курилівка.

Бойові дії на Донбасі

Двадцять один раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямках Греківки, Дружківки, Чернещини, Макіївки, Тернів та Торського. Крім того, населені пункти Іванівка, Лиман, Зарічне зазнали авіаударів дев’ятьма КАБ.

На Сіверському напрямку окупанти атакували в районі Григорівки, успіху не мали. Водночас ворог завдав авіаудару керованою бомбою по Слов’янську.

Читайте: Українські воїни відкинули ворога від Куп’янська та контролюють ситуацію на підступах, - ОСУВ "Хортиця"

Райони населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора, Предтечине та Диліївка були атаковані ворогом на Краматорському напрямку 13 разів. Ситуація на напрямку контрольована, Сили оборони стійко утримують займані рубежі.

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Окупанти діяли в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка та Торецьк, всі атаки відбито, противник успіху не мав. Ударів з повітря зазнали Торецьк, Катеринівка та Краматорськ, загалом ворог скинув шість керованих бомб.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 32 штурмові та наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Лисівки та Чумацького. Загалом, 29 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще три боєзіткнення, в районах Пустинки та Нового Труда, тривають. За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 169 осіб вбитими та 219 - пораненими. Знищено автомобіль та мотоцикл. Окрім того, ще один автомобіль та три БМП були суттєво пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 39 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Дачне, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Катеринівка, Єлизаветівка, Ганівка та Антонівка. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, 13 атак в районах Берестків, Зорі та Сонцівки тривають досі. За сьогодні на даному напрямку ворог втратив 90 осіб вбитими та пораненими. Знищено дві БМП та один квадроцикл. Три БМП, одна гармата та один автомобіль пошкоджені.

Також читайте: Армія РФ прискорює наступ на сході України: за тиждень захоплено майже 235 км² території, - Reuters

На Времівському напрямку наші воїни зупинили 12 штурмів окупантів в районах населених пунктів Трудове, Костянтинопольське, Роздольне, Новоандріївка та Рівнопіль. Ще чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Веселий Гай тривають дотепер.

Ситуація на інших напрямках

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку загарбники активно застосовували авіацію по районах населених пунктів Мала Токмачка, Темирівка та Павлівка, загалом скинули десять керованих авіаційних бомб.

На Придніпровському напрямку наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників. Противник успіху не мав.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області РФ. Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. На даний час відомо про 11 авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБ і 196 артилерійських обстрілів, зокрема чотирьох - з реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.