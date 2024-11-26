На фронте - 143 боевые столкновения, наиболее активно враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль линии фронта возросло до 143. Особенно активно враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Оккупанты не прекращают применять артиллерию и авиацию по территории Украины. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Волфино, Прогресс, Яструбщина, Поповка, Нововасильевка, Басовка, Рясное, Ходино Сумской области; Тимоновичи, Полесье, Гута-Студенецкая Черниговской области. Враг нанес один авиаудар по территории Курской области РФ, применив одну КАБ.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанска.

Двенадцать штурмовых действий захватчиков отражены нашими воинами вблизи Григорьевки, Зеленого Гая, Загрызово, Сеньково и Андреевки на Купянском направлении, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, атакует в районах Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 17 боестолкновений, из которых семь продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении оккупанты атакуют в районе Григорьевки, боестолкновение до сих пор продолжается.

На Торецком направлении противник трижды атаковал позиции наших войск вблизи Делиевки и Торецка.

На Покровском направлении в районах Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Лисовки, Чумацкого, Пустынки и Нового Труда идут ожесточенные бои. В данное время враг совершил 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций, 25 атак нашими защитниками уже отбито. Оккупанты сбросили две авиабомбы в районах Зеленого Поля и Покровска.

На Кураховском направлении продолжается 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Елизаветовка, Гановка и Антоновка. Двадцать три вражеских штурма уже отбиты нашими защитниками.

В районах населенных пунктов Веселый Гай, Трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка и Ривнополь Времевского направления наши защитники отбили 12 вражеских атак, одно боестолкновение продолжается.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Ореховском направлении захватчики активно применяли авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Темировка и Павловка, всего сбросили десять управляемых авиационных бомб.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили две атаки врага.