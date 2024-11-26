На фронте - 143 боевые столкновения, наиболее активно враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль линии фронта возросло до 143. Особенно активно враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Ситуация на севере
Оккупанты не прекращают применять артиллерию и авиацию по территории Украины. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Волфино, Прогресс, Яструбщина, Поповка, Нововасильевка, Басовка, Рясное, Ходино Сумской области; Тимоновичи, Полесье, Гута-Студенецкая Черниговской области. Враг нанес один авиаудар по территории Курской области РФ, применив одну КАБ.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанска.
Двенадцать штурмовых действий захватчиков отражены нашими воинами вблизи Григорьевки, Зеленого Гая, Загрызово, Сеньково и Андреевки на Купянском направлении, три боестолкновения продолжаются до сих пор.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, атакует в районах Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 17 боестолкновений, из которых семь продолжаются до сих пор.
На Сиверском направлении оккупанты атакуют в районе Григорьевки, боестолкновение до сих пор продолжается.
На Торецком направлении противник трижды атаковал позиции наших войск вблизи Делиевки и Торецка.
На Покровском направлении в районах Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Лисовки, Чумацкого, Пустынки и Нового Труда идут ожесточенные бои. В данное время враг совершил 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций, 25 атак нашими защитниками уже отбито. Оккупанты сбросили две авиабомбы в районах Зеленого Поля и Покровска.
На Кураховском направлении продолжается 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Елизаветовка, Гановка и Антоновка. Двадцать три вражеских штурма уже отбиты нашими защитниками.
В районах населенных пунктов Веселый Гай, Трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка и Ривнополь Времевского направления наши защитники отбили 12 вражеских атак, одно боестолкновение продолжается.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.
На Ореховском направлении захватчики активно применяли авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Темировка и Павловка, всего сбросили десять управляемых авиационных бомб.
На Приднепровском направлении наши защитники отбили две атаки врага.
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