На фронті 143 бойові зіткнення, найбільш активно ворог атакує на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

З початку доби, станом на 16:00, загальна кількість бойових зіткнень вздовж лінії фронту зросла до 143. Особливо активно ворог атакує на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Окупанти не припиняють застосовувати артилерію та авіацію по території України. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Волфине, Прогрес, Яструбщина, Попівка, Нововасилівка, Басівка, Рясне, Ходине Сумської області; Тимоновичі, Полісся, Гута-Студенецька Чернігівської області. Ворог завдав один авіаудар по території Курської області РФ, застосувавши одну КАБ.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення в районі Вовчанська.

Дванадцять штурмових дій загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового та Андріївки на Куп’янському напрямку, три боєзіткнення тривають до цього часу.

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Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, атакує в районах Греківки, Дружківки, Чернещини, Макіївки, Тернів та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 17 боєзіткнень, з яких сім тривають дотепер.

На Сіверському напрямку окупанти атакують в районі Григорівки, боєзіткнення досі триває.

На Торецькому напрямку противник тричі атакував позиції наших військ поблизу Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку в районах Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Лисівки, Чумацького, Пустинки та Нового Труда – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій, 25 атак нашими захисниками вже відбито. Окупанти скинули дві авіабомби в районах Зеленого Поля та Покровська.

На Курахівському напрямку триває 12 боєзіткнень в районах населених пунктів Берестки, Сонцівка, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Катеринівка, Єлизаветівка, Ганівка та Антонівка. Двадцять три ворожих штурми вже відбито нашими захисниками.

В районах населених пунктів Веселий Гай, Трудове, Костянтинопольське, Роздольне, Новоандріївка та Рівнопіль Времівського напрямку наші захисники відбили 12 ворожих атак, одне боєзіткнення триває.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку загарбники активно застосовували авіацію по районах населених пунктів Мала Токмачка, Темирівка та Павлівка, загалом скинули десять керованих авіаційних бомб.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога.