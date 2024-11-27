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Новости Война
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У РФ есть определенные продвижения в Донецкой области, Силы обороны делают все, чтобы сдержать рашистов, - ОВА

Ситуація на Донеччині: РФ має певні просування

Российские оккупационные войска имеют определенные продвижения на территории Донецкой области.

Об этом сказал глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уничтожает оккупант почти все. Вдоль линии фронта ни одного населенного пункта и ни одного объекта критической инфраструктуры, объектов частной коммунальной собственности, уничтожено почти все до основания. К сожалению, есть определенные продвижения, но наши Силы обороны делают все возможное и невозможное, чтобы оккупанта сдержать", - отметил он.

Филашкин отметил, что в области сейчас все органы власти на месте, и полиция, и подразделения ГСЧС.

Ситуация в Донецкой области

В сводке Генштаба на вечер 27 ноября отмечается, что больше всего боевых столкновений произошло на Покровском направлении.

Ранее глава Часовоярской ГВА Чаус заявил, что от города мало что осталось, а ситуация стабильно тяжелая.

Портал DeepState сообщал, что российским войскам удалось оккупировать Новоселидовку и Петровку. Также рашисты продвинулись в районе 12 населенных пунктов.

Читайте: Рашисты сбросили авиабомбы на Ясногорку в Донецкой области: разрушено 15 домов. ФОТО

Автор: 

Донецкая область (9582) боевые действия (3999) Филашкин Вадим (17)


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Є інфа, що й Торецьк вже повністю під рашистами...
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27.11.2024 17:11 Ответить
Оборона робить все можливе. А от режим зеленского постачає браковані міни оборонцям. Це ж скіки через те загинуло оборонців та здано землі. Наріку пох - головне шо декілька десятків країн підписали нічого не значвщий папірець миру.
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27.11.2024 17:15 Ответить
Клоунада на роялі від сірськага...
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27.11.2024 17:16 Ответить
Певні просування це 500 квадратних км за тиждень.
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28.11.2024 00:05 Ответить
 
 