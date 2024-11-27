На фронте произошло 102 боевых столкновения, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошли 102 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали районы населенных пунктов Поповка и Дмитровка, что на Сумщине.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска в районах Волчанска и Тихого, наши защитники отбили атаки россиян.

На Купянском направлении противник семь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и Кругляковки. Украинские воины стойко держат оборону, три боестолкновения еще продолжаются.

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Боевые действия на Донбассе

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила четыре атаки на позиции украинцев вблизи Грековки, Новоегоровки и Торского.

На Краматорском направлении захватчики совершили одно штурмовое действие в направлении позиций нашего войска вблизи Белой Горы.

На Торецком направлении россияне пытались пять раз вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Торецка, где Силы обороны отбили две атаки. Три боестолкновения продолжаются.

С начала суток на Покровском направлении противник уже совершил 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого и Чумацкого. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 11 атак противника. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Сонцевки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Антоновки и Гановки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отбита 21 атака оккупационной армии, шесть боестолкновений продолжаются.

На Времевском направлении продолжаются две атаки захватчиков, всего за сегодняшний день противник совершил 13 попыток продвинуться вперед вблизи Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.

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Ситуация на других направлениях

На Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.

На Курщине украинские защитники отбили одиннадцать атак захватчиков, три боестолкновения продолжаются.

На Сиверском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты продолжают обстрелы по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре.