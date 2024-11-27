Более 50 атак отбито на Покровском направлении, враг концентрировал усилия около Променя, - Генштаб
В общей сложности, за минувшие сутки, 26 ноября 2024 года, на фронте было зафиксировано 224 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, а также 45 авиаударов, в частности, сбросил 76 КАБов. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 142 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений около 1300 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Беловоды, Спасское Сумской области; Питомник, Высокая Яруга, Куриловка Харьковской области; Ивановка, Лиман, Заречное, Славянск, Торецк, Катериновка, Краматорск, Зеленое, Покровск, Курахово, Успеновка, Комар Донецкой области; Павловка, Малая Токмачка, Темировка Запорожской области.
Удары по врагу
Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.
Напоминается также, что в целом, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1580 человек. Также украинские воины обезвредили 14 танков, 48 боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы, 1 реактивную систему залпового огня, 1 средство ПВО, 64 БПЛА оперативно-тактического уровня, 84 единицы автомобильной техники и 4 единицы спецтехники оккупантов.
Обстановка на Харьковщине
За минувшие сутки на Харьковском направлении произошло пять вражеских атак в районах населенного пункта Волчанск, к тому же противник активно задействовал бомбардировочную авиацию.
На Купянском направлении за сутки произошло 18 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Григорьевки, Зеленого Гая, Загрызово, Сеньково, Колесниковки, Синьковки и Андреевки.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов, Торского и в районе Серебрянского лесничества.
Вчера враг один раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Григорьевки на Сиверском направлении. Успеха не имел.
Также отмечается, что тринадцать штурмовых действий произошло за минувшие сутки на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино.
На Торецком направлении враг активно задействовал бомбардировочную авиацию, совершил шесть атак в районах населенных пунктов Делиевка, Щербиновка и Торецк.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Миролюбовки, Красного Яра, Лисовки, Даченского, Чумацкого, Пустынки и Нового Труда. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенного пункта Проминь", - говорится в сообщении.
По информации Генштаба, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 46 вражеских штурмов. Враг наносил авиационные удары по населенным пунктам. Основные наступательные усилия враг сосредоточивал в районах Дачного, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки, Берестков, Зари и Солнцевки.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций неподалеку населенных пунктов Трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка, Веселый Гай, Разлив и Ривнополь.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях захватчики наступательных действий не проводили, однако активно применяли авиацию.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор и понесли потери.
Обстановка на Севере
Генштаб также информирует, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
"Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки враг совершил 263 артиллерийских обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня, 22 авиационных удара, сбросив 30 КАБов", - отмечают в Генштабе.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
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@ "Великоновоселківський напрямок.
На лівому фланзі супротивника він просунувся маневреними групами вздовж ряду лісосмуг на південний схід від Рівнополя на глибину до 1.15 км.
В Роздільному противник просунувся на глибину до 750 метрів, зайнявши центральну частину, і на північ від населеного пункту вздовж лісосмуг на ділянці шириною до 2.3 км на глибину до 1.42 км.
На південь і на схід від Великої Новосілки противник накопичує сили для штурму даного населеного пункту.
Курахівський напрямок.
На південному фланзі противник має обмежені тактичні успіхи в районі урочища Лісова Дача на глибину до 1.05 км.
У Кураховому ворог просунувся в центральній частині міста вздовж вулиць Покровська, Кутузова та Ломоносова на ділянці завширшки до 1.1 км.
Покровський напрямок.
Наприкінці вчорашнього дня супротивник зайняв північну частину Петрівки, західніше якої просунувся вздовж річки Солона на ділянці шириною до 2.15 км і вийшов на південно-східну околицю Жовтого. Позиції на цій ділянці дозволять йому сформувати основу південного флангу наступу на Покровськ.
На захід і на південний захід від Новоолексіївки противник просунувся вздовж ряду лісосмуг на ділянці шириною до 2.35 км на глибину до 1.2 км.
На південному фланзі противник просунувся на захід від Вознесенки вздовж річки Солона в напрямку Сонцівки на глибину до 1.6 км, захопив південно-західну частину Новоселидівки, що залишилася, разом із територією ферми на південно-західній околиці і просунувся до Берестків.
Куп'янсько-Борівський напрямок.
На північному фланзі, за даними DeepState, російські війська розширили плацдарм у лісопосадці на правому березі річки Оскіл і зайшли на південну околицю н.п. Новомлинськ.
На південному фланзі противник зайняв територію дачного селища «Машинобудівник» на північ від Кругляківки і просунувся у південній частині цього н.п. на ділянці завширшки до 1.55 км на глибину до 1 км."