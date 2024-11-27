Более 50 атак отбито на Покровском направлении, враг концентрировал усилия около Променя, - Генштаб

В общей сложности, за минувшие сутки, 26 ноября 2024 года, на фронте было зафиксировано 224 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, а также 45 авиаударов, в частности, сбросил 76 КАБов. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 142 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений около 1300 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Беловоды, Спасское Сумской области; Питомник, Высокая Яруга, Куриловка Харьковской области; Ивановка, Лиман, Заречное, Славянск, Торецк, Катериновка, Краматорск, Зеленое, Покровск, Курахово, Успеновка, Комар Донецкой области; Павловка, Малая Токмачка, Темировка Запорожской области.

Удары по врагу

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Напоминается также, что в целом, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1580 человек. Также украинские воины обезвредили 14 танков, 48 боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы, 1 реактивную систему залпового огня, 1 средство ПВО, 64 БПЛА оперативно-тактического уровня, 84 единицы автомобильной техники и 4 единицы спецтехники оккупантов.

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Обстановка на Харьковщине

За минувшие сутки на Харьковском направлении произошло пять вражеских атак в районах населенного пункта Волчанск, к тому же противник активно задействовал бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло 18 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Григорьевки, Зеленого Гая, Загрызово, Сеньково, Колесниковки, Синьковки и Андреевки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов, Торского и в районе Серебрянского лесничества.

Вчера враг один раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Григорьевки на Сиверском направлении. Успеха не имел.

Также отмечается, что тринадцать штурмовых действий произошло за минувшие сутки на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино.

На Торецком направлении враг активно задействовал бомбардировочную авиацию, совершил шесть атак в районах населенных пунктов Делиевка, Щербиновка и Торецк.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Миролюбовки, Красного Яра, Лисовки, Даченского, Чумацкого, Пустынки и Нового Труда. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенного пункта Проминь", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 46 вражеских штурмов. Враг наносил авиационные удары по населенным пунктам. Основные наступательные усилия враг сосредоточивал в районах Дачного, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки, Берестков, Зари и Солнцевки.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций неподалеку населенных пунктов Трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка, Веселый Гай, Разлив и Ривнополь.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях захватчики наступательных действий не проводили, однако активно применяли авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор и понесли потери.

Обстановка на Севере

Генштаб также информирует, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки враг совершил 263 артиллерийских обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня, 22 авиационных удара, сбросив 30 КАБов", - отмечают в Генштабе.

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Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.