Понад 50 атак відбито на Покровському напрямку, ворог концентрував зусилля біля Променя, - Генштаб

Загалом, упродовж минулої доби, 26 листопада 2024 року, на фронті було зафіксовано 224 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, а також 45 авіаударів, зокрема, скинув 76 КАБів. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 142 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень близько 1300 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Біловоди, Спаське Сумської області; Питомник, Висока Яруга, Курилівка Харківської області; Іванівка, Лиман, Зарічне, Слов’янськ, Торецьк, Катеринівка, Краматорськ, Зелене, Покровськ, Курахове, Успенівка, Комар Донецької області; Павлівка, Мала Токмачка, Темирівка Запорізької області.

Удари по ворогу

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника.

Нагадується також, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1580 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 48 бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб ППО, 64 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної техніки та 4 одиниці спецтехніки окупантів.

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Обстановка на Харківщині

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять ворожих атак в районах населених пунктів Вовчанськ, до того ж противник активно задіював бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового, Колісниківки, Синьківки та Андріївки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед неподалік Греківки, Дружківки, Чернещини, Макіївки, Тернів, Торського та в районі Серебрянського лісництва.

Вчора ворог один раз штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Григорівки на Сіверському напрямку. Успіху не мав.

Також зазначається, що тринадцять штурмових дій відбулось минулої доби на Краматорському напрямку у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог активно задіював бомбардувальну авіацію, здійснив шість атак в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка та Торецьк.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових і наступальних дій агресора у бік Миролюбівки, Красного Яру, Лисівки, Даченського, Чумацького, Пустинки та Нового Труда. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Промінь", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 ворожих штурмів. Ворог завдавав авіаційних ударів по населеним пунктам. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах Дачного, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки, Берестків, Зорі та Сонцівки.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій неподалік населених пунктів Трудове, Костянтинопольське, Роздольне, Новоандріївка, Веселий Гай, Розлив та Рівнопіль.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках загарбники наступальних дій не проводили, проте активно застосовували авіацію.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції п’ять разів. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.

Обстановка на Півночі

Генштаб також інформує, що на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

"Триває операція у Курській області. Минулої доби ворог завдав 263 артилерійських обстріли, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню, 22 авіаційних удари, скинувши 30 КАБ", - наголошують у Генштабі.

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Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.