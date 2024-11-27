17 ликвидированных российских морпехов валяются в лесополосе на Курщине. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела морпехов армии РФ в лесополосе на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать 17 ликвидированных россиян.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+26 Pavlo Z
показать весь комментарий27.11.2024 15:45
+17 Алекс Скела
показать весь комментарий27.11.2024 15:42
+15 Name #588221
показать весь комментарий27.11.2024 15:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Патерь нету!
Молодці хлопці. Шановно підарівзабаранили. !
Золотьіе колосья в полях,
Украинское синее небо
В молодьіх застекленньіх глазах
Уверен ..что орали я всех хохлов..я их замочу.убью задущу... Туда сюда короче... Им ₽изда! Всех на # .й.всех...
Такие себе микро путины ...