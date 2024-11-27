17 ликвидированных российских морпехов валяются в лесополосе на Курщине. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела морпехов армии РФ в лесополосе на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать 17 ликвидированных россиян.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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