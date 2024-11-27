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17 ликвидированных российских морпехов валяются в лесополосе на Курщине. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела морпехов армии РФ в лесополосе на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать 17 ликвидированных россиян.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Воздушные силы уничтожили базу оккупантов в Курской области, выпустив из истребителя МиГ-29 авиабомбу. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19143) уничтожение (6878) Курск (1089)


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Топ комментарии
+26
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27.11.2024 15:45
+17
Морпіхви...
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27.11.2024 15:42
+15
Груповий інфаркт
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27.11.2024 15:44
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Морпіхви...
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27.11.2024 15:42 Ответить
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27.11.2024 15:45 Ответить
More пiхви 😁
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27.11.2024 15:51 Ответить
Груповий інфаркт
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27.11.2024 15:44 Ответить
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27.11.2024 15:45 Ответить
Морская піхота в спепях Украіни погібла в нєравнам воздушном бою.
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27.11.2024 15:46 Ответить
Останній навіть палець показав 😃
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27.11.2024 15:46 Ответить
а один навіть шапку шзяв з голови - вітається
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27.11.2024 17:27 Ответить
А в одного навіть очі вилізли від здивування
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27.11.2024 18:04 Ответить
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27.11.2024 15:53 Ответить
це був максимум на сьогодні...вже спадає..
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27.11.2024 16:01 Ответить
Я вбивати, грабувати, гвалтувати, то іконку не дістає. А як подихало то дістало.
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27.11.2024 15:56 Ответить
Эта фоташоп!
Патерь нету!
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27.11.2024 16:03 Ответить
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27.11.2024 16:06 Ответить
Катюзі по заслузі.. Не шкода..
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27.11.2024 16:09 Ответить
Чудове відео!
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27.11.2024 16:09 Ответить
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27.11.2024 16:11 Ответить
Зараз відпочинуть і на БЄРЛІН !
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27.11.2024 16:12 Ответить
наши МОЛОДЦЫ !!! чисто стрелковый бой !!!
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27.11.2024 16:12 Ответить
Безперечно. Чисто стрілковка. Можливо десь"хаттабка" спрацювала.
Молодці хлопці. Шановно підарівзабаранили. !
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27.11.2024 16:50 Ответить
ЗСУ низький уклін!!! Єпошьте цих нелюдів!! Бог храни ВАС і Ваших рідних!!
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27.11.2024 16:13 Ответить
Відносно молодняк... От тільки де "трофейщики"? Чому не забирають зброю, **********, каски, броніки? Це не мародерство - а цілком законна дія, для поповнення запасів наших військ... Мародерство на полі бою кваліфікується, як злочин, лише тоді, коли забираються особисті речі вбитих та поранених противників, для особистого використання... А перераховані мною речі - власність армії противника... Навіть аптечка вбитого противника може буть використана солдатом або передана для надання меддопомоги пораненому противнику, взятому в полон... І продукти вбитих можна так само використовувать... При перебуванні на території противника захоплені, як трофеї, медикаменти і їжа можуть буть передані, за необхідності, також і місцевому цивільному населенню - або напряму, або через місцеві органи влади...
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27.11.2024 16:14 Ответить
зброя, б\к- це так.. а 1нше..= тоб1 не тхне..???
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27.11.2024 17:26 Ответить
Якщо тобі "тхне" - то твої проблеми... рюкзак поряд може лежать.. А медикаменти і продукти можуть буть у водонепроникних упаковках...
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27.11.2024 17:33 Ответить
Да все нужное наши хлопцы собрали, успокойся. Это первое видео после захода в посадку.
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27.11.2024 17:57 Ответить
іди позбирай, без тебе знають, що робити, на дивані ти хєр.ой розказувати.
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27.11.2024 18:34 Ответить
.........................................
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27.11.2024 18:35 Ответить
З мавіком йшли... На ЗК не схожі...
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27.11.2024 16:19 Ответить
Ну дуже гарні руцкі,милувався із насолодою.
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27.11.2024 16:22 Ответить
Хлопці шукали море в лісосмугах Курщини. Стомилися та й відпочивають
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27.11.2024 16:24 Ответить
Тоска по морю их убила.
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27.11.2024 16:33 Ответить
Так посцяли-б один одному на груди... Солоненьке відчули-б - вижили...
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27.11.2024 20:51 Ответить
Матерям их явились во сне бьі
Золотьіе колосья в полях,
Украинское синее небо
В молодьіх застекленньіх глазах
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27.11.2024 16:42 Ответить
Точно "застекленных"? Может, "остекленевших"? Понимаю, что размер не подходит, но смысл важнее...
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27.11.2024 18:32 Ответить
Правильно розумієте, дякую за змістовну реакцію
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27.11.2024 20:35 Ответить
100% гниль , вопросов нет.
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27.11.2024 16:46 Ответить
Останній лайк поставив
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27.11.2024 16:52 Ответить
краса! чим більше вб'ємо кцппдрів тим краще. і не потрібно возитися з ними - годувати, охороняти
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27.11.2024 17:00 Ответить
одноокий ставить лайк!
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27.11.2024 17:03 Ответить
Хароший узкий - это когда ниже травы, тише воды. 👌
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27.11.2024 17:24 Ответить
Красівоє
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27.11.2024 17:24 Ответить
Які там в сраці морпіхи )) М'ясо звичайне. Назви хоч "завойовники галактики". Достатньо мінометної міни і любе рембо перетворюється на фарш.
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27.11.2024 17:27 Ответить
сбегали идиоты в чужую страну .. ну что разбагатели ?
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27.11.2024 17:58 Ответить
Гарний кацап-дохлий кацап. Майже цитата...
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27.11.2024 18:36 Ответить
У всіх контрольний в голову.
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27.11.2024 18:40 Ответить
це вам за загиблих сумських прикордонник1в
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27.11.2024 19:10 Ответить
минздрав Украины предупреждал....
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27.11.2024 19:14 Ответить
А представьте как шли эти орки ...на свое сво..
Уверен ..что орали я всех хохлов..я их замочу.убью задущу... Туда сюда короче... Им ₽изда! Всех на # .й.всех...
Такие себе микро путины ...
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27.11.2024 23:31 Ответить
А это не постановочное видео? Там один глубоглазый моргнул, а последнему вообще все понравилось - большой палец показал
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28.11.2024 09:20 Ответить
 
 