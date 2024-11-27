17 ліквідованих російських морпіхів валяються у лісосмузі на Курщині. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла морпіхів армії РФ у лісосмузі на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати 17 ліквідованих росіян.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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