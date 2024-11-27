17 ліквідованих російських морпіхів валяються у лісосмузі на Курщині. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла морпіхів армії РФ у лісосмузі на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати 17 ліквідованих росіян.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+26 Pavlo Z
показати весь коментар27.11.2024 15:45
+17 Алекс Скела
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+15 Name #588221
показати весь коментар27.11.2024 15:44
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