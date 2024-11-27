Бійці через камеру БПЛА спостерігають за ворожою атакою: "Їх зі стрілкотні по#башили! Свої їх не могли в’#бать? Дружній організм п#дарів покосив. До 15 осіб". ВIДЕО

Українські воїни буквально за кілька секунд знищили ворожу штурмову групу, яка готувалася до атаки на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент ліквідації ворожого підрозділу. Судячи зі слів українських бійців, які спостерігали за боєм через камеру БПЛА, росіяни були знищені зі стрілецької зброї. Дійти згоди у питанні, хто ліквідував ворогів, українські бійці не змогли.

"Дядя, дружній організм тільки що п#дарів покосив. До 15 осіб", - каже у своїй доповіді по рації один із воїнів, який спостерігав за полем бою.

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