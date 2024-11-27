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Новини Відео Війна
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Бійці через камеру БПЛА спостерігають за ворожою атакою: "Їх зі стрілкотні по#башили! Свої їх не могли в’#бать? Дружній організм п#дарів покосив. До 15 осіб". ВIДЕО

Українські воїни буквально за кілька секунд знищили ворожу штурмову групу, яка готувалася до атаки на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент ліквідації ворожого підрозділу. Судячи зі слів українських бійців, які спостерігали за боєм через камеру БПЛА, росіяни були знищені зі стрілецької зброї. Дійти згоди у питанні, хто ліквідував ворогів, українські бійці не змогли.

"Дядя, дружній організм тільки що п#дарів покосив. До 15 осіб", - каже у своїй доповіді по рації один із воїнів, який спостерігав за полем бою.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

армія рф (17160) знищення (7123) Курськ (1082)


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Топ коментарі
+14
Наїлися свинцю і відпочивають.
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27.11.2024 13:22
+14
Премію дружньому організму !
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27.11.2024 13:32
+11
На закуску скиди - значить то наші їх покосили !
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27.11.2024 13:30
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Наїлися свинцю і відпочивають.
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27.11.2024 13:22 Відповісти
На закуску скиди - значить то наші їх покосили !
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27.11.2024 13:30 Відповісти
Премію дружньому організму !
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27.11.2024 13:32 Відповісти
Кацапи дружньо пішли до пекла на відпочинок
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27.11.2024 13:33 Відповісти
Це відео щось дуже схоже на старе, дворічної давнини.
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27.11.2024 13:34 Відповісти
Якщо не помиляюсь з Кринок.
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27.11.2024 14:45 Відповісти
так і є, це старе відео з Кринок ще. У русні тоді ще дуже бомбило від нього. Я розумію чому телеграм помийки старе видають за нове - їм треба набивати підписоту. Але чому з цих помийок відоси тягне Цензор.Нет одному Бутусову мабуть відомо
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27.11.2024 19:48 Відповісти
Це не Курщина а відео з минулого року в Кринках..
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27.11.2024 13:37 Відповісти
Деревянный вже по 110 фублей за доллар По плану (С)
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27.11.2024 13:40 Відповісти
113.
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27.11.2024 14:01 Відповісти
З нюнянями теж напруга..
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27.11.2024 14:49 Відповісти
Пам'ятаю як кацапи розкручували фільм де в кінці долари викидають, а наші дебіли теж тішилися - ну й дебіли !!!
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27.11.2024 17:45 Відповісти
путлеру всеодно хоть по 500.
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27.11.2024 17:36 Відповісти
видео старое
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27.11.2024 13:41 Відповісти
Скільки котсапів повилазло з дописами що відео старе
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27.11.2024 14:08 Відповісти
мудило,це Кринки , весна цього року,ідіот...
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27.11.2024 14:11 Відповісти
півник,доведи що це не Кринки!!
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27.11.2024 14:12 Відповісти
Доведи спочатку що ти не котсап!
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27.11.2024 14:35 Відповісти
потім було продовження як тих хто вижив добивають дронами.
певно справи на курщині не дуже якщо як перемогу викидають старе відео. певно думають що у нас як у зебілів память як рибок.
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27.11.2024 15:07 Відповісти
А що там таке? Відпочивають хлопці.
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27.11.2024 18:42 Відповісти
знищили десяток москалів - світ став чистішим
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28.11.2024 13:58 Відповісти
 
 