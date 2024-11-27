Бойцы через камеру БПЛА наблюдают за вражеской атакой: "Их из стрелкотни по#башили! Свои их не могли въ#бать? Дружественный организм п#даров покосил. До 15 человек". ВИДЕО

Украинские воины буквально за несколько секунд уничтожили вражескую штурмовую группу, которая готовилась к атаке на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент ликвидации вражеского подразделения. Судя по словам украинских бойцов, которые наблюдали за боем через камеру БПЛА, россияне были уничтожены из стрелкового оружия. Прийти к согласию в вопросе, кто ликвидировал врагов, украинские бойцы не смогли.

"Дядя, дружественный организм только что п#даров покосил. До 15 человек", - говорит в своем докладе по рации один из воинов, который наблюдал за полем боя.

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