Бойцы через камеру БПЛА наблюдают за вражеской атакой: "Их из стрелкотни по#башили! Свои их не могли въ#бать? Дружественный организм п#даров покосил. До 15 человек". ВИДЕО
Украинские воины буквально за несколько секунд уничтожили вражескую штурмовую группу, которая готовилась к атаке на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент ликвидации вражеского подразделения. Судя по словам украинских бойцов, которые наблюдали за боем через камеру БПЛА, россияне были уничтожены из стрелкового оружия. Прийти к согласию в вопросе, кто ликвидировал врагов, украинские бойцы не смогли.
"Дядя, дружественный организм только что п#даров покосил. До 15 человек", - говорит в своем докладе по рации один из воинов, который наблюдал за полем боя.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+14 MausMike
показать весь комментарий27.11.2024 13:22
+14 Ігор Круглій
показать весь комментарий27.11.2024 13:32
+11 AbOriginal_UA
показать весь комментарий27.11.2024 13:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
певно справи на курщині не дуже якщо як перемогу викидають старе відео. певно думають що у нас як у зебілів память як рибок.