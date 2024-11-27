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Новости Видео Война
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Бойцы через камеру БПЛА наблюдают за вражеской атакой: "Их из стрелкотни по#башили! Свои их не могли въ#бать? Дружественный организм п#даров покосил. До 15 человек". ВИДЕО

Украинские воины буквально за несколько секунд уничтожили вражескую штурмовую группу, которая готовилась к атаке на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент ликвидации вражеского подразделения. Судя по словам украинских бойцов, которые наблюдали за боем через камеру БПЛА, россияне были уничтожены из стрелкового оружия. Прийти к согласию в вопросе, кто ликвидировал врагов, украинские бойцы не смогли.

"Дядя, дружественный организм только что п#даров покосил. До 15 человек", - говорит в своем докладе по рации один из воинов, который наблюдал за полем боя.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

армия РФ (19143) уничтожение (6878) Курск (1089)


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Топ комментарии
+14
Наїлися свинцю і відпочивають.
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27.11.2024 13:22
+14
Премію дружньому організму !
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27.11.2024 13:32
+11
На закуску скиди - значить то наші їх покосили !
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27.11.2024 13:30
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Наїлися свинцю і відпочивають.
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27.11.2024 13:22 Ответить
На закуску скиди - значить то наші їх покосили !
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27.11.2024 13:30 Ответить
Премію дружньому організму !
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27.11.2024 13:32 Ответить
Кацапи дружньо пішли до пекла на відпочинок
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27.11.2024 13:33 Ответить
Це відео щось дуже схоже на старе, дворічної давнини.
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27.11.2024 13:34 Ответить
Якщо не помиляюсь з Кринок.
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27.11.2024 14:45 Ответить
так і є, це старе відео з Кринок ще. У русні тоді ще дуже бомбило від нього. Я розумію чому телеграм помийки старе видають за нове - їм треба набивати підписоту. Але чому з цих помийок відоси тягне Цензор.Нет одному Бутусову мабуть відомо
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27.11.2024 19:48 Ответить
Це не Курщина а відео з минулого року в Кринках..
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27.11.2024 13:37 Ответить
Деревянный вже по 110 фублей за доллар По плану (С)
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27.11.2024 13:40 Ответить
113.
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27.11.2024 14:01 Ответить
З нюнянями теж напруга..
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27.11.2024 14:49 Ответить
Пам'ятаю як кацапи розкручували фільм де в кінці долари викидають, а наші дебіли теж тішилися - ну й дебіли !!!
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27.11.2024 17:45 Ответить
путлеру всеодно хоть по 500.
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27.11.2024 17:36 Ответить
видео старое
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27.11.2024 13:41 Ответить
Скільки котсапів повилазло з дописами що відео старе
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27.11.2024 14:08 Ответить
мудило,це Кринки , весна цього року,ідіот...
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27.11.2024 14:11 Ответить
півник,доведи що це не Кринки!!
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27.11.2024 14:12 Ответить
Доведи спочатку що ти не котсап!
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27.11.2024 14:35 Ответить
потім було продовження як тих хто вижив добивають дронами.
певно справи на курщині не дуже якщо як перемогу викидають старе відео. певно думають що у нас як у зебілів память як рибок.
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27.11.2024 15:07 Ответить
А що там таке? Відпочивають хлопці.
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27.11.2024 18:42 Ответить
знищили десяток москалів - світ став чистішим
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28.11.2024 13:58 Ответить
 
 