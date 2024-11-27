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Новости Видео Война
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Раненый в зад оккупант без штанов додыхает возле мертвого тела своего приспешника. ВИДЕО 18+

Украинские воины ликвидировали двух оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что один из оккупантов получил тяжелое ранение ниже спины и еще подает признаки жизни. Его же соратник уже не двигается.

"Покровское направление фронта, Донецкая область. Видео аэроразведки 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады", - говорится в комментарии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант уцелел после прилета боеприпаса, но получает автоматную очередь в затылок. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19143) уничтожение (6878) Донецкая область (9582) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


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Топ комментарии
+16
Відео 18+? Чого? Дві скажені тварини здохли на лоні природи ... Таке треба показувати на National Geographic...
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27.11.2024 12:30
+13
нормальний мануальний масаж грушовидного м"яза та нерва шиатика. оператор дрону точно хороший масажист
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27.11.2024 12:27
+9
Яким прийшов таким пішов,кацапу -кацапська смерть Земля - шлаковатою.
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27.11.2024 12:29
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нормальний мануальний масаж грушовидного м"яза та нерва шиатика. оператор дрону точно хороший масажист
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27.11.2024 12:27 Ответить
А пан розуміється в анатомії, мабуть колега
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27.11.2024 13:00 Ответить
Сладкая парочка...
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27.11.2024 12:28 Ответить
ТВАРИ полніе дабра в штянях... тьфу.
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27.11.2024 13:18 Ответить
Яким прийшов таким пішов,кацапу -кацапська смерть Земля - шлаковатою.
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27.11.2024 12:29 Ответить
Відео 18+? Чого? Дві скажені тварини здохли на лоні природи ... Таке треба показувати на National Geographic...
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27.11.2024 12:30 Ответить
класіка
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27.11.2024 12:31 Ответить
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27.11.2024 12:32 Ответить
Є такий вираз - "Для того, щоб людина повернулася до тебе обличчям, треба коло її зада покрутити буєм!"
Кацапам треба покрутити дроном !!!
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27.11.2024 12:37 Ответить
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27.11.2024 12:48 Ответить
Чим же він тепер думати буде.
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27.11.2024 13:12 Ответить
Ромео и Джульетт
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27.11.2024 13:17 Ответить
Какой хороший руский мальчик с голой попкой в обкаканых трусиках
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27.11.2024 13:24 Ответить
************ доля, єдина срака на двоїх.
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27.11.2024 14:08 Ответить
Нічого нового. Просто ******** кацапські підори. Дохлі підори. )))
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27.11.2024 14:19 Ответить
Мозок вразило у праву напівкулю.
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27.11.2024 14:21 Ответить
Свинособаки мають верхню і нижню напівкулі..
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27.11.2024 15:03 Ответить
******** йому своїм загорілим задом😃
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27.11.2024 15:42 Ответить
Хорошим стати - кацапу доходить тiльки через дупу.
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27.11.2024 16:36 Ответить
Одним словом - жоппа.
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27.11.2024 18:40 Ответить
(іржу басовито, неначе слін).
І знову кацапа вразили в єдиний життєво важливий орган - центр прінятія рішеній.
...Чомусь мені нагадався незабутній Шапкокрад:
- Астанавітєсь! (с)
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27.11.2024 20:22 Ответить
 
 