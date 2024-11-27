Раненый в зад оккупант без штанов додыхает возле мертвого тела своего приспешника. ВИДЕО 18+
Украинские воины ликвидировали двух оккупантов на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что один из оккупантов получил тяжелое ранение ниже спины и еще подает признаки жизни. Его же соратник уже не двигается.
"Покровское направление фронта, Донецкая область. Видео аэроразведки 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады", - говорится в комментарии.
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+16 Агамемнон
показать весь комментарий27.11.2024 12:30
+13 Олександра Даровенко
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+9 Владимир #594971
показать весь комментарий27.11.2024 12:29
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Кацапам треба покрутити дроном !!!
І знову кацапа вразили в єдиний життєво важливий орган - центр прінятія рішеній.
...Чомусь мені нагадався незабутній Шапкокрад:
- Астанавітєсь! (с)