Раненый в зад оккупант без штанов додыхает возле мертвого тела своего приспешника. ВИДЕО 18+

Украинские воины ликвидировали двух оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что один из оккупантов получил тяжелое ранение ниже спины и еще подает признаки жизни. Его же соратник уже не двигается.

"Покровское направление фронта, Донецкая область. Видео аэроразведки 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады", - говорится в комментарии.

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