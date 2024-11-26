Оккупант уцелел после прилета боеприпаса, но получает автоматную очередь в затылок. ВИДЕО

Украинский воин попал из стрелкового оружия в оккупанта, который остался невредимым после атаки дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ликвидации захватчика опубликован в соцсетях.

"Чудом уклонившись от нескольких прилетов, оккупант уже поверил в то, что поймал Бога за бороду. Однако внезапно получил точную автоматную очередь в затылок от воина 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", - отмечается в комментарии к публикации.

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