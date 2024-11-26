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Новости Видео Война
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Оккупант уцелел после прилета боеприпаса, но получает автоматную очередь в затылок. ВИДЕО

Украинский воин попал из стрелкового оружия в оккупанта, который остался невредимым после атаки дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ликвидации захватчика опубликован в соцсетях.

"Чудом уклонившись от нескольких прилетов, оккупант уже поверил в то, что поймал Бога за бороду. Однако внезапно получил точную автоматную очередь в затылок от воина 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", - отмечается в комментарии к публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Американский дрон-камикадзе "Switchblade 600" попадает в голову россиянину на танке Т-90М "Прорыв". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19143) уничтожение (6878) 93 отдельная механизированная бригада (293)


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Топ комментарии
+19
Наліво підеш - дрона впіймаєш!
Направо підеш - "розтяжку" впіймаєш!
На місці стоїш - автоматну чергу впіймаєш!
Назад в мусоросранськ тільки в чорному пакеті!!!
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26.11.2024 14:59
+15
*******! Як красиво впав!
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26.11.2024 14:53
+15
Це називається: "пі@дець підкрався непомітно".
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26.11.2024 14:58
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Контролька.
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26.11.2024 14:52 Ответить
*******! Як красиво впав!
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26.11.2024 14:53 Ответить
Театрально, так...
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26.11.2024 15:13 Ответить
довго тринувався,бо знав,що його у кіно покажуть
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26.11.2024 15:26 Ответить
Його Пригожин тренував - молотом по потилиці бив.
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26.11.2024 15:37 Ответить
шо за плащ-пальто?)))
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26.11.2024 14:56 Ответить
Ху..ловка. Дрес-код на концерт кобзона
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26.11.2024 15:04 Ответить
По хочу якийсь тіпа модний бурят снайпер на оленей...
А плащ пальто - щоб не ві..пав ніхто 🤣
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26.11.2024 15:07 Ответить
в такому плащі в тепловіцзор не видно
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26.11.2024 20:47 Ответить
Це називається: "пі@дець підкрався непомітно".
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26.11.2024 14:58 Ответить
Наліво підеш - дрона впіймаєш!
Направо підеш - "розтяжку" впіймаєш!
На місці стоїш - автоматну чергу впіймаєш!
Назад в мусоросранськ тільки в чорному пакеті!!!
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26.11.2024 14:59 Ответить
В комуністичний рай ... гортати жовтий кек під концерт кобзона через гучномовець
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26.11.2024 15:09 Ответить
Нє*уй шастать!
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26.11.2024 15:12 Ответить
Це лайк, панове!
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26.11.2024 15:12 Ответить
чотко
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26.11.2024 15:33 Ответить
Амінь. R.I.P.
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26.11.2024 15:33 Ответить
Мені подобається коли свинособаки здихають повільно і в страшних муках,цьому підару сьогодні пощастило..
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26.11.2024 15:47 Ответить
плащ невидимка не спрацював
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26.11.2024 15:48 Ответить
Ну, так не честно.
Противника нужно уважать. А ты не Бог, чтоб решать.
И потому, когда ставишь растяжку, рядом должна быть ложбинка. Чтобы, хоть какой то шанс у него оставался. Вот туда то противопехотную и ставь
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26.11.2024 15:59 Ответить
Пришла полярная лисичка...
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26.11.2024 17:29 Ответить
 
 