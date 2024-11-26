Оккупант уцелел после прилета боеприпаса, но получает автоматную очередь в затылок. ВИДЕО
Украинский воин попал из стрелкового оружия в оккупанта, который остался невредимым после атаки дрона-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ликвидации захватчика опубликован в соцсетях.
"Чудом уклонившись от нескольких прилетов, оккупант уже поверил в то, что поймал Бога за бороду. Однако внезапно получил точную автоматную очередь в затылок от воина 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", - отмечается в комментарии к публикации.
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+19 Luk Viktor
показать весь комментарий26.11.2024 14:59
+15 Ol Ol #584272
показать весь комментарий26.11.2024 14:53
+15 Ol Ol #584272
показать весь комментарий26.11.2024 14:58
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А плащ пальто - щоб не ві..пав ніхто 🤣
Направо підеш - "розтяжку" впіймаєш!
На місці стоїш - автоматну чергу впіймаєш!
Назад в мусоросранськ тільки в чорному пакеті!!!
Противника нужно уважать. А ты не Бог, чтоб решать.
И потому, когда ставишь растяжку, рядом должна быть ложбинка. Чтобы, хоть какой то шанс у него оставался. Вот туда то противопехотную и ставь