Американский дрон-камикадзе "Switchblade 600" попадает в голову россиянину на танке Т-90М "Прорыв". ВИДЕО
Украинский оператор американского дрона-камикадзе "Switchblade 600" попал в голову члену экипажа российского новейшего танка Т-90М "Прорыв".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного удара украинского воина опубликована в соцсетях. После атаки беспилотника вражеская бронемашина взорвалась, вероятно, из-за детонации боеприпасов.
Switchblade - тактический барражирующий боеприпас разработки американской компании AeroVironment, предназначенный для поражения противника методом самоуничтожения. Switchblade достаточно мал для ношения в рюкзаке, его можно запускать с различных наземных, морских и воздушных платформ. Существуют два варианта, отличающиеся максимальным расстоянием поражения и мощностью боеголовки: Switchblade 300 и Switchblade 600.
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При чому тут моя скромність? Як помилився - визнай.
При цьому увагу заслуговує саме кумулятивна бойова частина Switchblade 600, яка за описами дрона декларувалась еквівалентною бойовій частині ПТРК Javelin. Але, як виявилось, до "еквівалента" вона трохи не дотягує.
Зокрема https://defence-ua.com/news/koli_i_chomu_u_zsu_vimusheni_rozbirati_javelin_zaradi_bojovoji_chastini_dlja_fpv_droniv-16632.html у Javelin встановлена тандемна кумулятивна бойова частина https://defence-ua.com/news/koli_i_chomu_u_zsu_vimusheni_rozbirati_javelin_zaradi_bojovoji_chastini_dlja_fpv_droniv-16632.html , перший заряд якої нівелює динамічний захист. Водночас у Switchblade 600 одинарна кумулятивна БЧ, а тому ураження цим *********** танків, а у деяких випадках навіть БМП із динамічним захистом, не буде ефективним.
какая разница чем он нашпигован- главное результат.
Героям Слава !
Крупный барражирующий боеприпас Switchblade 600 весит 23 кг, но его можно носить с собой и подготовить к использованию за 10 минут. Он предназначен для полёта на 40 км за 20 минут, затем может барражировать в воздухе ещё 20 минут (что даёт ему общую дальность полёта 80 км)https://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-15 [15] и атаковать с максимальной скоростью 185 км/ч. Несёт противотанковую боевую часть типа «https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin Javelin », предназначенную для нейтрализации бронетехники. Система управления огнём на базе планшета с сенсорным экраном может вручную или автономно управлять боеприпасами, защищена бортовыми зашифрованными каналами передачи данных и модулем GPS с селективной доступностью и защитой от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3 GPS-спуфинга . Дополнительный модуль карманного цифрового канала передачи данных (DDL) позволяет вести боевые действия на расстоянии более 90 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-16 [16] . Switchblade 600 был разработан в рамках армейской программы по созданию единой многоцелевой ударной ракеты. Может устанавливаться на наземную транспортную платформу шестью комплектами, а также использоваться как ударный боеприпас типа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB воздух-поверхность https://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-17 [17] https://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-18 [18] https://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-19 [19] .
Имеет ряд преимуществ перед противотанковыми ракетами, такими как https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin Javelin , так как обладая такой же боеголовкой, имеет меньшую стоимость, большую «универсальность» и дальность полёта
(і не треба казати, що то голова, була б у нього голова, він би свою тьолку десь в у мухосранську зараз ****** би, а не в Україну пхався)
Існують два варіанти, що відрізняються максимальною відстанню ураження та потужністю боєголовки: Switchblade 300 і Switchblade 600.
Що таке - "технічна помилка", тобі відомо?
Зразу в путінський "рай"...
1) велика занепокоєність,
2) серйозна занепокоєність,
3) крайня стурбованість.
4) сильно стурбовані.
5)глибоко занепокоєні.
6)рішуче засуджуємо.
7)потужно підтримуємо.
та ухвалимо непохитну сильну стурбованість...
Подяка союзникам України.
Слава Захисникам України-Героям Слава!