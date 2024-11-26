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Американский дрон-камикадзе "Switchblade 600" попадает в голову россиянину на танке Т-90М "Прорыв". ВИДЕО

Украинский оператор американского дрона-камикадзе "Switchblade 600" попал в голову члену экипажа российского новейшего танка Т-90М "Прорыв".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного удара украинского воина опубликована в соцсетях. После атаки беспилотника вражеская бронемашина взорвалась, вероятно, из-за детонации боеприпасов.

Смотрите: Трое оккупантов на ходу выпрыгивают из автомобиля, чтобы избежать удара дрона-камикадзе. ВИДЕО

Switchblade - тактический барражирующий боеприпас разработки американской компании AeroVironment, предназначенный для поражения противника методом самоуничтожения. Switchblade достаточно мал для ношения в рюкзаке, его можно запускать с различных наземных, морских и воздушных платформ. Существуют два варианта, отличающиеся максимальным расстоянием поражения и мощностью боеголовки: Switchblade 300 и Switchblade 600.

Также смотрите: Ракета американского ПТРК FGM-148 "Javelin" за мгновение до попадания в российский танк. ВИДЕО

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армия РФ (19143) танк (2251) уничтожение (6878) дроны (3875)


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Топ комментарии
+15
Розпався на атоми.
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26.11.2024 11:05
+13
ПодИхати повітрям захотілося... а прийшлося подихАти на повітрі...
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26.11.2024 11:05
+10
Хоть щось гарне ванькам в голову приходе !
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26.11.2024 11:17
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Правила форума Совет форумчан
Розпався на атоми.
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26.11.2024 11:05 Ответить
Детонація БК, від розриву кацапського пердака
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26.11.2024 16:28 Ответить
ПодИхати повітрям захотілося... а прийшлося подихАти на повітрі...
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26.11.2024 11:05 Ответить
А якби сховався в башту і люк закрив - може-б і живими залишилися... Свічблейд-600 - це не "Джавелін"... Він розрахований на враження, максимум, БМП та БТР...
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26.11.2024 11:14 Ответить
Switchblade 600 може бути оснащений протитанковою боєголовкою, але мати більшу дальність і коштувати менше, ніж протитанкові ракети, зокрема "Джавелін".
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26.11.2024 11:39 Ответить
І що далі? У кумулятивної гранати до РПГ-7 не менше ЧОТИРЬОХ модифікацій. І у кожної - різна пробивна здатність... А яка пробивна здатність та умови нанесення удару у "Свічблейда" і "Джавеліна"? Якби вони співпадали - то американці-б взяли за основу озброєння саме "дешевий" "Свічблейд"...
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26.11.2024 12:22 Ответить
Розплодилось вас, заґумінкових експертів, як собак нерізаних.
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26.11.2024 13:47 Ответить
У дзеркало дивиться не пробував? Спробуй... Будеш сильно здивований...
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26.11.2024 13:58 Ответить
хороша порада, чому не користуєшся?
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26.11.2024 14:16 Ответить
Я користуюся... Тільки МОВЧКИ...
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26.11.2024 14:26 Ответить
Не треба співставляти Switchblade 600 з гранатою. Це Switchblade 300 - літаюча граната. Switchblade 600 - літаючий Джавелін.
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26.11.2024 17:26 Ответить
Та що ти "скромнічаєш"?... Пиши вже, що "Свічблейд-600" - це "майже "Томагавк"...
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26.11.2024 17:42 Ответить
Несёт противотанковую боевую часть типа «https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin Javelin » - https://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90) Switchblade (БПЛА) - Википедия

При чому тут моя скромність? Як помилився - визнай.
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26.11.2024 18:14 Ответить
Синку!... не тільки ти умієш користуваться Інтернет... Читай:

При цьому увагу заслуговує саме кумулятивна бойова частина Switchblade 600, яка за описами дрона декларувалась еквівалентною бойовій частині ПТРК Javelin. Але, як виявилось, до "еквівалента" вона трохи не дотягує.

Зокрема https://defence-ua.com/news/koli_i_chomu_u_zsu_vimusheni_rozbirati_javelin_zaradi_bojovoji_chastini_dlja_fpv_droniv-16632.html у Javelin встановлена тандемна кумулятивна бойова частина https://defence-ua.com/news/koli_i_chomu_u_zsu_vimusheni_rozbirati_javelin_zaradi_bojovoji_chastini_dlja_fpv_droniv-16632.html , перший заряд якої нівелює динамічний захист. Водночас у Switchblade 600 одинарна кумулятивна БЧ, а тому ураження цим *********** танків, а у деяких випадках навіть БМП із динамічним захистом, не буде ефективним.
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26.11.2024 18:23 Ответить
Посилання не містить інформацію про Switchblade 600. Якщо це помилка - виправ, було б цікаво почитати оригінал. В будь якому разі, якщо самопальні українськи дрони нищать танки, то гріх називати бойову частину Switchblade 600 не ефективною, навіть якщо вона не тандемна.
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26.11.2024 19:27 Ответить
Я тобі скопіював частину статті з Гугла, де порівнюються обидва **********... Не подобається? Це ТВОЇ проблеми...
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26.11.2024 19:30 Ответить
переключатель лезвия 600 легко открыл консервную банку под названием Т-90М "Прорив".
какая разница чем он нашпигован- главное результат.
Героям Слава !
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26.11.2024 17:51 Ответить
Боевая часть в этом дроне мощная - от ракеты Javelin(с)
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26.11.2024 20:38 Ответить
Switchblade 600[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)&veaction=edit&section=4 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)&action=edit&section=4 править код ]

Крупный барражирующий боеприпас Switchblade 600 весит 23 кг, но его можно носить с собой и подготовить к использованию за 10 минут. Он предназначен для полёта на 40 км за 20 минут, затем может барражировать в воздухе ещё 20 минут (что даёт ему общую дальность полёта 80 км)https://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-15 [15] и атаковать с максимальной скоростью 185 км/ч. Несёт противотанковую боевую часть типа «https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin Javelin », предназначенную для нейтрализации бронетехники. Система управления огнём на базе планшета с сенсорным экраном может вручную или автономно управлять боеприпасами, защищена бортовыми зашифрованными каналами передачи данных и модулем GPS с селективной доступностью и защитой от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3 GPS-спуфинга . Дополнительный модуль карманного цифрового канала передачи данных (DDL) позволяет вести боевые действия на расстоянии более 90 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-16 [16] . Switchblade 600 был разработан в рамках армейской программы по созданию единой многоцелевой ударной ракеты. Может устанавливаться на наземную транспортную платформу шестью комплектами, а также использоваться как ударный боеприпас типа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB воздух-поверхность https://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-17 [17] https://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-18 [18] https://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-19 [19] .

Имеет ряд преимуществ перед противотанковыми ракетами, такими как https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin Javelin , так как обладая такой же боеголовкой, имеет меньшую стоимость, большую «универсальность» и дальность полёта
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26.11.2024 11:43 Ответить
дай холодному зачитать..- вечно дуркуе умн1стю..
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26.11.2024 16:48 Ответить
Покажи свій "розум"... Бо я дивлюся - поки що ти тут здатен лише "лайном плюваться"...
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26.11.2024 17:49 Ответить
Боеприпас барражировал-барражировал пока ваньке дупло не разбарражировал.

(і не треба казати, що то голова, була б у нього голова, він би свою тьолку десь в у мухосранську зараз ****** би, а не в Україну пхався)
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26.11.2024 11:10 Ответить
Куріння шкодить вашому здоров'ю. Висовування свого епла з люка під час цього - втричі
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26.11.2024 11:11 Ответить
та навіщо йому вже та голова, якщо потім таке...
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26.11.2024 11:11 Ответить
та то нічьо-у нєво в галавє всьо равно била проста насрана...
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26.11.2024 11:13 Ответить
А казали, що switchblade фігня повна. Що воно легко глушиться кацапським РЕБом. Що наші від нього відмовилися. Виходить, не відмовилися?
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26.11.2024 11:13 Ответить
Можливо, це нові версії, зроблені з урахуванням наявності РЕБ. Картинка гарна аж до самого кінця.
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26.11.2024 11:15 Ответить
А може у кацапів РЕБ працював на інших частотах або взагалі був вимкнений.
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26.11.2024 11:19 Ответить
Можливо.
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26.11.2024 11:25 Ответить
Відмовлялися від "200тки". Той дійсно слабуватий... Та й цей проти танка слабуватий... Там, скоріш всього, була вторинна детонація порохових зарядів боєукладки... Тобто, "Свічблейд" спрацював лише "детонатором вибуху"...
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26.11.2024 11:18 Ответить
В
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26.11.2024 11:41 Ответить
Ви хоч би погуглили перед тим, як щось писати. "двухсотки" взагалі не існує.
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26.11.2024 11:42 Ответить
Switchblade (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94:%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B укр. «Світчблейд», у перекладі «викидний ніж») - тактичний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 баражуючий ********* розробки американської компанії https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=AeroVironment&action=edit&redlink=1 AeroVironment , призначений для ураження противника методом самознищення. Switchblade достатньо малий для носіння в рюкзаку, його можна запускати з різних наземних, морських і повітряних платформ.

Існують два варіанти, що відрізняються максимальною відстанню ураження та потужністю боєголовки: Switchblade 300 і Switchblade 600.
Що таке - "технічна помилка", тобі відомо?
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26.11.2024 12:17 Ответить
..л1зеш кругом вумно\в1к1йний...(( в1дпочинь трохи..
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26.11.2024 16:51 Ответить
Коли "нульовці" щось не подобається - хай не лізе... Тим більше - коли свого сказать не здатен...
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26.11.2024 17:13 Ответить
А може це відео весни 22 року , бо на днях цензор вже викладав старе відео про ураження танка джавеліном , і там теж московити їхали з відкритими люками ...
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26.11.2024 11:56 Ответить
Тоді виникає логічне питання: навіщо видавати архівне відео за нове???
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26.11.2024 12:18 Ответить
"Джавеліни" кино снімають?.
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26.11.2024 12:29 Ответить
На жаль, чувирло не помучалося перед смертю!
Зразу в путінський "рай"...
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26.11.2024 11:16 Ответить
Хоть щось гарне ванькам в голову приходе !
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26.11.2024 11:17 Ответить
Україна може отримати ракети, які здатні вражати цілі від 1000 до 5500 км - мова про це йде в резолюції, яку ухвалило НАТО
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26.11.2024 11:19 Ответить
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26.11.2024 11:20 Ответить
Что бы вся параша Томагавкнулась!
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26.11.2024 12:57 Ответить
в резолюції буде

1) велика занепокоєність,
2) серйозна занепокоєність,
3) крайня стурбованість.
4) сильно стурбовані.
5)глибоко занепокоєні.
6)рішуче засуджуємо.
7)потужно підтримуємо.

та ухвалимо непохитну сильну стурбованість...
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26.11.2024 11:30 Ответить
А тепер читай міжнародні закони. Існує максимальна дальність ракет які можна експортувати в інші країни.
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26.11.2024 11:49 Ответить
...та..чукча нє чітатєль....чукча пісатєль !
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26.11.2024 11:55 Ответить
ти це чукче Ину скажи
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26.11.2024 12:07 Ответить
КНДР політичний ізгой.
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26.11.2024 12:25 Ответить
то ракети потрібно купувати в злого хом'яка чи рушникоголових?
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26.11.2024 12:15 Ответить
Якщо чесно, то розумний би політик купував би їх будь де де готові продати. У Ірану, КНДР, Китаю, у кого завгодно. Почитайте як Гітлер обходив ті санкції які були накладені на германію після програшу у першій світовій.
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26.11.2024 12:26 Ответить
Тут співпало все.
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26.11.2024 11:22 Ответить
Даже гарна робота. Слава ЗСУ!
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26.11.2024 11:24 Ответить
мєгрєнь окупанту обєспєчєна.
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26.11.2024 11:27 Ответить
Дегенерат навіть не спробував у середині сховатись, мабудь замполіт розповів про "РЕБ аналоговнєт" а воно дурне й повіріло.
Подяка союзникам України.
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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26.11.2024 11:39 Ответить
Це уповільнена зйомка. Він просто не встиг.
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26.11.2024 11:42 Ответить
Не "відмазуй" Дегенерата Кацапа.
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26.11.2024 12:25 Ответить
В голову сильно сказано. Скорее в репу. Рашисты ней думают и периодически в нее кушают.
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26.11.2024 11:48 Ответить
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26.11.2024 13:06 Ответить
"Свічблейд" - сяйнуло в голові танкіста.
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26.11.2024 14:24 Ответить
Шо у тій "головє" було таке вибухове?
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26.11.2024 17:38 Ответить
 
 