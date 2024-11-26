Американский дрон-камикадзе "Switchblade 600" попадает в голову россиянину на танке Т-90М "Прорыв". ВИДЕО

Украинский оператор американского дрона-камикадзе "Switchblade 600" попал в голову члену экипажа российского новейшего танка Т-90М "Прорыв".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного удара украинского воина опубликована в соцсетях. После атаки беспилотника вражеская бронемашина взорвалась, вероятно, из-за детонации боеприпасов.

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Switchblade - тактический барражирующий боеприпас разработки американской компании AeroVironment, предназначенный для поражения противника методом самоуничтожения. Switchblade достаточно мал для ношения в рюкзаке, его можно запускать с различных наземных, морских и воздушных платформ. Существуют два варианта, отличающиеся максимальным расстоянием поражения и мощностью боеголовки: Switchblade 300 и Switchblade 600.

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