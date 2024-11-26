Американський дрон-камікадзе "Switchblade 600" влучає у голову росіянину на танку Т-90М "Прорив". ВIДЕО

Український оператор американського дрона-камікадзе "Switchblade 600" влучив у голову члену екіпажу російського новітнього танку Т-90М "Прорив".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного удару українського воїна опублікований у соцмережах. Після атаки безпілотника ворожа бронемашина вибухнула, ймовірно, через детонацію боєприпасів.

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Switchblade - тактичний баражуючий боєприпас розробки американської компанії AeroVironment, призначений для ураження противника методом самознищення. Switchblade достатньо малий для носіння в рюкзаку, його можна запускати з різних наземних, морських і повітряних платформ. Існують два варіанти, що відрізняються максимальною відстанню ураження та потужністю боєголовки: Switchblade 300 і Switchblade 600.

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