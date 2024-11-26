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Окупант уцілів після прильоту боєприпаса, але отримує автоматну чергу у потилицю. ВIДЕО

Український воїн поцілив зі стрілецької зброї в окупанта, який залишився неушкодженим після атаки дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ліквідації загарбника опублікований у соцмережах.

"Дивом ухилившись від кількох прильотів, окупант вже повірив у те, що спіймав Бога за бороду. Проте раптово отримав влучну автоматну чергу у потилицю від воїна 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", - зазначається у коментарі до публікації.

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Автор: 

армія рф (17160) знищення (7123) 93 окрема механізована бригада (291)


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Топ коментарі
+19
Наліво підеш - дрона впіймаєш!
Направо підеш - "розтяжку" впіймаєш!
На місці стоїш - автоматну чергу впіймаєш!
Назад в мусоросранськ тільки в чорному пакеті!!!
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26.11.2024 14:59
+15
*******! Як красиво впав!
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26.11.2024 14:53
+15
Це називається: "пі@дець підкрався непомітно".
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26.11.2024 14:58
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26.11.2024 14:52 Відповісти
*******! Як красиво впав!
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26.11.2024 14:53 Відповісти
Театрально, так...
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26.11.2024 15:13 Відповісти
довго тринувався,бо знав,що його у кіно покажуть
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26.11.2024 15:26 Відповісти
Його Пригожин тренував - молотом по потилиці бив.
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26.11.2024 15:37 Відповісти
шо за плащ-пальто?)))
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26.11.2024 14:56 Відповісти
Ху..ловка. Дрес-код на концерт кобзона
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26.11.2024 15:04 Відповісти
По хочу якийсь тіпа модний бурят снайпер на оленей...
А плащ пальто - щоб не ві..пав ніхто 🤣
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26.11.2024 15:07 Відповісти
в такому плащі в тепловіцзор не видно
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26.11.2024 20:47 Відповісти
Це називається: "пі@дець підкрався непомітно".
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26.11.2024 14:58 Відповісти
Наліво підеш - дрона впіймаєш!
Направо підеш - "розтяжку" впіймаєш!
На місці стоїш - автоматну чергу впіймаєш!
Назад в мусоросранськ тільки в чорному пакеті!!!
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26.11.2024 14:59 Відповісти
В комуністичний рай ... гортати жовтий кек під концерт кобзона через гучномовець
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26.11.2024 15:09 Відповісти
Нє*уй шастать!
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26.11.2024 15:12 Відповісти
Це лайк, панове!
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26.11.2024 15:12 Відповісти
чотко
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26.11.2024 15:33 Відповісти
Амінь. R.I.P.
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26.11.2024 15:33 Відповісти
Мені подобається коли свинособаки здихають повільно і в страшних муках,цьому підару сьогодні пощастило..
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26.11.2024 15:47 Відповісти
плащ невидимка не спрацював
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26.11.2024 15:48 Відповісти
Ну, так не честно.
Противника нужно уважать. А ты не Бог, чтоб решать.
И потому, когда ставишь растяжку, рядом должна быть ложбинка. Чтобы, хоть какой то шанс у него оставался. Вот туда то противопехотную и ставь
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26.11.2024 15:59 Відповісти
Пришла полярная лисичка...
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26.11.2024 17:29 Відповісти
 
 