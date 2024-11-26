Окупант уцілів після прильоту боєприпаса, але отримує автоматну чергу у потилицю. ВIДЕО
Український воїн поцілив зі стрілецької зброї в окупанта, який залишився неушкодженим після атаки дрона-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ліквідації загарбника опублікований у соцмережах.
"Дивом ухилившись від кількох прильотів, окупант вже повірив у те, що спіймав Бога за бороду. Проте раптово отримав влучну автоматну чергу у потилицю від воїна 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", - зазначається у коментарі до публікації.
Топ коментарі
+19 Luk Viktor
показати весь коментар26.11.2024 14:59
+15 Ol Ol #584272
показати весь коментар26.11.2024 14:53
+15 Ol Ol #584272
показати весь коментар26.11.2024 14:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А плащ пальто - щоб не ві..пав ніхто 🤣
Направо підеш - "розтяжку" впіймаєш!
На місці стоїш - автоматну чергу впіймаєш!
Назад в мусоросранськ тільки в чорному пакеті!!!
Противника нужно уважать. А ты не Бог, чтоб решать.
И потому, когда ставишь растяжку, рядом должна быть ложбинка. Чтобы, хоть какой то шанс у него оставался. Вот туда то противопехотную и ставь