Окупант уцілів після прильоту боєприпаса, але отримує автоматну чергу у потилицю. ВIДЕО

Український воїн поцілив зі стрілецької зброї в окупанта, який залишився неушкодженим після атаки дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ліквідації загарбника опублікований у соцмережах.

"Дивом ухилившись від кількох прильотів, окупант вже повірив у те, що спіймав Бога за бороду. Проте раптово отримав влучну автоматну чергу у потилицю від воїна 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", - зазначається у коментарі до публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Американський дрон-камікадзе "Switchblade 600" влучає у голову росіянину на танку Т-90М "Прорив". ВIДЕО