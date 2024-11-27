Поранений у зад окупант-безштанько додихає біля мертвого тіла свого поплічника. ВIДЕО 18+
Українські воїни ліквідували двох окупантів на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що один із окупантів дістав тяжке поранення нижче спини і ще подає ознаки життя. Його ж поплічник вже не рухається.
"Покровський напрямок фронту, Донецька область. Відео аеророзвідки 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади", - йдеться у коментарі.
Топ коментарі
+16 Агамемнон
показати весь коментар27.11.2024 12:30
+13 Олександра Даровенко
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+9 Владимир #594971
показати весь коментар27.11.2024 12:29
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Кацапам треба покрутити дроном !!!
І знову кацапа вразили в єдиний життєво важливий орган - центр прінятія рішеній.
...Чомусь мені нагадався незабутній Шапкокрад:
- Астанавітєсь! (с)