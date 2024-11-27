Поранений у зад окупант-безштанько додихає біля мертвого тіла свого поплічника. ВIДЕО 18+

Українські воїни ліквідували двох окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що один із окупантів дістав тяжке поранення нижче спини і ще подає ознаки життя. Його ж поплічник вже не рухається.

"Покровський напрямок фронту, Донецька область. Відео аеророзвідки 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади", - йдеться у коментарі.

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