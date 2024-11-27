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Новини Відео Війна
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Поранений у зад окупант-безштанько додихає біля мертвого тіла свого поплічника. ВIДЕО 18+

Українські воїни ліквідували двох окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що один із окупантів дістав тяжке поранення нижче спини і ще подає ознаки життя. Його ж поплічник вже не рухається.

"Покровський напрямок фронту, Донецька область. Відео аеророзвідки 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади", - йдеться у коментарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант уцілів після прильоту боєприпаса, але отримує автоматну чергу у потилицю. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17160) знищення (7123) Донецька область (8291) 25 окрема повітряно-десантна бригада (151)


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Топ коментарі
+16
Відео 18+? Чого? Дві скажені тварини здохли на лоні природи ... Таке треба показувати на National Geographic...
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27.11.2024 12:30
+13
нормальний мануальний масаж грушовидного м"яза та нерва шиатика. оператор дрону точно хороший масажист
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27.11.2024 12:27
+9
Яким прийшов таким пішов,кацапу -кацапська смерть Земля - шлаковатою.
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27.11.2024 12:29
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нормальний мануальний масаж грушовидного м"яза та нерва шиатика. оператор дрону точно хороший масажист
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27.11.2024 12:27 Відповісти
А пан розуміється в анатомії, мабуть колега
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27.11.2024 13:00 Відповісти
Сладкая парочка...
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27.11.2024 12:28 Відповісти
ТВАРИ полніе дабра в штянях... тьфу.
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27.11.2024 13:18 Відповісти
Яким прийшов таким пішов,кацапу -кацапська смерть Земля - шлаковатою.
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27.11.2024 12:29 Відповісти
Відео 18+? Чого? Дві скажені тварини здохли на лоні природи ... Таке треба показувати на National Geographic...
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27.11.2024 12:30 Відповісти
класіка
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27.11.2024 12:31 Відповісти
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27.11.2024 12:32 Відповісти
Є такий вираз - "Для того, щоб людина повернулася до тебе обличчям, треба коло її зада покрутити буєм!"
Кацапам треба покрутити дроном !!!
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27.11.2024 12:37 Відповісти
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27.11.2024 12:48 Відповісти
Чим же він тепер думати буде.
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27.11.2024 13:12 Відповісти
Ромео и Джульетт
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27.11.2024 13:17 Відповісти
Какой хороший руский мальчик с голой попкой в обкаканых трусиках
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27.11.2024 13:24 Відповісти
************ доля, єдина срака на двоїх.
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27.11.2024 14:08 Відповісти
Нічого нового. Просто ******** кацапські підори. Дохлі підори. )))
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27.11.2024 14:19 Відповісти
Мозок вразило у праву напівкулю.
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27.11.2024 14:21 Відповісти
Свинособаки мають верхню і нижню напівкулі..
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27.11.2024 15:03 Відповісти
******** йому своїм загорілим задом😃
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27.11.2024 15:42 Відповісти
Хорошим стати - кацапу доходить тiльки через дупу.
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27.11.2024 16:36 Відповісти
Одним словом - жоппа.
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27.11.2024 18:40 Відповісти
(іржу басовито, неначе слін).
І знову кацапа вразили в єдиний життєво важливий орган - центр прінятія рішеній.
...Чомусь мені нагадався незабутній Шапкокрад:
- Астанавітєсь! (с)
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27.11.2024 20:22 Відповісти
 
 