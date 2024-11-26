Воздушные силы уничтожили базу оккупантов в Курской области, выпустив из истребителя МиГ-29 авиабомбу. ВИДЕО

Во время операции в районе поселка Теткино Курской области украинские Воздушные силы нанесли сокрушительный удар по базе российских захватчиков. Истребитель МиГ-29, координируя свои действия с аэроразведкой, выпустил высокоточную авиабомбу AASM-250 Hammer, которая с точностью уничтожила место дислокации врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного удара наших бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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