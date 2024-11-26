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Воздушные силы уничтожили базу оккупантов в Курской области, выпустив из истребителя МиГ-29 авиабомбу. ВИДЕО

Во время операции в районе поселка Теткино Курской области украинские Воздушные силы нанесли сокрушительный удар по базе российских захватчиков. Истребитель МиГ-29, координируя свои действия с аэроразведкой, выпустил высокоточную авиабомбу AASM-250 Hammer, которая с точностью уничтожила место дислокации врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного удара наших бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Курская операция: украинские разведчики из 82-й ОДШБр освободились из плена, взяв в плен 5 российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19143) уничтожение (6878) Воздушные силы (2279) Курск (1089)


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Топ комментарии
+30
Героям Украіни слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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26.11.2024 23:32
+20
Красивое
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26.11.2024 23:34
+18
Гарна новина! Слава ЗСУ!
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26.11.2024 23:35
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Героям Украіни слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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26.11.2024 23:32 Ответить
Красивое
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26.11.2024 23:34 Ответить
Гарно знищили розвалини. Добре якщо там хтось був
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27.11.2024 09:20 Ответить
А дрон там просто так висів та коригував удар по розвалинах, у яких нікого не було ?
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27.11.2024 11:02 Ответить
Добре, коли там машини стоять штабні, локатори, зенітки, бтри, а знайти штаб в розвалинах, це ювелірна робота.
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27.11.2024 19:22 Ответить
Чому ж обов'язково ювелірна ? Якщо дрони декілька днів спостерігали за тим місцем-то висновки нашим розвідникам було нескладно зробити.
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27.11.2024 19:33 Ответить
Пісня класна.
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27.11.2024 09:59 Ответить
Гарна новина! Слава ЗСУ!
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26.11.2024 23:35 Ответить
КАБи, КАБи, нам потрібні КАБи. Вони і є головним ноу-хау у цій війні. Проти якого протидії досі нема. А не дрони.
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26.11.2024 23:39 Ответить
УАБи самі по собі не вирішують, нічого не вирішують. Потрібні ще й літаки, багато літаків, і бажано Fantomи, хоча би й F-15, F-16
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27.11.2024 00:07 Ответить
Цікаво, а чи можна КАБи запускати з землі, з катапульти.
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27.11.2024 00:21 Ответить
Як тільки спроектуєте катапульту, що запускає 500кг. КАБ на 70-90+ км......то хрін з ним, з ядерним озброєнням. Це буде нова стратегічна зброя в світі.
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27.11.2024 00:32 Ответить
Давно є. Ті катапульти що запускають літаки на палубі авіаносців.
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27.11.2024 02:26 Ответить
Яка нахрін катапульта - 406 мм гармата лінкора часів 2 війни запускала снаряд масою 1300кг на 50 кілометрів . Крім того гарматі не потрібен котел ( якшо катапульта парова ) або електрогенератори якшо катапульта електромагнітна - тай за розмірами всіх компонентів гармата менша .
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27.11.2024 05:26 Ответить
І де ти ту гармату лінкора візьмеш? Де встановиш?
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27.11.2024 10:05 Ответить
Даю посилання а далі якшо буде цікаво самі знайдете додаткові матеріали - https://en.wikipedia.org/wiki/Railway_gun
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27.11.2024 10:15 Ответить
залишилося нісенітниця, завести авіаносець у р. Оскол і золотий ключик у нас в руках
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27.11.2024 10:08 Ответить
Яка нахрін катапульта - 406 мм гармата лінкора часів 2 війни запускала снаряд масою 1300кг на 50 кілометрів .
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27.11.2024 05:23 Ответить
можна. В Ізраілі це придумали, коли у них був брак авіації. До 500 кг бімби літали, але не дуже далеко. У нас на мінах і дронах гроші *******, КАБИ з квітня цього року обіцяли тисячами вробляти - гроші ******** 300%, КАБів немає від слова "взагалі". Уяви що зелені покидькі зроблять з такими бімбами? Вони будуть падати на наші позиції.
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27.11.2024 06:48 Ответить
РСЗО крупного калибра - Хаймарс
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27.11.2024 07:52 Ответить
Ну, це все таки доволі дорого. І дефіцитно. А бомба-планер з катапульти....
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27.11.2024 10:04 Ответить
Гарно!
Гарніше булоб тільки на фоні храма "василя прип*зженого"...
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26.11.2024 23:39 Ответить
Большой БУМ!!!! БАДА-БУМ!!!
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26.11.2024 23:44 Ответить
значить були впевнені, що до самого Рильська ніякої серйозної ППО нема. Хоча літачок до Рижівки міг підійти і на гранично малій, і кинути вже з набором висоти над Рижівкою, а чмобнутим кацапам на курщині ПЗРК не дають, щоб вони по своїм бортам з переляку не шмаляли.
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26.11.2024 23:56 Ответить
А база була, здається, ФСБшною...
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27.11.2024 00:01 Ответить
ну все що на кордоні, то з великою вірогідністю може бути дотичним до ФСБ. Маловірогідно що там сиділи якісь зелені строковики.
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27.11.2024 00:07 Ответить
Там сьогодні Лавров "із штанів вискакував" - вимагав від американців вплинуть на Україну... Чомусь упевнений, що били АТАКАМС... З-за "строковиків" він-би так не казився...
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27.11.2024 00:15 Ответить
то він мабуть біснувався з приводу підземної мар'їнської кротівні з генералами. Наврядчи його хвилюють якісь хай навіть ефесбешні офіцуцери у бараку на кордоні.
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27.11.2024 00:23 Ответить
Ні... Він "тупотів ногами" саме з-за Тьоткіно...
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27.11.2024 00:25 Ответить
дивно, це ж рівень захарової. Якось мільчає кацапська конюшня.
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27.11.2024 00:51 Ответить
Про ситуацію для бійців ЗСУ доповідає топ-менеджер ГО "Справа Громад" Юрій Бірюков:
"Бла-га-ю.
І зараз розповім детальніше.
Сумсько-курський напрямок, наші постійні підшефні. Там складно, як і всюди. Там важко, як і всюди. Там холодно, як і всюди. Але нюанс в тому, що там це все складніше, важче та холодніше - бригади там в постійному переміщенні, там постійні рейдові дії, атаки та контратаки.
Нас благають про допомогу з дизельними автономними обігрівачами, а ми благаємо про допомогу вас! Проблема ще й в тому, що ці обігрівачі зараз у дефіциті, тому задача з "зірочкою".
Знайдено 250 пічок потужністю у 9 кВт, отриманий рахунок на 1 500 000 гривень, сьогодні сплачено 100 000 гривень передоплати. В нас максимум 10 днів на оплату всього вантажу, інакше їх будуть продавати дорожче. 10 днів та 1 400 000 гривень. Для нас це зараз вкрай важка задача. Задача з зірочкою. Але я вірю, що ми разом.

Ще раз прошу, ще раз особисто прошу - потрібна будь-яка допомога не тільки у зборі коштів, а ще й розповсюдженні допису.
Дякую!
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 4441 1110 5583 1634"
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27.11.2024 00:13 Ответить
+200
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27.11.2024 09:21 Ответить
Це ж скільки лад за одну мить прості росіяни отримають! А ви кажете, що росія світу не дала геніальних винаходів
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27.11.2024 00:13 Ответить
Минули ті часи, коли харошийе руZZкійє вартували "лад". Тепер йдеться хіба про торби з пільмєнямі.
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27.11.2024 01:39 Ответить
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27.11.2024 03:40 Ответить
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27.11.2024 05:08 Ответить
Значить, насправді, "рівень" ВИЩИЙ, ніж нам здається...
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27.11.2024 09:08 Ответить
а хтось доповідав ЗЕ, що наші воїни там другу неділю їдять кацапські пайки?? просто всім пох-й))) де *** буде там мотивація?
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27.11.2024 09:52 Ответить
Новина гарна але не потрібно перебільшувати. Одна бомба базу не знищить.
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27.11.2024 12:30 Ответить
 
 