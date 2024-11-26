Курская операция: украинские разведчики из 82-й ОДШБр освободились из плена, взяв в плен 5 российских захватчиков. ВИДЕО

Аэроразведчик "Бардак" из 82-й ОДШБр вывел свою группу из плена, взяв в плен врага

В августе 2024 года во время Курской наступательной операции произошло событие, которое поражает нестандартным мышлением. Группа из четырех аэроразведчиков 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, выполняя боевое задание, неожиданно столкнулась с вражескими силами и попала в плен. Старший пилот с псевдонимом "Бардак" не растерялся: используя психологическое давление и быструю оценку ситуации, он убедил российских военных, что те сами оказались в окружении.

Результат поразил всех: украинская группа не только освободилась из плена, но и вывела с собой пятерых российских военных, которые сдались вместе со своим оружием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, детали этой истории собственно и рассказал украинский воин "Бардак" ютуб-каналу Бутусов плюс.

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