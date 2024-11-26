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Новости Видео Война
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Курская операция: украинские разведчики из 82-й ОДШБр освободились из плена, взяв в плен 5 российских захватчиков. ВИДЕО

Аэроразведчик "Бардак" из 82-й ОДШБр вывел свою группу из плена, взяв в плен врага

В августе 2024 года во время Курской наступательной операции произошло событие, которое поражает нестандартным мышлением. Группа из четырех аэроразведчиков 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, выполняя боевое задание, неожиданно столкнулась с вражескими силами и попала в плен. Старший пилот с псевдонимом "Бардак" не растерялся: используя психологическое давление и быструю оценку ситуации, он убедил российских военных, что те сами оказались в окружении.

Результат поразил всех: украинская группа не только освободилась из плена, но и вывела с собой пятерых российских военных, которые сдались вместе со своим оружием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, детали этой истории собственно и рассказал украинский воин "Бардак" ютуб-каналу Бутусов плюс.

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Автор: 

плен (2602) Бутусов Юрий (4353) Курск (1089) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (59)


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Топ комментарии
+30
Саме тому кацапи і розпочали війну... Бо через деякий час, після розвалу Союзу, до них "дійшло", що без "хахлів" вони не проживуть... Бо вони завжди паразитували на нашому народі, використовуючи його інтелект... Достатньо того, що близько 50% командного складу Радянської армії (від сержантів до генералів), були українцями... Це при тому, що в Союзі лише кожен п"ятий був українцем. А, враховуючи, що основним зайняттям кацапні є війна - це для них "архіважливо". Те ж саме стосується й інженерно-технічних кадрів у цивільній сфері...
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26.11.2024 23:32
+22
як казала на початку курської операції у тік-току одна бабуся з Уфи: "Какого х..я ви в Украину полезли? Украинцы п.здюлей дадут, ещё и репарации будем платить. Я им рассказала какая была Украина в ссср - интеллектуальный форпост, все ученые украинцы, космос - украинцы..."))) І вона точно знає про що каже))
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27.11.2024 01:05
+17
Неймовірнно!
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26.11.2024 22:58
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Ну , i чухани-кацапи. Бульо-бульо, а такого ще не бульо.
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26.11.2024 22:28 Ответить
Чого це? То якраз то розумні Кацапи, сдалися у полон - залишаться живі.
Чухани воюють до останнього за шизонутого нелюдя *****.
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26.11.2024 23:45 Ответить
Неймовірнно!
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26.11.2024 22:58 Ответить
Наші Воїни не тільки сильні та сміливі , а і надзвичайно розумні ,
респект 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.11.2024 23:16 Ответить
Ото "зачесав" кацапам..... вміють люди. 👍
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26.11.2024 23:31 Ответить
Саме тому кацапи і розпочали війну... Бо через деякий час, після розвалу Союзу, до них "дійшло", що без "хахлів" вони не проживуть... Бо вони завжди паразитували на нашому народі, використовуючи його інтелект... Достатньо того, що близько 50% командного складу Радянської армії (від сержантів до генералів), були українцями... Це при тому, що в Союзі лише кожен п"ятий був українцем. А, враховуючи, що основним зайняттям кацапні є війна - це для них "архіважливо". Те ж саме стосується й інженерно-технічних кадрів у цивільній сфері...
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26.11.2024 23:32 Ответить
прапоров было почти 100%))
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26.11.2024 23:37 Ответить
Не фантазуй... Це - брехня і придумка - щоб зганьбить українців наклепом на їх злодійкуватість та загребущість...... У мене в роті було п"ять прапорщиків. Обрусілі поляк та німець, поволжський татарин, мордвин і українець... Старшиною був мордвин. Решта - командири взводів. В сусідній - три прапорщики ... Росіянин, українець і білорус... Старшиною був росіянин...
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26.11.2024 23:57 Ответить
як казала на початку курської операції у тік-току одна бабуся з Уфи: "Какого х..я ви в Украину полезли? Украинцы п.здюлей дадут, ещё и репарации будем платить. Я им рассказала какая была Украина в ссср - интеллектуальный форпост, все ученые украинцы, космос - украинцы..."))) І вона точно знає про що каже))
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27.11.2024 01:05 Ответить
Так не нюхай... І не буде "попахувать расизмом"... От тільки ж і від тебе ним "*******" -
"але факт - що українці більш роботящі ніж кацапи бо ті - алкаші більшість...". Тому я, в таких випадках, завжди кажу прислів"я "власного виготовлення": "Перед тим, як кричать, що хтось "усрався" - варто оглянуться і понюхать свій зад... Може, він смердить сильніше?..."
А щодо "інтелекту" - так приведу тобі практичний приклад : Коли служив - мав високий (порівняно з своїм званням) допуск до документів... І потрапила мені в руки Інструкція для командирів в/ч по кадровому застосуванню солдат різних національностей. Готував КДБ. Наприклад, чеченців рекомендували на особистих водіїв командирів - бо вони звикли "служить одному господарю". Вірменів - на господарську сферу - кладовщиками, хліборізами, каптьорщиками - бо мають до цього хист... А от українців та "прибалтів рекомендували ставить саме на командирські посади... Бо можуть самостійно мислить та приймать рішення за своїх підлеглих... А в КДБ, в ті часи працювали "не гірші" аналітики... Це потім вони "скурвилися"... Мій покійний тесть колись служив у "Десні" - знаменита "учебка" на Чернігівщині. Готувала, переважно, молодший комсклад для Сухопутних військ в/ч, дислокованих в НДР, Польщі, ЧРСР та Угорщини... Казав, що десь 70% курсантів були з України... А у нього була можливість оцінить - бо він там ВСЮ строкову прослужив - залишили "на постоянку"...
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27.11.2024 08:48 Ответить
Що, "Дімочко"? Не подобається, коли тебе носом у власне лайно тикають? Так треба трохи думать - перед тим, як когось "повчать"! Як казав комеска у фільмі "Офіцери": "Командир обязан ДУМАТЬ! Думать! А не просто шашкой махать!"
А туди, куди ти мене посилаєш, я не піду... Бо там ти сидиш давно... (Сам же себе своєю дурною писаниною туди посадивши...) А я поряд з тобою сидіть не бажаю...
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27.11.2024 09:56 Ответить
Не згоден з Лєніном, який казав, що кацапська інтелігенція - це гівно нації.
Бо як може бути кацапське гівно в кацапському гівні? ))) Оксюморон.

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27.11.2024 08:55 Ответить
НУ, він був правий... Але і те, що він зробив - проголосив "пролетаріат "цвітом нації", привело до ще гіршого... Бо інтелігенція мала хоч якусь честь та принципи. А піднесення "пролетаріату тими методами, якими діяли більшовики, просто "обидлячило" ВСЮ націю остаточно...
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27.11.2024 10:00 Ответить
Честь та принципи вони мали наступні: мешкали в палацях з обслугою, тусили по балах та полюваннях, писали вірші та прозу - а забезпечувалося це красиве життя - рабською працею кріпосних. Ви, мабуть, нащадок тих рабовласників, от і захоплюєтеся їхньою честю та принципами. Не прокурор-інвалід часом?
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27.11.2024 21:29 Ответить
Декапольцев... Розумієш, є такий "ефект Даннінга-Крюгера" В перекладі на "просторіччя" "Дурень не може зрозуміть, що він - дурень, саме тому, що він - ДУРЕНЬ..."
Рівень твого інтелекту давно мені відомий, однак спробую пояснить, як "розумово відсталому":
Ти розумієш різницю між "інтелігентом" і "дворянином"?
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=8530&action=show Інтелігент (від лат. intellegere - розуміння): людина, приналежна до https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%B2%ED%F2%E5%**%B3%E3%E5%ED%F6%B3%FF інтелігенції , - люди розумової праці, що заняті у різних галузях культури, освіти, науки, охорони здоров'я, виробництва,і мають для цього відповідну освіту.
Дворянин - особа, яка належала до вищого привілейованого суспільного стану, в якому основним джерелом була земельна власність; https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 шляхтич
Ти змішуєш "мокре" з "твердим"...
До речі, були такі "дворяни", які за ********* мірками, могли-б вважаться "голодранцями" . Був такий письменник-дворянин Аксаков. Писав про природу, полювання та риболовлю. І є у нього така книжка: "Охота пуще неволи". (стоїть у мене на полиці) Там він описує фауну Росії. І в статті про граків він пише: "В бідних дворянських сім"ях з м"яса граків готували різноманітні страви...".
Питання: це люди, "що мешкали в палацях з обслугою, тусили по балах та полюваннях, писали вірші та прозу..." ?
ТИ грака їстимеш? Чи ти навіть не знаєш, що таке "грак"? Пояснюю для "розумово відсталого" :Гракhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BA#cite_note-1 [1] , або гайворон, діалект. грайворон (Corvus frugilegus) - птах середнього розміру з роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BA_(%D1%80%D1%96%D0%B4) круків з родини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96 воронових .
Вони у нас масово живуть у містах...
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27.11.2024 22:17 Ответить
Дворянін та тілігент - то одне й саме.
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27.11.2024 22:27 Ответить
Ну - тоді тут я можу тільки "розвести руками", у безсиллі пробудить в тобі зародки розумової діяльності...
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27.11.2024 22:31 Ответить
Ви навіть не розумієте, що займатися розумовою працею міг лише дворянин, аж ніяк не мужик. А "бідний" дворянин має ті самі права та привілеї, що й набагатіший. Не бува осетрини другого гатунку: ти або двоорянин, або ні. Тілігент - лише дворянин. От саме тому Ви не здатні навести кількісні критерії: до скільки (в грошових одиницях) ще "бідний дворянин", а вище - вже багатий. Такі критерії були, наприклад, в купців: перша, друга, третя гільдія тощо. Перша гільдія давала купцеві право на дворянство. От Вам й "багаті дворяни". Але й бідні - ні в чому не гірші.
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28.11.2024 08:12 Ответить
"Родине нужнны герои, а пи*да рожает дураков...".
Писарєв, Добролюбов, Чернишевський, Шевченко, Панас Мирний, Квітка-Основ"яненко, Нечуй-Левицький, Помяловський, Достоєвський - "дворяни"? А вони, за визначенням, займалися розумовою працею...
ВСЕ! Йди нахєр!!!
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28.11.2024 12:52 Ответить
Всі , що перелічені Вами - дворяни. Ви що, з боліт пишете? Кажуть, в вас там навіть Вікіпедію забанили. Співчуваю.
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28.11.2024 14:31 Ответить
Доведи... Особливо стосовно Тараса Шевченка...
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28.11.2024 14:52 Ответить
Даже армейская пословица была: "Хохол без лычек что х.й без яичек".
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27.11.2024 12:02 Ответить
шкода, що ти там не залишився, Україна вже би давно війну виграла, але не завдяки твому інтелекту, ну ти зрозумів
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27.11.2024 16:24 Ответить
............................................
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27.11.2024 16:27 Ответить
Ну красунчики!!! Обожнюю!
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27.11.2024 01:06 Ответить
Без втручання небесних сил там не обійшлось
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27.11.2024 05:13 Ответить
Натякаєте на одну богиню, чиє ім'я починається на "Йу" та закінчується на "ля"?..
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27.11.2024 23:15 Ответить
мене вражають наші хлопці! Вони не відчувають ненависті до ворога. Кажу це не просто так а зі слів та розповідей чоловіка. Мене це дивує якщо чесно.. Ті падлюки відрізають українцям голову та розстрілюють беззбройних військових, цивільних, а ненависті до них такої, як в них до нас немає. Їх ненависть від безсилля, від того, що українці не скорилися і ніколи не скоряться, і орків це дратує більш за все. А наші хлопці відносяться до них "вони солдати і ми солдати".. Українці у своїй величі та людяності просто неймовірні. За що і страждаємо((
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27.11.2024 10:51 Ответить
«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность» Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций»
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27.11.2024 11:02 Ответить
так, тільки маленька ремарочка: кадирівці та чеченці це не одне й те ж саме. Згадайте Дудаєва, жодної миті непотрібного пафосу! В кадирівців навпаки - життя складається ЛИШЕ з пафосу, у всьому.
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27.11.2024 15:12 Ответить
Багато чеченців знаєте? Бачили їх у житті?
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27.11.2024 15:21 Ответить
не багато. У 90-х та на початку 00-х в моєму місті їх багато було. Зараз значно менше. Когось вбили, хтось сам втік. Але 90-сті то геть не показник, там всі "круті" були. Тому я на тих, кого бачила не орієнтуюсь.
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28.11.2024 10:21 Ответить
Ну так я Вам скажу... Дудаєв та подібні йому - "виняток з правила"... По них про цей народ судить не можна... Якби Дудаєв, Масхадов та їм подібні залишилися живими - Чечня-б не знала "кадирівців". Бо вони старалися зробить з чеченців цивілізований народ... А Кадиров повернув їх у "Середньовіччя"... Чеченці віками на Кавказі вважалися "бандитським" народом. Саме вони займалися, в основному, работоргівлею - крали людей і везли в Цемесську бухту... Там був ринок, де турецькі работоргівці скуповували рабів для Туреччини...
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28.11.2024 12:46 Ответить
це зрозуміло. Якби Дудаєв був живий, то кадирок би не було, ні старшого, ні молодшого. Але маємо те, що маємо. І все ж не погоджуся - не всі чеченці хвальки. Оно на рашці немає кадирових, а кацапи хто? Хвальки, бандюгани та гвалтівники, тобто також "бандитський народ".
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28.11.2024 14:30 Ответить
Але чечени відбилися в першу чеченську в девяності, а результат другої: живуть краще рабссіян на дотації раббсіян. Українці так зможуть зараз?
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27.11.2024 21:32 Ответить
5 російських загарбників на території російської курської області?
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27.11.2024 10:53 Ответить
саме так, загарбники. з того самого 20 лютого 2013 і по сьогодні всі рашисти зі зброєю, хто її підняв проти України, її територіальної цілісності і суверенитету, українського народу, є загарбниками, агресорами та окупантами, незалежно від того, на території якої країни вони перебувають.
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27.11.2024 11:54 Ответить
Так , Курськ -наш !)))
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27.11.2024 13:22 Ответить
а хіба ви не побачили, що на Курщині половина людей спілкується українською, а інша половина напівукраїнським суржиком? То чий Курськ? Те, що свого часу засраха анексувала українські Кубань, Курщину, Білгородщину совсім не робить ці території російськими.
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27.11.2024 15:14 Ответить
і воює добре, і розповідає добре, і грає на гитарі добре !

сказав би : оце справжній козак Мамай з парсуни, але розумію що ******* українська молодь в 21 ст має свою власну ідентичність

і мені ця ідентичність дуже подобається
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27.11.2024 15:01 Ответить
5 кацапів полонили 6 наших ?
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27.11.2024 16:01 Ответить
 
 