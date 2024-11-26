Бойцы 24-й ОМБр сорвали механизированную атаку и уничтожили 7 БМД-4 оккупантов общей стоимостью в 11 миллионов долларов. ВИДЕО

Воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила сорвали штурм российских захватчиков вблизи города Часов Яр. Оккупанты пытались провести механизированную атаку с помощью боевых машин десанта БМД-4, надеясь воспользоваться сложными погодными условиями для прорыва.

При попытке пересечь канал Северский Донец - Донбасс, враг наткнулся на украинские минные заграждения, что существенно замедлило их движение. После этого российские подразделения были добиты ударами дронов и артиллерии бригады.

В результате неудачной атаки оккупанты потеряли 7 БМД-4, которые относятся к новейшей технике элитных воздушно-десантных войск РФ. Общая стоимость уничтоженной техники превышает 11 миллионов долларов, сообщает Цензор.НЕТ.

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