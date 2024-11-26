Бойцы 24-й ОМБр сорвали механизированную атаку и уничтожили 7 БМД-4 оккупантов общей стоимостью в 11 миллионов долларов. ВИДЕО
Воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила сорвали штурм российских захватчиков вблизи города Часов Яр. Оккупанты пытались провести механизированную атаку с помощью боевых машин десанта БМД-4, надеясь воспользоваться сложными погодными условиями для прорыва.
При попытке пересечь канал Северский Донец - Донбасс, враг наткнулся на украинские минные заграждения, что существенно замедлило их движение. После этого российские подразделения были добиты ударами дронов и артиллерии бригады.
В результате неудачной атаки оккупанты потеряли 7 БМД-4, которые относятся к новейшей технике элитных воздушно-десантных войск РФ. Общая стоимость уничтоженной техники превышает 11 миллионов долларов, сообщает Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобто доходи в день у 2024 році тільки від продажу нафти $526-548 млн. А ще газ, та інший експорт. Що їм $11 млн.
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!