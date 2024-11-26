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Бойцы 24-й ОМБр сорвали механизированную атаку и уничтожили 7 БМД-4 оккупантов общей стоимостью в 11 миллионов долларов. ВИДЕО

Воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила сорвали штурм российских захватчиков вблизи города Часов Яр. Оккупанты пытались провести механизированную атаку с помощью боевых машин десанта БМД-4, надеясь воспользоваться сложными погодными условиями для прорыва.

При попытке пересечь канал Северский Донец - Донбасс, враг наткнулся на украинские минные заграждения, что существенно замедлило их движение. После этого российские подразделения были добиты ударами дронов и артиллерии бригады.

В результате неудачной атаки оккупанты потеряли 7 БМД-4, которые относятся к новейшей технике элитных воздушно-десантных войск РФ. Общая стоимость уничтоженной техники превышает 11 миллионов долларов, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Наши воины уничтожили 2 танка, БМП-2, броневик, орудия и 2 позиции минометчиков врага на Купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6878) 24 омб имени князя Данила Галицкого (251) БМД (33) Часов Яр (324)


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Чесно, хто переймається з українців скільки коштувало це сміття ? Всі вже знають скільки трильйонів закладено у військовий бюджет кацапії. На 2025 рік, й далі. Ті десять мільйонів їм по барабану, якщо ***** офіційно обкрадає і не соромиться оголошувати це у бюджеті. Краще пишіть про подвиги наших героїчних воїнів більше.
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26.11.2024 21:38 Ответить
За оцінками KSE Institute, доходи Росії від продажу нафти за поточних обмежень цін на нафту та санкційному статусі-кво, сягнуть $192 млрд в 2024 році та $139 млрд у 2025 році. Однак слабке дотримання санкцій може призвести до збільшення доходів до $200 млрд та $184 млрд у 2024 і 2025 роках відповідно.
Тобто доходи в день у 2024 році тільки від продажу нафти $526-548 млн. А ще газ, та інший експорт. Що їм $11 млн.
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26.11.2024 22:29 Ответить
Це лайно без ціни! Цінність - воїни ЗСУ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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27.11.2024 00:04 Ответить
 
 