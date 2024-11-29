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Зеленский назначил командира 93-й бригады Палису заместителем руководителя ОП

заступник керівника ОП Паліса

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командира 93-й механизированной бригады ВСУ полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса Президента.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить ПАЛИСУ Павла Сергеевича Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в документе.

О назначении Палисы президент также рассказал в вечернем видеообращении:

"Назначил полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса - боевой командир, командир 93-й бригады "Холодный Яр". Он хорошо понимает, что в бригадах, на фронте, и мне нужен именно такой человек, чтобы точно знал в ежедневном режиме информацию непосредственно с фронта", - пояснил Зеленский.

Палиса возглавил 93-ю бригаду в начале 2023 года. До того был командиром 5-го отдельного штурмового полка.

Также смотрите: Новый заместитель главкома Апостол будет отвечать за качество подготовки наших воинов, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) 93 отдельная механизированная бригада (291) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+57
Є підозра що Потужник готує лояльну йому частину армії. Це на той випадок коли бойові дії будуть припинені і з фронту повернуться ветерани.
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29.11.2024 22:30
+45
всі, хто пов'язує себе із зеленими покидьками, врешті решт, сам стає таким.
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29.11.2024 22:33
+41
порядна людина, на одному гектарі з офісом не присяде!
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29.11.2024 22:39
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та простий народ звик взагалі пикою у лайні лежати, і споживати лайно, завезене з москви. Тому особливих надій на пам'ять простого народу особисто я не плекаю, особливо після 19-го року.
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29.11.2024 23:28 Ответить
І навіть в Азові. Згадай Білецького.
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29.11.2024 22:58 Ответить
Білецький класний воїн ,но в політиці м'яко кажучи дебілкуватий
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30.11.2024 06:43 Ответить
Будь яка зєліна дія, окрім відставки, буде від'ємною. Довіри НУЛЬ

Вибори
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29.11.2024 23:33 Ответить
А хто на вибори рветься зараз? Є бажаючі?
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30.11.2024 00:51 Ответить
Одна хижа бабця з косою. Але не ця , а інша.
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01.12.2024 05:09 Ответить
Лохторату готують приманку у вигляді військових, очікувано
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29.11.2024 23:38 Ответить
Військові теж різні. Є Залужний, якому люди довіряють, а є Содоль, якому місце за гратами
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30.11.2024 03:47 Ответить
Тупорилі зелені тому хто програв с зелупою чонгар та наступ
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30.11.2024 06:44 Ответить
ОПа готує собі лоббі серед ЗСУ...готують шляхи "відступу"...
Або щоб потім радника голови ОПи зробити "крайнім" через якийсь черговий скандал...
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30.11.2024 00:04 Ответить
Дивує позиція президента: все життя країни акумулюється в офісі. Вже й Міністерство оборони якесь як фіктивний додаток до нього. Королівство кривих дзеркал
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30.11.2024 00:17 Ответить
На монархічну форму правління схоже
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30.11.2024 09:58 Ответить
Це підготовка Єрмака до наступних виборів. Є інформація що Офіс президента планує створити підконтрольну політичну партію з колишніх військових, бо армія зараз має стабільно високий рейтинг довіри. Як бачимо один "герой" вже продався.
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30.11.2024 00:27 Ответить
І не тільки з військових.Свіже опитування показало, що українці все ще у пошуку «нових ліц» і хочуть бачити у ВР «нові партії» і конкретизують :з числа військових, волонтерів, громадських організацій і тому «найпотужніший» завгосп готує ці псевдопартійки до речі, притулячавже є і навіть перереєстрована, інші на підході
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30.11.2024 09:12 Ответить
От власне! На цій хвилі Притула має всі шанси не тільки пролізти до ВР, але й потіснити своєю дупою дупу одного блаЗЄ!ня з теплого президентського кріселка.
...Чом би й ні? Притула - фрік? Фрік! А наш многомутрий наріт фріків дуже цінує. Один блаЗЄ!нь не дасть збрехати.
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01.12.2024 05:14 Ответить
Из боевого командира в заступники завгоспа.
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30.11.2024 00:55 Ответить
отже, зелений підор остаточно вирішив готуватися до виборів. й пох...й на ту війну, й на ті поразки, що ми зазнаємо. власне, пох...й й на країну. 73%, повторюю всоте - ви заслужили на кожну кацапську ракету, яка прилітає у ваші оселі, калічить й вбиває вас. мені ні х...я вас не шкода.
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30.11.2024 00:57 Ответить
Тему про 73проц.уже давно обговорили.
12 миллионов очень умных укр.избирателей не явились тогда на выборы. Почему Вы не пишите про них?
Почему они пушистые и хорошие ?
73 проц. ОТ явившихся на выборы. Итого ,за Зе проголосовали меньше половины .
Но отдельные упоротые гонят старую заезженую пластинку .
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01.12.2024 10:13 Ответить
А шо Машовець, вишел із довєрія ? Чи замість Кірюші готовить його пєрвий члєн ставкі ВГК.
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30.11.2024 01:18 Ответить
Оце так поворот-розворот. Чому не в заступники патрушева?
Бригада ще не відхрестилася від такого горекомандира?
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30.11.2024 03:54 Ответить
Добра новина ! Візьми в заступники собі пару офіцерів та завалити треба цю всю гидоту зелену особливо боневтіка та всіх менеджерів ,Всі підтримують та СБУ керівника гівно зелене
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30.11.2024 05:31 Ответить
Так багато дивних українських призвіщ я почув останніми роками! Раніше таких ніколи не чув
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30.11.2024 06:08 Ответить
Влада в Україні тепер, як ніколи належить підкацапським маланцям(малій нації).
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30.11.2024 06:37 Ответить
Височайше зелене прєосвіщенство заберіть назад до себе прапори носити нашого тіпа комбрига. До 22 року він чудово ходив у вас там на плацу по клітинках. То нехай і далі ходить. Треба ж комусь там у вас з прапором ходити. Ха ха ха.
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30.11.2024 06:20 Ответить
Цікаво , для чого в такій шаразі , як пОПа бойовий полковник ?
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30.11.2024 07:57 Ответить
А для чого потрібен запобіжник? Згорів - та й викинули...
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30.11.2024 15:04 Ответить
Вангону: скінчиться ця спроба так, як і минулорічні призначення бойових офіцерів керівниками людоловів тцкашних. Згадайте історію полковника Чаюка, до прикладу.
Через місяць він теж втече з цього гадюшника і погодиться хоч взводом, хоч складом командувати. Тільки не в ОПу!
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30.11.2024 08:01 Ответить
Якщо нормальний - втече. Але нормальний навряд чи б і погодився зайти.
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30.11.2024 11:26 Ответить
Зайвий доказ того, що ЗЕлені покидьки готуються до виборів. Ця хуцпата наволоч спочатку поливає військових брудом, а коли починає валитися рейтинг, починають загравати з військовими, призначаючи на посади, щоб показати мудрому наріду, що тіпа "армія з ОПою". Дешевий трюк, але какієразніци схавають за обидві щочки.
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30.11.2024 08:09 Ответить
Выдернули с фронта одного из успешных командиров ,и перевели к Ермаку в это коррумпированный ,пронизанный кротами орган,что бы придать ему хоть какую то положительную черту!! Каждый день пребывания зклмтка,и ларечника нас ведёт к поражению!!
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30.11.2024 08:11 Ответить
"Корупційна система інтегрує в свій склад лише корумпованих осіб. Це головний принцип її існування"
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30.11.2024 08:27 Ответить
Командир "Холодного яру"!!!!!!!!! Нехай спочатку розкаже куди дів 5 полк,як сам сцявся у Майорську,а інших посилав на вірну смерть....КАВНО..
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30.11.2024 09:12 Ответить
Єрмака по-тихому зливають.
Але, ще не вечір.
Єрмак все менше став з'являтись в медійному просторі, "зе" робить все, щоб про сірого кардинала дерьмака потихеньку забули. Але - не той випадок. Лайно ще засмердить на всю Європу!
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30.11.2024 10:11 Ответить
його не забудуть
він назавжди вписався у підручники історії як зрадлива і ница постать
те саме з зебілом- напишуть через років 10 - дурачок керував державою
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30.11.2024 10:15 Ответить
єрмак зараз шастає по світу і узгоджує останні деталалі капітуляції України ... ой! звісно ж - перемоги.
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30.11.2024 10:47 Ответить

Дякую, розвеселили. Це реально претендує на анекдот тижня: Єрмака по-тихому зливають. Відомо ж бо: наш Команданте - геть чисто, як дєдушко чЛєнін - живєйе всєх живих!
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30.11.2024 21:08 Ответить
Україні саме зараз негайно потрібен Залужний (саме для цього його і "сплавили", хоча він, задля справедливості і не сильно противився...). А Грузії саме зараз потрібен сильний лідер опозиції. Це М.Саакашвілі. Ми разом з грузинами зараз чухаємо потилиці...
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30.11.2024 10:45 Ответить
Пійшов носити папірці в час війни. Це взагалі ніяк.
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30.11.2024 10:45 Ответить
На третий год большой войны Зеля сообразил, что хорошо бы в своей администрации иметь хоть одного военного.
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30.11.2024 11:20 Ответить
Теж непридатний за рішенням ВЛК?
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30.11.2024 11:21 Ответить
Гідну особистість в ОП не пустять.
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30.11.2024 11:24 Ответить
Паліса майже як Палій..
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30.11.2024 11:49 Ответить
Хронічна зрадофілія - важка хвороба нашого суспільства☹️
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30.11.2024 12:35 Ответить
Якби чувак добре розумів, що на фронті, то він би відправ у відстійку весь офіс З(Е)раднаків 200ими, а там недалеча і кабінет окуєвших Шмигалей, верховна рада запроданців... Але ж, але ж.
Януковоч просто янгол в порівнянні з цією бандою.
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30.11.2024 14:29 Ответить
Якщо він чесна людина, то в ОПі довго не втримається.
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30.11.2024 19:20 Ответить
Ого! Понабігло сюди представників "мутрого наріту" (подоляцьких ПТУ-шників). Запаскудили гілку своїми купками та й по всьому.
То що, недолугі, подоляк вам нарешті заплатив, чи ви то-во шрайбаєте безкоштовно - па зову сєрдца?

...Дивує інше: чому адміни-модератори останнім часом на художества тих недолугих крізь пальці дивляться?
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30.11.2024 21:04 Ответить
Бубон розширив Штат радників,чи полковника, призвіще якого починається на М звільнили з ОПи?
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30.11.2024 23:04 Ответить
Він ще надіється перемогти на виборах))))
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30.11.2024 23:20 Ответить
І ВЛК пройшов? Як зараз без цього? Посада потужна, потребує статусу «пригодний» до служби в ОП
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01.12.2024 03:19 Ответить
як бойовий командир погодився стати "заступником" головного лайна в опі зьо? це те саме, як би в когось вийняли мозок та напхали замість нього гбшного непотрібу.
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01.12.2024 04:05 Ответить
а сирський і умєров хіба гірше від паліси знають що потрібно на фронті ??? і як паліса працюючи в офісі єрмака буде знати що потрібно на фронті . десь якесь наібалово чергове
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01.12.2024 07:00 Ответить
тепер у секретута-ліворуціонера-мародера-зрадника дермака є свій, придворний, "холодний яр"?..
та дермак, практично, сам тіко шо оцЕ прямо з "нуля", поранений, але патужний та незламний - загиблий та воскрешОний брат, барига державними посадами, не дасть збрехати..
отже, вибори не за горами, і Зєля-Односрачний має бажання сцарювати вічно, бо сидіти за чонгари-шашлики-асфальт-ковід-Мрію... зеленим шота не хочеться..
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01.12.2024 09:17 Ответить
Не думаю що президент хоче щось змінити на краще для країни ,насамперед він дбає лише про свій рейтинг і лояльність.
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01.12.2024 10:16 Ответить
Поліса разом з ментом клименко будуть боронити ze плісняву у разі нового Майдану.Тільки стріляти в один бік вже не вийде,ситуація помінялась.
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01.12.2024 13:52 Ответить
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