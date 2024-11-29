Зеленский назначил командира 93-й бригады Палису заместителем руководителя ОП
Президент Украины Владимир Зеленский назначил командира 93-й механизированной бригады ВСУ полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса Президента.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить ПАЛИСУ Павла Сергеевича Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в документе.
О назначении Палисы президент также рассказал в вечернем видеообращении:
"Назначил полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса - боевой командир, командир 93-й бригады "Холодный Яр". Он хорошо понимает, что в бригадах, на фронте, и мне нужен именно такой человек, чтобы точно знал в ежедневном режиме информацию непосредственно с фронта", - пояснил Зеленский.
Палиса возглавил 93-ю бригаду в начале 2023 года. До того был командиром 5-го отдельного штурмового полка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вибори
Або щоб потім радника голови ОПи зробити "крайнім" через якийсь черговий скандал...
...Чом би й ні? Притула - фрік? Фрік! А наш многомутрий наріт фріків дуже цінує. Один блаЗЄ!нь не дасть збрехати.
12 миллионов очень умных укр.избирателей не явились тогда на выборы. Почему Вы не пишите про них?
Почему они пушистые и хорошие ?
73 проц. ОТ явившихся на выборы. Итого ,за Зе проголосовали меньше половины .
Но отдельные упоротые гонят старую заезженую пластинку .
Бригада ще не відхрестилася від такого горекомандира?
Через місяць він теж втече з цього гадюшника і погодиться хоч взводом, хоч складом командувати. Тільки не в ОПу!
Але, ще не вечір.
Єрмак все менше став з'являтись в медійному просторі, "зе" робить все, щоб про сірого кардинала дерьмака потихеньку забули. Але - не той випадок. Лайно ще засмердить на всю Європу!
він назавжди вписався у підручники історії як зрадлива і ница постать
те саме з зебілом- напишуть через років 10 - дурачок керував державою
Дякую, розвеселили. Це реально претендує на анекдот тижня: Єрмака по-тихому зливають. Відомо ж бо: наш Команданте - геть чисто, як дєдушко чЛєнін - живєйе всєх живих!
раднаків200ими, а там недалеча і кабінет окуєвших Шмигалей, верховна рада запроданців... Але ж, але ж.
Януковоч просто янгол в порівнянні з цією бандою.
То що, недолугі, подоляк вам нарешті заплатив, чи ви то-во шрайбаєте безкоштовно - па зову сєрдца?
...Дивує інше: чому адміни-модератори останнім часом на художества тих недолугих крізь пальці дивляться?
та дермак, практично, сам тіко шо оцЕ прямо з "нуля", поранений, але патужний та незламний - загиблий та воскрешОний брат, барига державними посадами, не дасть збрехати..
отже, вибори не за горами, і Зєля-Односрачний має бажання сцарювати вічно, бо сидіти за чонгари-шашлики-асфальт-ковід-Мрію... зеленим шота не хочеться..