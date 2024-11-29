Зеленский назначил командира 93-й бригады Палису заместителем руководителя ОП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командира 93-й механизированной бригады ВСУ полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса Президента.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить ПАЛИСУ Павла Сергеевича Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в документе.

О назначении Палисы президент также рассказал в вечернем видеообращении:

"Назначил полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса - боевой командир, командир 93-й бригады "Холодный Яр". Он хорошо понимает, что в бригадах, на фронте, и мне нужен именно такой человек, чтобы точно знал в ежедневном режиме информацию непосредственно с фронта", - пояснил Зеленский.

Палиса возглавил 93-ю бригаду в начале 2023 года. До того был командиром 5-го отдельного штурмового полка.

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