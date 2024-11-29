Оккупанты снова атакуют Украину "шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Поздно вечером, 29 ноября, российские захватчики запустили по Украине ударные БПЛА "шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумщина - угроза ударных БПЛА", - сообщили Воздушные силы в 21:39.

Обновленная ​​информация о движении вражеских БПЛА

Впоследствии Воздушные силы сообщили о "Шахедах" на юге Украины.

"БпЛА из Херсона на Николаевщину", - сообщили ВС в 23:13.

В 23:44 ВС сообщили:

Несколько групп БПЛА с юга курсом на Днепропетровщину (Криворожский район);

БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину.

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