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Новости Война
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Оккупанты снова атакуют Украину "шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

рф атакує шахедами

Поздно вечером, 29 ноября, российские захватчики запустили по Украине ударные БПЛА "шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумщина - угроза ударных БПЛА", - сообщили Воздушные силы в 21:39.

Обновленная ​​информация о движении вражеских БПЛА

Впоследствии Воздушные силы сообщили о "Шахедах" на юге Украины.

"БпЛА из Херсона на Николаевщину", - сообщили ВС в 23:13.

В 23:44 ВС сообщили:

  • Несколько групп БПЛА с юга курсом на Днепропетровщину (Криворожский район);
  • БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину.

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беспилотник (3541) Воздушные силы (2251) Шахед (943)


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29.11.2024 23:05 Ответить
Цитата (Кот16 @ 30.11.2024 - 01:16)***, турецкий султан специальную военную операцию провёл. "Алеппо за три дня". Причём воюет в подавляющей массе не турецкая армия, а какие-то местные бармалеи, потери которых даже считать никто не будет, наоборот, чем больше потери - тем меньше платить.

Даже не местные. Там и украинцы, и узбеки
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30.11.2024 00:38 Ответить
21:39 - написали повітряні сили.
22:42 - перепостив цензор, коли шахеди вже збили.
І нахуа такі "новини"?))))
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29.11.2024 23:17 Ответить
Там лінк на ТГ. Читай онлайн. Новини ці по шашхеди оновлення кожного разу з новим часом. Щоб після оновлення угору підіймати. І так кожен день вже кілька місяців. Не треба своє невігластво на інших перекладати.
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30.11.2024 00:41 Ответить
Я і читаю ТГ, а новини тут - це для таких старих тормозів як ти.
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30.11.2024 17:53 Ответить
Для тупого поясню ще раз: ніякого оновлення тут не було.
ПС написали про запуск шахедів о 21:39
а о 22:42 "новина" вперше опублікувалась тут.
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30.11.2024 17:54 Ответить
 
 