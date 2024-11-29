Оккупанты снова атакуют Украину "шахедами", - Воздушные силы (обновлено)
Поздно вечером, 29 ноября, российские захватчики запустили по Украине ударные БПЛА "шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Сумщина - угроза ударных БПЛА", - сообщили Воздушные силы в 21:39.
Обновленная информация о движении вражеских БПЛА
Впоследствии Воздушные силы сообщили о "Шахедах" на юге Украины.
"БпЛА из Херсона на Николаевщину", - сообщили ВС в 23:13.
В 23:44 ВС сообщили:
- Несколько групп БПЛА с юга курсом на Днепропетровщину (Криворожский район);
- БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину.
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Даже не местные. Там и украинцы, и узбеки
22:42 - перепостив цензор, коли шахеди вже збили.
І нахуа такі "новини"?))))
ПС написали про запуск шахедів о 21:39
а о 22:42 "новина" вперше опублікувалась тут.