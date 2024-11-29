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Учителей в РФ будут учить формировать у вывезенных из Украины детей "российскую идентичность"

діти

Для учителей в РФ запустили онлайн-курс по формированию "традиционной российской идентичности" у детей, вывезенных из Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Курс подготовили работники российских университетов. На нем учителей будут учить, в частности, "выявлять оппозиционно настроенных детей", а также тех, кого могли "завербовать" иностранные спецслужбы.

Программа курса содержит девять блоков, из которых более пяти часов посвящено "неонацизму" в Украине.

В описании курса говорится, что учителя должны "заложить в сознание детей готовность жить в условиях гибридной войны Запада с Россией", но делать это без "прямолинейного подхода", а с "мягким воздействием, чтобы человек начал воспринимать вашу точку зрения как свою собственную".

На курс уже записались 1150 российских учителей.

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Напоминаем, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предполагал, что всего РФ незаконно вывезла из Украины около 150 тысяч детей. Уполномоченный ВР по правам детей Дарья Герасимчук называла цифру в "несколько сотен тысяч детей, то есть где-то 200-300 тысяч".

Автор: 

дети (6472) оккупация (10119) россия (95365) школа (3012)


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Топ комментарии
+6
Алеппо звільнено!!!
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29.11.2024 23:32
+5
Будь який двіж у Сирії відволікає російські ВКС та елітні спецпідрозділи від війни з нами. Це добре. Російські пропагандисти вже знайшли «український слід» у наступі сирійської опозиції на режим дружбана росіян Асада. Бояться, це добре.
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29.11.2024 23:41
+5
Зробити з українця генетичного алкодегенерата все одно не вдасться. Особливо в віці після 10 років. Українець рано чи пізно помститься кривдникам.
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30.11.2024 00:47
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Алеппо звільнено!!!
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29.11.2024 23:32 Ответить
А Дамаск?
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29.11.2024 23:39 Ответить
Будь який двіж у Сирії відволікає російські ВКС та елітні спецпідрозділи від війни з нами. Це добре. Російські пропагандисти вже знайшли «український слід» у наступі сирійської опозиції на режим дружбана росіян Асада. Бояться, це добре.
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29.11.2024 23:41 Ответить
От тільки сильно радіти не треба. Спочатку подивимося чи так потрібен ***** зараз Асад. Щоб відправляти туди війська з України.
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29.11.2024 23:48 Ответить
Скільки сирійським повстанцям було поставлено мільярдів доларів та скільки озброєнь і яке було співвідношення сил?
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30.11.2024 00:14 Ответить
В Сирії стоїть рашиська база вмф, і здається серйозна база- ще з часів совка. Такий собі Порт-Артур в Середземномор'ї
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30.11.2024 01:39 Ответить
ДУЖЕ треба! Це у них СТАТЕГІЧНА ціль... Бо саме Асад - перепона для будівництва газопроводу Катар-Європа... А це "смерть Кощеева"... Як тільки Асаду "скрутять голову" - почнеться будівництво... І "нахер" тоді Європі потрібна буде Росія? Саме цю "многоходовочку" Кремль і розвернув у Сірії багато років тому... Саме тому і вкладав у Асада десятки мільярдів... Бо поки Асад "бикує" - з будівництвом нічого не виходить... Територію Сірії не обійти ніяк...
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30.11.2024 08:12 Ответить
Там є Іран, союзник ***** і здається Іран уже ввів величезний військовий контингент.
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30.11.2024 08:32 Ответить
Так "здається", чи "ввів"?!
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30.11.2024 08:48 Ответить
русская идентичность это гаваріть па русскі
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30.11.2024 00:15 Ответить
А Донецьк?
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30.11.2024 08:50 Ответить
Їм це згодиться вже за пів року, як настане савецький саюз.
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30.11.2024 00:01 Ответить
Руцкая ідентичність це жлуктити бояру
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30.11.2024 00:27 Ответить
Не настане.
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30.11.2024 01:48 Ответить
Зробити з українця генетичного алкодегенерата все одно не вдасться. Особливо в віці після 10 років. Українець рано чи пізно помститься кривдникам.
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30.11.2024 00:47 Ответить
Не тіш себе ілюзіями... Скотиться з гори легше, ніж на неї вибраться...
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30.11.2024 08:14 Ответить
Доросла людина діє свідомо і ... підсвідомо. Пристосуванство (особливо під зовнішнім тиском) призводить до внутрішнього конфлікту і латентної фрустрації, що стає причиною саботажу, психічних розладів, девіантної та деструктивної поведінки. Це якраз той випадок про який кажуть "в тихому болоті чорти водяться"...
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30.11.2024 12:10 Ответить
І дорослу людину можуть "зламать"... А дитячу психіку просто "вигинатимуть" у потрібному напрямку...
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30.11.2024 12:42 Ответить
Хай би туди дітей Слуг Єрмака відправити, вони ж розміновували і казали що русня цивілів не чіпатиме
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30.11.2024 01:41 Ответить
А в Україні якарізнична ідентичність.
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30.11.2024 09:00 Ответить
Не розумію звідки така величезна цифра дітей. Це мабуть в більшості з дитячих будинків?
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30.11.2024 10:15 Ответить
 
 