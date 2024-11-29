Учителей в РФ будут учить формировать у вывезенных из Украины детей "российскую идентичность"

Для учителей в РФ запустили онлайн-курс по формированию "традиционной российской идентичности" у детей, вывезенных из Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Курс подготовили работники российских университетов. На нем учителей будут учить, в частности, "выявлять оппозиционно настроенных детей", а также тех, кого могли "завербовать" иностранные спецслужбы.

Программа курса содержит девять блоков, из которых более пяти часов посвящено "неонацизму" в Украине.

В описании курса говорится, что учителя должны "заложить в сознание детей готовность жить в условиях гибридной войны Запада с Россией", но делать это без "прямолинейного подхода", а с "мягким воздействием, чтобы человек начал воспринимать вашу точку зрения как свою собственную".

На курс уже записались 1150 российских учителей.

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Напоминаем, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предполагал, что всего РФ незаконно вывезла из Украины около 150 тысяч детей. Уполномоченный ВР по правам детей Дарья Герасимчук называла цифру в "несколько сотен тысяч детей, то есть где-то 200-300 тысяч".