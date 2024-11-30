Большинство граждан стран ЕС поддерживают помощь Украине, - опрос
Большинство граждан стран ЕС одобряют то, что Евросоюз предоставляет Украине гуманитарную, экономическую, финансовую и военную помощь.
Об этом свидетельствуют данные опроса европейского агентства Eurobarometer, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
"Перед лицом агрессивной войны России против Украины почти 87% европейцев поддерживают оказание гуманитарной помощи пострадавшим. Санкции против российской власти, компаний и отдельных лиц одобряют 71% опрошенных, а финансовую помощь Украине - 68%. Шесть из десяти европейцев поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а 58% соглашаются с финансированием военных поставок для Украины", - говорится в исследовании.
Война РФ против Украины воспринимается многими европейцами (31%) как самая серьезная проблема на уровне ЕС, опережая вопрос миграции (28%) и международной ситуации (22%). Согласно опросу, 76% респондентов в Европе соглашаются, что вторжение России в Украину является угрозой для безопасности ЕС.
Европейцы определили безопасность и оборону как приоритет деятельности ЕС в среднесрочной перспективе (33%). Другие важные направления - миграция (29%), экономика (28%), климат и охрана окружающей среды (28%), а также здравоохранение (27%).
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За словами Мура, "ціна підтримки України добре відома, але ціна відмови від неї була б незрівнянно вищою". "Якщо путін досягне успіху, Китай зважить наслідки, Північна Корея підбадьориться, а Іран стане ще небезпечнішим", - додав він.
"Якщо Путіну дозволять досягти успіху в перетворенні України на васальну державу, він не зупиниться на досягнутому. Наша безпека - британська, французька, європейська і трансатлантична - буде під загрозою", - сказав Мур.
Загалом, на думку Мура, світ нині перебуває в найнебезпечнішому стані за 37 років його роботи у розвідці.
І судячи з цієї інфи - 42% європейців проти військової допомоги Україні; 32% - проти фінансової допомоги нам.
І це все - результат злочинної бездіяльності дипломатичного відділення охвістя ЕрЗе.