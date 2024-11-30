Общие боевые потери РФ с начала войны – около 740 400 человек (+1740 за сутки), 9463 танка, 20 909 артсистем, 19 355 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 740 400 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 740400 (+1740) человек,
танков - 9463 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 19355 (+12) ед,
артиллерийских систем - 20909 (+23) ед,
РСЗО - 1253 (+2) ед,
средства ППО - 1019 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 19792 (+42),
крылатые ракеты - 2851 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 30431 (+72) ед,
специальная техника - 3617 (+2)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 740 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.