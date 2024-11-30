Общие боевые потери РФ с начала войны – около 740 400 человек (+1740 за сутки), 9463 танка, 20 909 артсистем, 19 355 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 740 400 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 740400 (+1740) человек,

танков - 9463 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 19355 (+12) ед,

артиллерийских систем - 20909 (+23) ед,

РСЗО - 1253 (+2) ед,

средства ППО - 1019 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19792 (+42),

крылатые ракеты - 2851 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 30431 (+72) ед,

специальная техника - 3617 (+2)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.