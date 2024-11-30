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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 740 400 человек (+1740 за сутки), 9463 танка, 20 909 артсистем, 19 355 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

рф,ворог,втрати,окупант

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 740 400 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 740400 (+1740) человек,

танков - 9463 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 19355 (+12) ед,

артиллерийских систем - 20909 (+23) ед,

РСЗО - 1253 (+2) ед,

средства ППО - 1019 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19792 (+42),

крылатые ракеты - 2851 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 30431 (+72) ед,

специальная техника - 3617 (+2)

Также читайте: Идентифицировано более 80 тыс. военных РФ, ликвидированных на войне против Украины, - BBC. ИНФОГРАФИКА

втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19057) ликвидация (3477) уничтожение (6830) техника (1732)


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Топ комментарии
+13
+1740 також добрий урожай . Слава ЗСУ.
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30.11.2024 08:17
+9
Минув 3936 день москальсько-української війни.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 740 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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30.11.2024 11:46
+7
120 млн населения оркостана + 1млн армия кндр + хрен знает сколько наёмников с бл. востока, ср.азии + неизвестное количество африканцев
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30.11.2024 08:26
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Правила форума Совет форумчан
+1740 також добрий урожай . Слава ЗСУ.
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30.11.2024 08:17 Ответить
знову техніки кит наплакав
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30.11.2024 08:21 Ответить
Техніка штука дорога.І легко нищиться дронами.А тупорила вата дешева,баби нарожають.Ну і вата теж дає ефект,протискується потроху.І не шкода їм кидати їх на смерть,тим більше що цих ідіотів там у них багато
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30.11.2024 08:27 Ответить
Ну, якщо таки кит наплакав, то це добре! Набагато краще, ніж кіт.
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30.11.2024 11:43 Ответить
Також хороший. Але чому при таких шалених втратах вони не закінчуються? Та ще й підари просуваються
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30.11.2024 08:21 Ответить
120 млн населения оркостана + 1млн армия кндр + хрен знает сколько наёмников с бл. востока, ср.азии + неизвестное количество африканцев
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30.11.2024 08:26 Ответить
Ну а територія там яка?Просто підтримувати хоч якусь видимість життєдіяльності,кордони охороняти,залізниця,і т.п.Це теж відтягує на себе купу вати.Територія в 30 раз більша за Україну!!!
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30.11.2024 08:30 Ответить
вопрос не в территории а в количестве военно-приспособленном населении и в их обеспечении на фронте... по 2млрд фантиков в день - вот и 2тыс в день орков... пока нефть зашкаливает за 100уе/барель то у орков проблем с фантиками не будет, а если Трамп обрушит цены ниже 40уе то пясда кацапии как и ссср
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30.11.2024 08:43 Ответить
Здається у 2022 році було відео одної спостережної вежі на кацапо-китайському кордоні. На цій вежі було прив'язано опудало яке дивилось в сторону Китаю, типу, вартовий. Ось так.
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30.11.2024 08:46 Ответить
Так русне пофиг на свою территорию, что и показала курская область.
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30.11.2024 09:07 Ответить
Им главное другим побольше нагадить
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30.11.2024 09:14 Ответить
Їм своя територія не потрібна - їм потрібна чужа територія. Злоякісна пухлина з російськомовними метастазами не зупиниться, поки її не знищать.
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30.11.2024 09:27 Ответить
120млн *2/3 ( - похилий вік і діти)=90млн 90/2= 45млн (жінки) 45*9/10= 40млн (кончені алкоголіки наркомани)...от же можуть погнати га забі1 40млн дебілів...на мінус підер+мацква...20млн... от же 20млн уїбанів
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30.11.2024 09:44 Ответить
и это на данный момент... а теперь учти сколько орков подрастает и каждые пол-года могут вступить в строй
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30.11.2024 09:53 Ответить
У мене є бажання на Різдво до Святого Миколайчика! Допоможи будь ласка, українським воїнам-Героям знищити 1 мільон кацапів, ну хоч би 800 тисяч! Слава воїнам ЗСУ!
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30.11.2024 11:36 Ответить
Минув 3936 день москальсько-української війни.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 740 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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30.11.2024 11:46 Ответить
Інстинкт самозбереження блокується лишньою хромосомою... Та й що їм тої Комі?
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30.11.2024 12:44 Ответить
Якась дивна кількість ППО. Здаєтся, вчора було 1005.
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30.11.2024 14:50 Ответить
І мене здивувала цифра ППО - 1019, коли пишуть що за добу вражено нуль, а перед цим писали 1005.
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02.12.2024 16:09 Ответить
 
 