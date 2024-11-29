Идентифицировано более 80 тыс. военных РФ, ликвидированных на войне против Украины, - BBC. ИНФОГРАФИКА
Установили имена более 80 тысяч российских военных, которых ликвидировали во время войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
По данным совместного исследования BBC, российского издания "Медиазона" и волонтеров, удалось установить имена 80 973 российских военных, погибших во время полномасштабного вторжения в Украину. Анализ проводился на основе открытых источников, в частности официальных сообщений, соцсетей и других доступных данных.
Потери России
Как сообщается, многие военные погибают в первые две-четыре недели после отправки на фронт. Среди подтвержденных потерь 22% приходится на добровольцев, и этот показатель вырос по сравнению с 2023 годом.
Доля осужденных, которых привлекли к войне из мест лишения свободы, сократилась с 26% в ноябре 2023 года до 18%. Наибольшие потери зафиксированы среди жителей Башкортостана, Татарстана и Свердловской области, однако по показателю потерь на душу населения лидируют Тыва, Бурятия и Алтай. Самые низкие показатели смертности наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге.
По меньшей мере 52% погибших не были связаны с российской армией на момент начала войны, но аналитики отмечают, что реальная доля таких лиц может быть еще выше. Точные обстоятельства попадания на фронт 28% погибших остаются неизвестными.
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Більша частина дохлих кацапів не отримала навіть хреста на кладовищі на батьківщині.
Бо велика частина кацапів:
* з'їдена собаками та лисами і вважається в них "зниклими без вісти";
* не мала ніяких родичів, які взагалі б могли могилу справити в рідних єпєнях.
А до багатьох могил в єпєнях "волонтери" ще просто не дістались аби навіть просто сфоткати і викласти і інет - це ж в них підсудне діло: розголошувати факти втрат засрашинської армії.
Щоб полегшити долю невтішних орківських вдів?
Краще б ідентифікували б наших "Тимчасово невідомих", а про дохлих кацапів хай москалів голова болить.
А дослідникам прямо зараз ця статистика дає багато інформації про етнічний, класовий і навіть профейсіний склад засрашинської армії. А також про невидимі через офіціоз "течії" щодо мобілізації тощо.