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Новости Война
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Идентифицировано более 80 тыс. военных РФ, ликвидированных на войне против Украины, - BBC. ИНФОГРАФИКА

Установили имена более 80 тысяч российских военных, которых ликвидировали во время войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

По данным совместного исследования BBC, российского издания "Медиазона" и волонтеров, удалось установить имена 80 973 российских военных, погибших во время полномасштабного вторжения в Украину. Анализ проводился на основе открытых источников, в частности официальных сообщений, соцсетей и других доступных данных.

Потери России

Как сообщается, многие военные погибают в первые две-четыре недели после отправки на фронт. Среди подтвержденных потерь 22% приходится на добровольцев, и этот показатель вырос по сравнению с 2023 годом.

Втрати росії у війні

Доля осужденных, которых привлекли к войне из мест лишения свободы, сократилась с 26% в ноябре 2023 года до 18%. Наибольшие потери зафиксированы среди жителей Башкортостана, Татарстана и Свердловской области, однако по показателю потерь на душу населения лидируют Тыва, Бурятия и Алтай. Самые низкие показатели смертности наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге.

Читайте: Потери Украины в войне превышают 60 тысяч, - The Economist. ИНФОГРАФИКА

Втрати росії у війні

По меньшей мере 52% погибших не были связаны с российской армией на момент начала войны, но аналитики отмечают, что реальная доля таких лиц может быть еще выше. Точные обстоятельства попадания на фронт 28% погибших остаются неизвестными.

Также читайте: Актер Алексей Хильский, погибший на фронте, снимался в игре S.T.A.L.K.E.R. 2. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19057) ликвидация (3477) россия (95365) потери (4370)


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Усіх інших ідентифікували свині та лисиці
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29.11.2024 13:46 Ответить
Тю, усього-то? Тут за добу 2 тис поклали, а них за увесь час - 80 тис. Невже там такі чудо-богатирі - і куля не візьме, і штик не бере?
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29.11.2024 14:03 Ответить
Це ті, що загинули, а після цього вивезені на Батьківщину та поховані... Ті, яких закопали бульдозером у яру під Седнєвим чи під Городнею, а також той, що згнив на лузі під Халявином, і кістки якого мій знайомий викинув у болото налугу, не враховані...
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29.11.2024 16:19 Ответить
Це дані з "офіційних повідомлень, соцмереж та інших доступних даних". Тобто в більшості випадків - хтось фотку хреста з табличкою на кладовищі зробив і виклав в інтернет.

Більша частина дохлих кацапів не отримала навіть хреста на кладовищі на батьківщині.

Бо велика частина кацапів:
* з'їдена собаками та лисами і вважається в них "зниклими без вісти";
* не мала ніяких родичів, які взагалі б могли могилу справити в рідних єпєнях.

А до багатьох могил в єпєнях "волонтери" ще просто не дістались аби навіть просто сфоткати і викласти і інет - це ж в них підсудне діло: розголошувати факти втрат засрашинської армії.
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29.11.2024 20:22 Ответить
А накуа, соромлюся спитати?
Щоб полегшити долю невтішних орківських вдів?
Краще б ідентифікували б наших "Тимчасово невідомих", а про дохлих кацапів хай москалів голова болить.
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29.11.2024 15:31 Ответить
Читай уважніше! Це КАЦАПИ працювали! І своїх обліковували...
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29.11.2024 16:20 Ответить
Для кацапів це важливо - справа "меморіалу" не здохне ще довго. І в Україні будуть ще десятиріччями після війни шукати могили, кістки, засипаних воїнів тощо.

А дослідникам прямо зараз ця статистика дає багато інформації про етнічний, класовий і навіть профейсіний склад засрашинської армії. А також про невидимі через офіціоз "течії" щодо мобілізації тощо.
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29.11.2024 20:24 Ответить
 
 