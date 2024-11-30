На фронте произошло 211 боестолкновений, ВСУ нанесли значительные потери врагу на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 22:00 субботы, 30 ноября, на фронте произошло 211 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

За сегодня противник нанес по территории Украины два ракетных удара двумя ракетами, использовал для поражения 503 дрона-камикадзе. Осуществил более трех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении агрессор девять раз атаковал неподалеку Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг в течение дня семь раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 19 раз в районах Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в 16 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.

На Торецком направлении продолжаются 10 боестолкновений вблизи населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка, шесть вражеских штурмов наши защитники остановили.

Враг 46 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое, Елизаветовка и Новый Труд. Тридцать девять наступательных действий противника остановлено Силами обороны, семь атак продолжаются до сих пор.

Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 250 оккупантов, 160 из них - безвозвратно. Уничтожена одна боевая бронированная машина, две единицы автомобильной и три единицы мототехники оккупантов, также повреждена единица автомобильной техники и одно багги.

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Сонцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дачного, Дальнего, Катериновки, Романовки, Антоновки, Гановки, Елизаветовки и Успеновки. В настоящее время украинские воины отбили 37 атак, 11 боестолкновений до сих пор продолжается.

Потери врага на этом направлении с начала суток составили 43 оккупанта убитыми и 64 - ранеными, уничтожено два бронетранспортера, 4 единицы мототехники и одну переносную станцию радиоэлектронной борьбы.

Боевые действия на Юге

На Времевском направлении наши войска отражали атаки противника вблизи населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Разлив, Великая Новоселка, Новодаровка и Новополье - восемь атак отбиты, семь штурмов продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили три штурма противника.

На Сиверском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях сегодня враг активных действий не проводил.

Также в Генштабе рассказали, что Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, в настоящее время известно о 22 боестолкновениях, 299 обстрелах населенных пунктов и позиций наших подразделений.

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