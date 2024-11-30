С начала суток на фронте произошло 153 боестолкновения, более 30 еще продолжаются на Востоке, - Генштаб
Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Всего с начала суток произошло 153 боевых столкновений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 30 ноября 2024 года.
Удары по территории Украины
От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Большая Березка, Порозок, Бачевск, Сумской области; Сеньковка Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении российские оккупанты восемь раз напрасно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.
На Купянском направлении украинские воины отбили три вражеские атаки неподалеку Песчаного, Колесниковки, Лозовой, Загрызово, Новоегоровки, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 13 штурмовых и наступательных действий у Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского, пока еще продолжаются три боестолкновения.
Наши защитники отбили десять штурмов противника, а еще два боестолкновения продолжаются, на Краматорском направлении, вблизи населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.
Продолжаются 12 боестолкновений вблизи населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка на Торецком направлении.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое и Новый Труд. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 26 атак противника, 2 боестолкновения еще продолжаются. Потери врага уточняются.
На Кураховском направлении оккупанты провели 38 атак вблизи Сонцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дачного, Дальнего, Катериновки, Романовки, Антоновки, Гановки и Успеновки, 12 боестолкновений продолжаются до сих пор.
Обстановка на Юге
Пятнадцать раз наши защитники отражали атаки врага на Времовском направлении вблизи населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Разлив, Великая Новоселка и Новополье.
Как добавили в Генштабе, на Сиверском, Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях на это время суток враг активных действий не проводил.
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Противник продовжує стягувати сили у напрямку Великої Новосілки та збільшив кількість ударів авіабомб з УМПК.
На південному фланзі противник просунувся вздовж ряду лісосмуг на ділянці завширшки до 6,3 км на глибину до 2,2 км.
На своєму правому фланзі противник просунувся на південь від Роздольного вздовж лісосмуг на ділянці шириною до 4.05 км на глибину до 1.2 км.
Курахівський напрямок.
Загалом ситуація на напрямку залишається складною.
На південному фланзі противник за підтримки бронетехніки просунувся на схід від Трудового вздовж ряду лісосмуг на ділянці завширшки до 2.47 км на глибину до 1.15 км.
У центральній частині Курахового російські війська зайняли територію школи №5, три багатоповерхові будинки і просунулися вздовж вулиць Прокоф'єва, Історична, Мічуріна, Нахімова та Садова.
У районі Романівки та Єлизаветівки зберігається висока інтенсивність бойових дій, противник продовжує накати за підтримки бронетехніки.
Покровський напрямок.
У районі Лисівки противник продовжує атаки маневреними групами у напрямку південної частини населеного пункту.
Жовте захоплене супротивником. Бої тривають уздовж залізниці та лісосмуги у напрямку Новопустинки.
Населений пункт Пустенка захоплено російськими військами.
У районі Пушкіно тривають бої за населений пункт і на південь уздовж лісосмуги, де противник робить спроби просунутися у напрямку н.п. Українка."