С начала суток на фронте произошло 153 боестолкновения, более 30 еще продолжаются на Востоке, - Генштаб

Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Всего с начала суток произошло 153 боевых столкновений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 30 ноября 2024 года.

Удары по территории Украины

От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Большая Березка, Порозок, Бачевск, Сумской области; Сеньковка Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении российские оккупанты восемь раз напрасно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.

На Купянском направлении украинские воины отбили три вражеские атаки неподалеку Песчаного, Колесниковки, Лозовой, Загрызово, Новоегоровки, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

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Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 13 штурмовых и наступательных действий у Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского, пока еще продолжаются три боестолкновения.

Наши защитники отбили десять штурмов противника, а еще два боестолкновения продолжаются, на Краматорском направлении, вблизи населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.

Продолжаются 12 боестолкновений вблизи населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка на Торецком направлении.

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На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое и Новый Труд. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 26 атак противника, 2 боестолкновения еще продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели 38 атак вблизи Сонцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дачного, Дальнего, Катериновки, Романовки, Антоновки, Гановки и Успеновки, 12 боестолкновений продолжаются до сих пор.

Обстановка на Юге

Пятнадцать раз наши защитники отражали атаки врага на Времовском направлении вблизи населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Разлив, Великая Новоселка и Новополье.

Как добавили в Генштабе, на Сиверском, Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях на это время суток враг активных действий не проводил.

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