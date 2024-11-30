Від початку доби на фронті відбулося 153 боєзіткнення, понад 30 ще тривають на Сході, - Генштаб
Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Загалом від початку доби відбулося 153 бойові зіткнення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 30 листопада 2024 року.
Удари по території України
Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Велика Берізка, Порозок, Бачівськ, Сумської області; Сеньківка Чернігівської області; Тимофіївка Харківської області.
Обстановка на Харківщині
На Харківському напрямку російські окупанти вісім разів марно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової, Загризового, Новоєгорівки, ще три боєзіткнення тривають дотепер.
Обстановка на Сході
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 13 штурмових та наступальних дій біля Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Зарічного, Тернів та Торського, наразі ще тривають три боєзіткнення.
Наші захисники відбили десять штурмів противника, а ще два боєзіткнення продовжуються, на Краматорському напрямку, поблизу населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.
Тривають 12 боєзіткнень поблизу населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка на Торецькому напрямку.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд. Сили оборони стримують натиск та відбили 26 атак противника, 2 боєзіткнення ще тривають. Втрати ворога уточнюються.
На Курахівському напрямку окупанти провели 38 атак поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дачного, Дальнього, Катеринівки, Романівки, Антонівки, Ганівки та Успенівки, 12 боєзіткнень тривають до цього часу.
Обстановка на Півдні
П’ятнадцять разів наші захисники відбивали атаки ворога на Времівському напрямку поблизу населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Розлив, Велика Новосілка та Новопіль.
Як додали в Генштабі, на Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках на цей час доби ворог активних дій не проводив.
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Противник продовжує стягувати сили у напрямку Великої Новосілки та збільшив кількість ударів авіабомб з УМПК.
На південному фланзі противник просунувся вздовж ряду лісосмуг на ділянці завширшки до 6,3 км на глибину до 2,2 км.
На своєму правому фланзі противник просунувся на південь від Роздольного вздовж лісосмуг на ділянці шириною до 4.05 км на глибину до 1.2 км.
Курахівський напрямок.
Загалом ситуація на напрямку залишається складною.
На південному фланзі противник за підтримки бронетехніки просунувся на схід від Трудового вздовж ряду лісосмуг на ділянці завширшки до 2.47 км на глибину до 1.15 км.
У центральній частині Курахового російські війська зайняли територію школи №5, три багатоповерхові будинки і просунулися вздовж вулиць Прокоф'єва, Історична, Мічуріна, Нахімова та Садова.
У районі Романівки та Єлизаветівки зберігається висока інтенсивність бойових дій, противник продовжує накати за підтримки бронетехніки.
Покровський напрямок.
У районі Лисівки противник продовжує атаки маневреними групами у напрямку південної частини населеного пункту.
Жовте захоплене супротивником. Бої тривають уздовж залізниці та лісосмуги у напрямку Новопустинки.
Населений пункт Пустенка захоплено російськими військами.
У районі Пушкіно тривають бої за населений пункт і на південь уздовж лісосмуги, де противник робить спроби просунутися у напрямку н.п. Українка."