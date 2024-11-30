Від початку доби на фронті відбулося 153 боєзіткнення, понад 30 ще тривають на Сході, - Генштаб

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Загалом від початку доби відбулося 153 бойові зіткнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 30 листопада 2024 року.

Удари по території України

Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Велика Берізка, Порозок, Бачівськ, Сумської області; Сеньківка Чернігівської області; Тимофіївка Харківської області.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку російські окупанти вісім разів марно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки.

Також читайте: Окупанти 6 разів намагалися прорватися до Новодарівки і здійснили 5 невдалих спроб захопити дніпровські острови, - Сили оборони Півдня

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової, Загризового, Новоєгорівки, ще три боєзіткнення тривають дотепер.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 13 штурмових та наступальних дій біля Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Зарічного, Тернів та Торського, наразі ще тривають три боєзіткнення.

Наші захисники відбили десять штурмів противника, а ще два боєзіткнення продовжуються, на Краматорському напрямку, поблизу населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

Тривають 12 боєзіткнень поблизу населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка на Торецькому напрямку.

Читайте: 46 атак відбито на Курахівському напрямку. Ворог докладає основних зусиль біля 10 населених пунктів, - Генштаб

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд. Сили оборони стримують натиск та відбили 26 атак противника, 2 боєзіткнення ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку окупанти провели 38 атак поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дачного, Дальнього, Катеринівки, Романівки, Антонівки, Ганівки та Успенівки, 12 боєзіткнень тривають до цього часу.

Обстановка на Півдні

П’ятнадцять разів наші захисники відбивали атаки ворога на Времівському напрямку поблизу населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Розлив, Велика Новосілка та Новопіль.

Також читайте: Війська РФ окупували Жовте, Пустинку і Роздольне та просунулися в Кураховому і біля низки населених пунктів, - DeepState. КАРТИ

Як додали в Генштабі, на Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках на цей час доби ворог активних дій не проводив.