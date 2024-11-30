Окупанти 6 разів намагалися прорватися до Новодарівки і здійснили 5 невдалих спроб захопити дніпровські острови, - Сили оборони Півдня

За минулу добу на Півдні України російські війська 11 разів вдавалися до штурмових дій, 6 з яких - на Запорізькому напрямку, намагаючись прорватись до Новодарівки. На Придніпровському напрямку ворог здійснив 5 невдалих спроб захомити дніпровські острови.

Про це розповіли в Силах оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, упродовж минулої доби противник завдав сім авіаційних ударів із застосуванням керованих авіабомб та некерованих авіаційних ракет. Від ударів потерпали Запорізький та Придніпровський напрямки.

"Значно збільшили загарбники обстріли позицій наших підрозділів та прифронтові населені пункти, де проживають мирні мешканці. За минулу добу зафіксовано 403 удари з артилерійських систем, мінометів та РСЗВ", - розповіли в Силах оборони Півдня.

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Також зазначається, що окупанти не припиняють і дроновий терор цивільного населення. За минулу добу, окупанти застосовували 327 ударних дронів-камікадзе різних модифікацій, в тому числі баражуючі боєприпаси типу "Ланцет". Також зафіксовано 327 скидів з БпЛА із застосуванням 416 боєприпасів.

Штурми позицій Сил оборони України

На Півдні України окупанти не полишають намірів щодо штурмів українських позицій та намагаються прорвати нашу оборону на декількох напрямках фронту.

11 разів ворог вдавався до штурмових дій, 6 з яких - на Запорізькому напрямку, намагаючись прорватись до Новодарівки.



На Гуляйпільському і Оріхівському напрямках окупаційні війська продовжують готуватись до проведення штурмових дій, проводять повітряну та інженерну розвідки, поповнюють боєзапаси та нарощують системи РЕБ і ППО.

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На Придніпровському напрямку ворог не полишає намагань взяти під контроль дніпровські острови. За минулу добу таких невдалих спроб було 5.

Втрати окупантів

Сили оборони Півдня України й надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях і тилах.



Так, за минулу добу ворожі втрати становлять 191 окупант.

Крім того, армія РФ втратила:

14 одиниць авто та бронетехніки, з яких 3 ББМ;

ЗРК "Бук";

5 одиниць БпЛА типу "Shahed-136";

7 одиниць розвідувальних БпЛА типу "Суперкам" та "Зала";

6 артилерійських систем і мінометів, в т.ч. протитанкова гармата "Рапіра";

5 мотоциклів;

3 багі;

РЕБ та 2 старлінки.

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Також уражено:

6 бліндажів;

5 спостережених пунктів;

2 вогневі позиції.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 740 400 російських загарбників.