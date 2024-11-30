Окупант покинув пораненого поплічника без ноги, схопив речі і втік. ВIДЕО
Бійці роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша дроном-камікадзе атакували російського загарбника. В цей час поруч з ним був ще один окупант, який ховався за деревом.
Після удару безпілотника, російському солдату відірвало ногу, а його поплічник бігом забрав свої речі та втік, не намагавшись навіть врятувати пораненого товариша, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+16 saimansay
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+5 Ігор Кравчук #596624
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+4 Sergiusz #594726
показати весь коментар30.11.2024 18:02
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