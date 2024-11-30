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Окупант покинув пораненого поплічника без ноги, схопив речі і втік. ВIДЕО

Бійці роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша дроном-камікадзе атакували російського загарбника. В цей час поруч з ним був ще один окупант, який ховався за деревом.

Після удару безпілотника, російському солдату відірвало ногу, а його поплічник бігом забрав свої речі та втік, не намагавшись навіть врятувати пораненого товариша, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники знищили 8 авто та 3 вантажівки окупантів, а також склади боєприпасів у районі Кремінної. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17317) ліквідація (3909) 68 окрема єгерська бригада (80)


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Топ коментарі
+16
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30.11.2024 12:36
+5
Тімуровєц 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁🤣😂🤣😂🤣😂😂😂🤣
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30.11.2024 12:34
+4
Русские своих не бросают ..... Сказка пюшкина
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30.11.2024 18:02
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Ноги в руки і тікати.
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30.11.2024 12:33 Відповісти
Тімуровєц 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁🤣😂🤣😂🤣😂😂😂🤣
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30.11.2024 12:34 Відповісти
Тимуровец ИванОвец!
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01.12.2024 12:58 Відповісти
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30.11.2024 12:36 Відповісти
Щось важке потягнуло, падло...
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30.11.2024 12:59 Відповісти
Забыл руку отрубить чтобы телефон с паролями разблокироватьь где деньги лежат на карте
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30.11.2024 13:58 Відповісти
1. Бросивший - не русский?
2. Брошенный - не свой?
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30.11.2024 14:02 Відповісти
Як класно розлетівся .
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30.11.2024 14:56 Відповісти
Можливо він йому сказав : " Да скорава ! "
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30.11.2024 16:31 Відповісти
Русские своих не бросают ..... Сказка пюшкина
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30.11.2024 18:02 Відповісти
Чей туфля ? Мое ..
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30.11.2024 21:41 Відповісти
Zдохло ще одне падло😀
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01.12.2024 00:20 Відповісти
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02.12.2024 01:47 Відповісти
 
 