Окупант покинув пораненого поплічника без ноги, схопив речі і втік. ВIДЕО

Бійці роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша дроном-камікадзе атакували російського загарбника. В цей час поруч з ним був ще один окупант, який ховався за деревом.

Після удару безпілотника, російському солдату відірвало ногу, а його поплічник бігом забрав свої речі та втік, не намагавшись навіть врятувати пораненого товариша, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники знищили 8 авто та 3 вантажівки окупантів, а також склади боєприпасів у районі Кремінної. ВIДЕО