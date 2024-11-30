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Прикордонники знищили 8 авто та 3 вантажівки окупантів, а також склади боєприпасів у районі Кремінної. ВIДЕО

Бійці прикордонної бригади "Помста" у районі Кремінної та Серебрянського лісу знищили 8 авто та 3 вантажівки окупантів. Крім того, було спалено 2 польові склади боєприпасів росіян.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Тіло окупанта із 810 окремої бригади морської піхоти РФ валяється без голови на Курщині. ВIДЕО 18+

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5970) знищення (7204)


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Героям ЗСУ слава 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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30.11.2024 11:13 Відповісти
Гарно Помста працює!!!
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30.11.2024 13:00 Відповісти
 
 