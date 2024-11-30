Прикордонники знищили 8 авто та 3 вантажівки окупантів, а також склади боєприпасів у районі Кремінної. ВIДЕО
Бійці прикордонної бригади "Помста" у районі Кремінної та Серебрянського лісу знищили 8 авто та 3 вантажівки окупантів. Крім того, було спалено 2 польові склади боєприпасів росіян.
Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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Amber
показати весь коментар30.11.2024 11:13 Відповісти Мені подобається 2
Владислав Сварчевський
показати весь коментар30.11.2024 13:00 Відповісти Мені подобається 0
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