Пограничники уничтожили 8 авто и 3 грузовика оккупантов, а также склады боеприпасов в районе Кременной. ВИДЕО

Бойцы пограничной бригады "Помста" в районе Кременной и Серебрянского леса уничтожили 8 авто и 3 грузовика оккупантов. Кроме того, было сожжено 2 полевых склада боеприпасов россиян.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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