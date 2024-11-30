Пограничники уничтожили 8 авто и 3 грузовика оккупантов, а также склады боеприпасов в районе Кременной. ВИДЕО
Бойцы пограничной бригады "Помста" в районе Кременной и Серебрянского леса уничтожили 8 авто и 3 грузовика оккупантов. Кроме того, было сожжено 2 полевых склада боеприпасов россиян.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Amber
показать весь комментарий30.11.2024 11:13 Ответить Мне нравится 2
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий30.11.2024 13:00 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль