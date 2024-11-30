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Пограничники уничтожили 8 авто и 3 грузовика оккупантов, а также склады боеприпасов в районе Кременной. ВИДЕО

Бойцы пограничной бригады "Помста" в районе Кременной и Серебрянского леса уничтожили 8 авто и 3 грузовика оккупантов. Кроме того, было сожжено 2 полевых склада боеприпасов россиян.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6374) уничтожение (6830)


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Героям ЗСУ слава 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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30.11.2024 11:13 Ответить
Гарно Помста працює!!!
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30.11.2024 13:00 Ответить
 
 