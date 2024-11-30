Тело оккупанта из 810 отдельной бригады морской пехоты РФ валяется без головы на Курщине
Бойцы 41-й отдельной механизированной бригады показали фрагменты ликвидации солдат из 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России на Курском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы операторов БПЛа опубликована в соцсетях.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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гойда як мінімум!
З.Ы.
Ашот,трахающий самку этого организма, будет недоволен.