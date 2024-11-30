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Тело оккупанта из 810 отдельной бригады морской пехоты РФ валяется без головы на Курщине

Бойцы 41-й отдельной механизированной бригады показали фрагменты ликвидации солдат из 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России на Курском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы операторов БПЛа опубликована в соцсетях.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Уничтожение дронами вражеской пехоты в укрытиях на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19057) ликвидация (3477) Курск (1074)


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Топ комментарии
+22
А вона у нього була?
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30.11.2024 09:52
+8
Була б,не валявся б там.Було продовження шиї
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30.11.2024 10:49
+8
Не встиг жгут Есмарха накласти…
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30.11.2024 11:35
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А вона у нього була?
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30.11.2024 09:52 Ответить
Була б,не валявся б там.Було продовження шиї
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30.11.2024 10:49 Ответить
Була, але без нічого в середині
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30.11.2024 11:12 Ответить
У що ж він тоді їв ???
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01.12.2024 11:51 Ответить
Не встиг жгут Есмарха накласти…
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30.11.2024 11:35 Ответить
Купив парік кобздона за три ляма...
гойда як мінімум!
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30.11.2024 11:36 Ответить
Частково придатни (Крупі хер би доказав, що непридатний)...
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30.11.2024 11:44 Ответить
Все по плану! В чем проблема? Дурням голови не потрібні.
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30.11.2024 13:14 Ответить
Белая лада без vin кода.Новая.Без пробега по снг....Гойда,хуле.
З.Ы.
Ашот,трахающий самку этого организма, будет недоволен.
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30.11.2024 13:34 Ответить
Путіноноїди )))
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30.11.2024 15:54 Ответить
а нашо йому голова?
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30.11.2024 16:02 Ответить
Схоже на конструктор "ЛЄГО". Особливо обдаровані можуть зібрати дві-три цілі тушки. Єдиний нюанс - тушки будуть неживі.
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02.12.2024 15:14 Ответить
Таке відео дивитсь - це як бальзам на душу ! Та хай zдихає кацапня, без голів без ніг, без рук , та покуй на них головне щоб zдохли , бо хороші рюські, це дохлі рюські - все інше це демагогія !
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02.12.2024 16:56 Ответить
 
 