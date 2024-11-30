Уничтожение дронами вражеской пехоты в укрытиях на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении операторы дронов 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ уничтожают укрытия и импровизированные баррикады противника.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеская пехота ликвидирована даже в самых глубоких убежищах.
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А навіщо те"непорозуміння" каменці викладало?