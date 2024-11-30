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Уничтожение дронами вражеской пехоты в укрытиях на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении операторы дронов 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ уничтожают укрытия и импровизированные баррикады противника.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеская пехота ликвидирована даже в самых глубоких убежищах.

Также смотрите: Бойцы "Азова" FPV-дронами уничтожают российские разведывательные беспилотники ZALA и Supercam. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3845) Покровск (571) 5 ОШБр (91)


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Старе відео , листя на деревах зелене .
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30.11.2024 08:38 Ответить
...але кров у забитих москалів все ж таки червона, нє?
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30.11.2024 11:30 Ответить
5-та молодці!!!
А навіщо те"непорозуміння" каменці викладало?
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30.11.2024 12:49 Ответить
 
 