Бойцы "Азова" FPV-дронами уничтожают российские разведывательные беспилотники ZALA и Supercam. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" постоянно сбивают вражеские разведывательные беспилотники ZALA и Supercam, которые используются для наведения вражеских ракет на объекты Сил обороны.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий29.11.2024 20:21 Ответить Мне нравится 0
Яр Холодний
показать весь комментарий29.11.2024 21:32 Ответить Мне нравится 2
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