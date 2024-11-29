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Бойцы "Азова" FPV-дронами уничтожают российские разведывательные беспилотники ZALA и Supercam. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" постоянно сбивают вражеские разведывательные беспилотники ZALA и Supercam, которые используются для наведения вражеских ракет на объекты Сил обороны.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

беспилотник (3541) Азов (790) дроны (3845)


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Ювелирна робота!
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29.11.2024 20:21 Ответить
Це що? Уже "поставили на потік" збиття?
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29.11.2024 21:32 Ответить
 
 