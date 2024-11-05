Артиллеристы "Азова" о боях под Нью-Йорком: Оккупантов очень много, постоянно пытаются прорваться. ВИДЕО

Артиллеристы бригады "Азов" рассказали о боях в окрестностях Нью-Йорка, который в сентябре оккупировали российские захватчики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Українського свідка".

Бойцы используют американское орудие "М101" комплектации 1943 года, которая несмотря на свой возраст, качественно уничтожает врага.

Командир пушки с позывным Вернер заявил, что калибр работает по российской пехоте для прикрытия украинских защитников.

"Против нас здесь стоят бригады, сформированные из жителей т.н. ЛДНР. Сегодня утром был массированный штурм, работали все пушки. А сейчас - будничная работа. На этом направлении врага очень много, он постоянно пытается прорваться. Штурм может быть утром, вечером, а днем здесь постоянное движение, прилеты. Россияне обстреливают КАБами тыловые города", - отметил он.

Заряжающий пушки "М101" с позывным Мэл отметил, что враг развивается.

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"Они понимают, что техника - это не всегда хорошо. Живая сила у них состоит, в основном, из жителей бедных регионов, поэтому их мотивация - это, прежде всего, деньги", - добавил защитник.

Он также отметил, что в российском плену до сих пор находятся украинские воины.

"Наши бойцы мотивированы вернуть свое. Проблема в том, что люди не хотят слышать правду, они находятся в своем вакууме. У тебя такая ситуация в стране, так чего ты ждешь? Что тебя захватят полностью? Это уже повод взять в руки оружие и пойти защищать свою страну. В российском плену до сих пор находятся молодые ребята, надо давать этому огласку и возвращать их домой. Я не знаю, где еще можно получить тот опыт, который они получили в плену. Сколько ребят полетели защищать Мариуполь! И это сработало - забрали тяжелых раненых. Только так мы должны в дальнейшем пробовать перехитрить врага. Находить лазейки, чтобы побеждать их не количеством, а качеством и грамотными действиями. Это не трудно - пойти на акцию и напомнить о людях, которые отдавали за вас жизнь. Они заслуживают того, чтобы их вытащили", - добавил Мэл.

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