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Артилеристи "Азову" про бої під Нью-Йорком: Окупантів дуже багато, постійно намагаються прорватися. ВIДЕО

Артилеристи бригади "Азов" розповіли про бої на околицях Нью-Йорка, який у вересні окупували російські загарбники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Українського свідка".

Бійці використовують американську гармату "М101" комплектації 1943 року, яка попри свій вік, якісно знищує ворога.

Командир гармати із позивним Вернер заявив, що калібр працює по російській піхоті для прикриття українських захисників.

"Проти нас тут стоять бригади, сформовані з жителів т.з. ЛДНР. Сьогодні вранці був масований штурм, працювали всі гармати. А зараз - буденна робота. На цьому напрямку ворога дуже багато, він постійно намагається прорватись. Штурм може бути зранку, ввечері, а вдень тут постійний рух, прильоти. Росіяни обстрілюють КАБами тилові міста", - зазначив він

Заряджаючий гармати "М101" із позивним Мел зазначив, що ворог розвивається.

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"Вони розуміють, що техніка це не завжди добре. Жива сила у них складається здебільшого з мешканців бідних регіонів, тому їхня мотивація це перш за все гроші", - додав захисник.

Він також наголосив, що у російському полоні досі перебувають українські воїни. 

"Наші бійці вмотивовані повернути своє. Проблема у тому, що люди не хочуть чути правду, вони знаходяться у своєму вакуумі. В тебе така ситуація у країні, так на що ти чекаєш? Що тебе захоплять повністю? Це вже привід взяти до рук зброю та піти захищати власну країну. У російському полоні досі знаходяться молоді хлопці, треба давати цьому розголос та повертати їх додому. Я не знаю де ще можна отримати той досвід, який вони отримали у полоні. Скільки хлопців полетіли захищати Маріуполь! І це спрацювало - забрали тяжких поранених. Тільки так ми мусимо надалі пробувати перехитрити ворога. Знаходити шпаринки, щоб перемагати їх не кількістю, а якістю та грамотними діями. Це не важко - піти на акцію та нагадати про людей, які віддавали за вас життя. Вони заслуговують на те, щоб їх витягнули", - додав Мел.

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Автор: 

Нью-Йорк (129) Донецька область (8932) Національна гвардія (1590) Азов (794)


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Скільки ще буде наших Нью_Йорків, і скільки треба ще полків Азову ? Ми = українці сами винні, що віддали державу на поталу зграї негідників з 95 Кварталу. А зараз дивимось як вони добивають Україну ! янукович був квіточкою, ось хто зараз ягідки. І вони з посмішкою на обличчі перетворять нас в кацапських рабів. Не можу мовчати ! Як ми своїми руками після Майдану розвалили самостійність України ? Вони ж керовані кремлем ! Це так очевидно ! Хто не бачить це, той сліпий-дурний.
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05.11.2024 10:19 Відповісти
хм блин, на мой профанский взгляд сделано очень даже нехило как для 43 года, компенсаторов уева гора
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05.11.2024 10:33 Відповісти
При такому забезпеченні артилерією, мінометами та іншою ефективною зброєю наших захисників, а також ************, зовсім не дивно, що наші герої масово гинуть і змушені відходити... І це все відбувається лише по двом причинам: ЗРАДНИКИ У ВЛАДІ і ті, хто могли б їх нейтралізувати, систематично повторюють мантру "НЕ-НА-ЧАСІ".
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05.11.2024 11:09 Відповісти
Тримайтесь, козаки!!!!
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05.11.2024 13:15 Відповісти
Останніми місяцями американські пакети допомоги переважно містили ********** - снаряди, ракети для установок HIMARS та системи протиповітряної оборони. У них мало бронетехніки та спецтехніки, яка була б ознакою підготовки до якоїсь більш рішучої та маневреної війни.
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05.11.2024 15:48 Відповісти
 
 