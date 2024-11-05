Артилеристи "Азову" про бої під Нью-Йорком: Окупантів дуже багато, постійно намагаються прорватися. ВIДЕО

Артилеристи бригади "Азов" розповіли про бої на околицях Нью-Йорка, який у вересні окупували російські загарбники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Українського свідка".

Бійці використовують американську гармату "М101" комплектації 1943 року, яка попри свій вік, якісно знищує ворога.

Командир гармати із позивним Вернер заявив, що калібр працює по російській піхоті для прикриття українських захисників.

"Проти нас тут стоять бригади, сформовані з жителів т.з. ЛДНР. Сьогодні вранці був масований штурм, працювали всі гармати. А зараз - буденна робота. На цьому напрямку ворога дуже багато, він постійно намагається прорватись. Штурм може бути зранку, ввечері, а вдень тут постійний рух, прильоти. Росіяни обстрілюють КАБами тилові міста", - зазначив він

Заряджаючий гармати "М101" із позивним Мел зазначив, що ворог розвивається.

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"Вони розуміють, що техніка це не завжди добре. Жива сила у них складається здебільшого з мешканців бідних регіонів, тому їхня мотивація це перш за все гроші", - додав захисник.

Він також наголосив, що у російському полоні досі перебувають українські воїни.

"Наші бійці вмотивовані повернути своє. Проблема у тому, що люди не хочуть чути правду, вони знаходяться у своєму вакуумі. В тебе така ситуація у країні, так на що ти чекаєш? Що тебе захоплять повністю? Це вже привід взяти до рук зброю та піти захищати власну країну. У російському полоні досі знаходяться молоді хлопці, треба давати цьому розголос та повертати їх додому. Я не знаю де ще можна отримати той досвід, який вони отримали у полоні. Скільки хлопців полетіли захищати Маріуполь! І це спрацювало - забрали тяжких поранених. Тільки так ми мусимо надалі пробувати перехитрити ворога. Знаходити шпаринки, щоб перемагати їх не кількістю, а якістю та грамотними діями. Це не важко - піти на акцію та нагадати про людей, які віддавали за вас життя. Вони заслуговують на те, щоб їх витягнули", - додав Мел.

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