Тіло окупанта із 810 окремої бригади морської піхоти РФ валяється без голови на Курщині. ВIДЕО 18+
Бійці 41-ої окремої механізованої бригади показали фрагменти ліквідації солдатів із 810-ої окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії на Курському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи операторів БПЛа опублікований у соцмережах.
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гойда як мінімум!
З.Ы.
Ашот,трахающий самку этого организма, будет недоволен.