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Тіло окупанта із 810 окремої бригади морської піхоти РФ валяється без голови на Курщині. ВIДЕО 18+

Бійці 41-ої окремої механізованої бригади показали фрагменти ліквідації солдатів із 810-ої окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії на Курському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи операторів БПЛа опублікований у соцмережах.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Знищення дронами ворожої піхоти в укриттях на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17317) ліквідація (3909) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+22
А вона у нього була?
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30.11.2024 09:52
+8
Була б,не валявся б там.Було продовження шиї
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30.11.2024 10:49
+8
Не встиг жгут Есмарха накласти…
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30.11.2024 11:35
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А вона у нього була?
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30.11.2024 09:52 Відповісти
Була б,не валявся б там.Було продовження шиї
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30.11.2024 10:49 Відповісти
Була, але без нічого в середині
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30.11.2024 11:12 Відповісти
У що ж він тоді їв ???
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01.12.2024 11:51 Відповісти
Не встиг жгут Есмарха накласти…
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30.11.2024 11:35 Відповісти
Купив парік кобздона за три ляма...
гойда як мінімум!
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30.11.2024 11:36 Відповісти
Частково придатни (Крупі хер би доказав, що непридатний)...
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30.11.2024 11:44 Відповісти
Все по плану! В чем проблема? Дурням голови не потрібні.
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30.11.2024 13:14 Відповісти
Белая лада без vin кода.Новая.Без пробега по снг....Гойда,хуле.
З.Ы.
Ашот,трахающий самку этого организма, будет недоволен.
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30.11.2024 13:34 Відповісти
Путіноноїди )))
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30.11.2024 15:54 Відповісти
а нашо йому голова?
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30.11.2024 16:02 Відповісти
Схоже на конструктор "ЛЄГО". Особливо обдаровані можуть зібрати дві-три цілі тушки. Єдиний нюанс - тушки будуть неживі.
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02.12.2024 15:14 Відповісти
Таке відео дивитсь - це як бальзам на душу ! Та хай zдихає кацапня, без голів без ніг, без рук , та покуй на них головне щоб zдохли , бо хороші рюські, це дохлі рюські - все інше це демагогія !
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02.12.2024 16:56 Відповісти
 
 