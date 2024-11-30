Оккупант бросил раненого сослуживца без ноги, схватил вещи и скрылся. ВИДЕО
Бойцы роты ударных беспилотников "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша дроном-камикадзе атаковали российского захватчика. В это время рядом с ним был еще один оккупант, который прятался за деревом.
После удара беспилотника российскому солдату оторвало ногу, а его сослуживец забрал свои вещи и убежал, не попытавшись даже спасти раненого товарища, информирует Цензор.НЕТ.
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2. Брошенный - не свой?