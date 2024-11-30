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Оккупант бросил раненого сослуживца без ноги, схватил вещи и скрылся. ВИДЕО

Бойцы роты ударных беспилотников "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша дроном-камикадзе атаковали российского захватчика. В это время рядом с ним был еще один оккупант, который прятался за деревом.

После удара беспилотника российскому солдату оторвало ногу, а его сослуживец забрал свои вещи и убежал, не попытавшись даже спасти раненого товарища, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники уничтожили 8 авто и 3 грузовика оккупантов, а также склады боеприпасов в районе Кременной. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19057) ликвидация (3477) 68 отдельная егерская бригада (79)


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Топ комментарии
+16
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30.11.2024 12:36
+5
Тімуровєц 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁🤣😂🤣😂🤣😂😂😂🤣
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30.11.2024 12:34
+4
Русские своих не бросают ..... Сказка пюшкина
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30.11.2024 18:02
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Ноги в руки і тікати.
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30.11.2024 12:33 Ответить
Тімуровєц 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁🤣😂🤣😂🤣😂😂😂🤣
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30.11.2024 12:34 Ответить
Тимуровец ИванОвец!
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01.12.2024 12:58 Ответить
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30.11.2024 12:36 Ответить
Щось важке потягнуло, падло...
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30.11.2024 12:59 Ответить
Забыл руку отрубить чтобы телефон с паролями разблокироватьь где деньги лежат на карте
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30.11.2024 13:58 Ответить
1. Бросивший - не русский?
2. Брошенный - не свой?
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30.11.2024 14:02 Ответить
Як класно розлетівся .
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30.11.2024 14:56 Ответить
Можливо він йому сказав : " Да скорава ! "
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30.11.2024 16:31 Ответить
Русские своих не бросают ..... Сказка пюшкина
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30.11.2024 18:02 Ответить
Чей туфля ? Мое ..
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30.11.2024 21:41 Ответить
Zдохло ще одне падло😀
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01.12.2024 00:20 Ответить
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02.12.2024 01:47 Ответить
 
 