Оккупант бросил раненого сослуживца без ноги, схватил вещи и скрылся. ВИДЕО

Бойцы роты ударных беспилотников "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша дроном-камикадзе атаковали российского захватчика. В это время рядом с ним был еще один оккупант, который прятался за деревом.

После удара беспилотника российскому солдату оторвало ногу, а его сослуживец забрал свои вещи и убежал, не попытавшись даже спасти раненого товарища, информирует Цензор.НЕТ.

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