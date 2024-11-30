Оккупанты 6 раз пытались прорваться к Новодаровке и совершили 5 неудачных попыток захватить днепровские острова, - Силы обороны Юга
За минувшие сутки на Юге Украины российские войска 11 раз прибегали к штурмовым действиям, 6 из которых - на Запорожском направлении, пытаясь прорваться к Новодаровке. На Приднепровском направлении враг совершил 5 неудачных попыток захватить днепровские острова.
Об этом рассказали в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, за прошедшие сутки противник нанес семь авиационных ударов с применением управляемых авиабомб и неуправляемых авиационных ракет. От ударов страдали Запорожское и Приднепровское направления.
"Значительно увеличили захватчики обстрелы позиций наших подразделений и прифронтовые населенные пункты, где проживают мирные жители. За минувшие сутки зафиксировано 403 удара из артиллерийских систем, минометов и РСЗО", - рассказали в Силах обороны Юга.
Также отмечается, что оккупанты не прекращают и дроновый террор гражданского населения. За минувшие сутки, оккупанты применяли 327 ударных дронов-камикадзе различных модификаций, в том числе барражирующие боеприпасы типа "Ланцет". Также зафиксировано 327 сбрасываний с БпЛА с применением 416 боеприпасов.
Штурмы позиций Сил обороны Украины
На Юге Украины оккупанты не оставляют намерений относительно штурмов украинских позиций и пытаются прорвать нашу оборону на нескольких направлениях фронта.
11 раз враг прибегал к штурмовым действиям, 6 из которых - на Запорожском направлении, пытаясь прорваться к Новодаровке.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупационные войска продолжают готовиться к проведению штурмовых действий, проводят воздушную и инженерную разведки, пополняют боезапасы и наращивают системы РЭБ и ПВО.
На Приднепровском направлении враг не оставляет попыток взять под контроль днепровские острова. За минувшие сутки таких неудачных попыток было 5.
Потери оккупантов
Силы обороны Юга Украины и в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, его огневым позициям и тылам.
Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 191 оккупант.
Кроме того, армия РФ потеряла:
- 14 единиц авто и бронетехники, из которых 3 ББМ;
- ЗРК "Бук";
- 5 единиц БпЛА типа "Shahed-136";
- 7 единиц разведывательных БпЛА типа "Суперкам" и "Зала";
- 6 артиллерийских систем и минометов, в т.ч. противотанковая пушка "Рапира";
- 5 мотоциклов;
- 3 баги;
- РЭБ и 2 старленок.
Также поражено:
- 6 блиндажей;
- 5 наблюдаемых пунктов;
- 2 огневые позиции.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 740 400 российских захватчиков.
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