Оккупанты 6 раз пытались прорваться к Новодаровке и совершили 5 неудачных попыток захватить днепровские острова, - Силы обороны Юга

За минувшие сутки на Юге Украины российские войска 11 раз прибегали к штурмовым действиям, 6 из которых - на Запорожском направлении, пытаясь прорваться к Новодаровке. На Приднепровском направлении враг совершил 5 неудачных попыток захватить днепровские острова.

Об этом рассказали в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за прошедшие сутки противник нанес семь авиационных ударов с применением управляемых авиабомб и неуправляемых авиационных ракет. От ударов страдали Запорожское и Приднепровское направления.

"Значительно увеличили захватчики обстрелы позиций наших подразделений и прифронтовые населенные пункты, где проживают мирные жители. За минувшие сутки зафиксировано 403 удара из артиллерийских систем, минометов и РСЗО", - рассказали в Силах обороны Юга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытается прорваться в Новодаровку и Новополь, готовится к проведению штурмов на Гуляйпольском направлении, - Силы обороны Юга

Также отмечается, что оккупанты не прекращают и дроновый террор гражданского населения. За минувшие сутки, оккупанты применяли 327 ударных дронов-камикадзе различных модификаций, в том числе барражирующие боеприпасы типа "Ланцет". Также зафиксировано 327 сбрасываний с БпЛА с применением 416 боеприпасов.

Штурмы позиций Сил обороны Украины

На Юге Украины оккупанты не оставляют намерений относительно штурмов украинских позиций и пытаются прорвать нашу оборону на нескольких направлениях фронта.

11 раз враг прибегал к штурмовым действиям, 6 из которых - на Запорожском направлении, пытаясь прорваться к Новодаровке.



На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупационные войска продолжают готовиться к проведению штурмовых действий, проводят воздушную и инженерную разведки, пополняют боезапасы и наращивают системы РЭБ и ПВО.

Также смотрите: Оккупант бросил раненого приспешника без ноги, схватил вещи и скрылся. ВИДЕО

На Приднепровском направлении враг не оставляет попыток взять под контроль днепровские острова. За минувшие сутки таких неудачных попыток было 5.

Потери оккупантов

Силы обороны Юга Украины и в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, его огневым позициям и тылам.



Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 191 оккупант.

Кроме того, армия РФ потеряла:

14 единиц авто и бронетехники, из которых 3 ББМ;

ЗРК "Бук";

5 единиц БпЛА типа "Shahed-136";

7 единиц разведывательных БпЛА типа "Суперкам" и "Зала";

6 артиллерийских систем и минометов, в т.ч. противотанковая пушка "Рапира";

5 мотоциклов;

3 баги;

РЭБ и 2 старленок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 46 атак отражены на Кураховском направлении. Враг прилагает основные усилия около 10 населённых пунктов, - Генштаб

Также поражено:

6 блиндажей;

5 наблюдаемых пунктов;

2 огневые позиции.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 740 400 российских захватчиков.