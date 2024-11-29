Враг пытается прорваться в Новодаровку и Новополь, готовится к проведению штурмов на Гуляйпольском направлении, - Силы обороны Юга

Российские войска пытаются прорвать украинскую оборону на нескольких направлениях линии боевого соприкосновения. За прошедшие сутки зафиксировано 13 попыток штурмов, 7 из которых - на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Юге

Как отмечается, оккупанты активизировали применение артиллерии и РСЗО, осуществив 270 обстрелов по позициям украинских войск и прифронтовых населенных пунктах, где проживают мирные жители.



Враг продолжает атаковать беспилотниками Силы обороны Юга Украины и не прекращает дроновый террор гражданского населения. За минувшие сутки оккупанты применяли 290 ударных дронов-камикадзе различных модификаций, в частности барражирующие боеприпасы типа "Ланцет". Враг также активно использует беспилотники для сбросов боеприпасов, нанеся ими 266 ударов.

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"Оккупанты не прекращают штурмовать украинские позиции, пытаясь прорвать нашу оборону на нескольких направлениях линии боевого соприкосновения. Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 13 попыток штурмов, 7 из которых - на Запорожском направлении. Враг пытается прорваться к Новодаровке и Новополю", - говорится в сводке Сил обороны юга.

На Приднепровском направлении враг провел 6 неудачных попыток штурмовых действий.

На Гуляйпольском направлении россияне готовятся к проведению штурмовых действий, проводят постоянную воздушную и инженерную разведку, пополняют боезапасы и тренируют личный состав штурмовых групп, наращивают системы связи, РЭБ и ПВО.

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Потери оккупантов

Как сообщается, за минувшие сутки вражеские потери на юге составляют 160 оккупантов.

Кроме того, армия РФ потеряла:

27 единиц авто и бронетехники, из которых 2 БМД-4 и 1 МТЛБ;

4 БпЛА типа "Шахед "4

ЗРК "Бук";

3 лодки;

7 артиллерийских систем и минометов;

1 мотоцикл;

1 система РЭБ4

блиндаж и место хранения боеприпасов.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 738 660 российских захватчиков. В частности, за прошедшие сутки ВСУ установили новый рекорд: ликвидировано 2030 оккупантов.