Враг пытается прорваться в Новодаровку и Новополь, готовится к проведению штурмов на Гуляйпольском направлении, - Силы обороны Юга
Российские войска пытаются прорвать украинскую оборону на нескольких направлениях линии боевого соприкосновения. За прошедшие сутки зафиксировано 13 попыток штурмов, 7 из которых - на Запорожском направлении.
Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация на Юге
Как отмечается, оккупанты активизировали применение артиллерии и РСЗО, осуществив 270 обстрелов по позициям украинских войск и прифронтовых населенных пунктах, где проживают мирные жители.
Враг продолжает атаковать беспилотниками Силы обороны Юга Украины и не прекращает дроновый террор гражданского населения. За минувшие сутки оккупанты применяли 290 ударных дронов-камикадзе различных модификаций, в частности барражирующие боеприпасы типа "Ланцет". Враг также активно использует беспилотники для сбросов боеприпасов, нанеся ими 266 ударов.
"Оккупанты не прекращают штурмовать украинские позиции, пытаясь прорвать нашу оборону на нескольких направлениях линии боевого соприкосновения. Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 13 попыток штурмов, 7 из которых - на Запорожском направлении. Враг пытается прорваться к Новодаровке и Новополю", - говорится в сводке Сил обороны юга.
На Приднепровском направлении враг провел 6 неудачных попыток штурмовых действий.
На Гуляйпольском направлении россияне готовятся к проведению штурмовых действий, проводят постоянную воздушную и инженерную разведку, пополняют боезапасы и тренируют личный состав штурмовых групп, наращивают системы связи, РЭБ и ПВО.
Потери оккупантов
Как сообщается, за минувшие сутки вражеские потери на юге составляют 160 оккупантов.
Кроме того, армия РФ потеряла:
- 27 единиц авто и бронетехники, из которых 2 БМД-4 и 1 МТЛБ;
- 4 БпЛА типа "Шахед "4
- ЗРК "Бук";
- 3 лодки;
- 7 артиллерийских систем и минометов;
- 1 мотоцикл;
- 1 система РЭБ4
- блиндаж и место хранения боеприпасов.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 738 660 российских захватчиков. В частности, за прошедшие сутки ВСУ установили новый рекорд: ликвидировано 2030 оккупантов.
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