Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 2030 оккупантов! Общие боевые потери РФ с начала войны – около 738 660 человек, 9 458 танков, 20 886 артсистем, 19 339 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 738 660 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 738660 (+2030) человек,
танков - 9458 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 19339 (+33) ед,
артиллерийских систем - 20886 (+34) ед,
РСЗО - 1255 (+0) ед,
средства ППО - 1006 (+1) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 19750 (+89),
крылатые ракеты - 2851 (+86),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 30272 (+86) ед,
специальная техника - 3700 (+3)
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Що там відбулося?
Може "арєшнік" покосив своїх ?
Чим більш свинособак вбьють тім краще для світу.
І кожного дня новини про розстріли((
лілі-путін перед війною замовив для військових сотні мобільних крематоріїв
для кого? якщо планував Київ за два дні а в Києві крематоріїв вистачає
А то стануть.. здавайтесь. Ося викуси,..знай наших козаків.
https://censor.net/ua/news/3522492/rosiyany-prosunulysya-na-donechchyni
це може бути доброю ознакою,
може почали ефективно використовувати протипіхотні міни проти штурмовиків, про постачання цих мін у пресі в останні півтора-два? тижні багато разів згадувалося
В ГШ ЗСУ він не вірить... Ти цією фразою розписався в тому, що ти кінчений зрадник, який вірить кому завгодно, окрім єдиного, що нас всіх відділяє від підвалів, тортур та етнічних чисток - ЗСУ.
Які ж ви кінчені, колишні зєлєбоби, які зараз волають "дЄрмаками" тощо.
Вітаю шановне панство!
Рекорд по добовій заготівлі добрив. Відбито масований повітряний удар.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 738 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
Никаких им скидок.
Які ж ви кінчені, зрадойоби...
Крім того що на сьогодні встановлено новий добовий рекорд, сьогодні вже є новий місячний 42 250, попереднй жовтень - 41 980.
Гріх сьогодні не потягнуть чарчину, впершу чергу за ЗСУ.