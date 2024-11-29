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Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 2030 оккупантов! Общие боевые потери РФ с начала войны – около 738 660 человек, 9 458 танков, 20 886 артсистем, 19 339 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Знищення російської техніки

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 738 660 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 738660 (+2030) человек,

танков - 9458 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 19339 (+33) ед,

артиллерийских систем - 20886 (+34) ед,

РСЗО - 1255 (+0) ед,

средства ППО - 1006 (+1) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19750 (+89),

крылатые ракеты - 2851 (+86),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 30272 (+86) ед,

специальная техника - 3700 (+3)

Также смотрите: В 2022 году армия РФ на госпредприятии Беларуси организовала фильтрационный лагерь, где пытали пленных украинцев, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19035) Генштаб ВС (6186) ликвидация (3472) уничтожение (6823)


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Топ комментарии
+33
ВІтаю ЗСУ.
Чим більш свинособак вбьють тім краще для світу.
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29.11.2024 08:25
+27
+2030 то дійсно рекорд . Слава ЗСУ.
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29.11.2024 08:26
+21
Слава ЗСУ !
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29.11.2024 08:26
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- 2030 рашистів!
Що там відбулося?
Може "арєшнік" покосив своїх ?
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29.11.2024 08:25 Ответить
мабуть почали в атаку "уралами" їздить.
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29.11.2024 08:33 Ответить
по ходу на ішахеди касапокадзе сажають... ббббаааанннзззааайй...
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29.11.2024 13:17 Ответить
ВІтаю ЗСУ.
Чим більш свинособак вбьють тім краще для світу.
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29.11.2024 08:25 Ответить
Хороші кацапи - дохлі кацапи. Всі !
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29.11.2024 19:52 Ответить
+2030 то дійсно рекорд . Слава ЗСУ.
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29.11.2024 08:26 Ответить
Слава ЗСУ !
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29.11.2024 08:26 Ответить
Ого
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29.11.2024 08:32 Ответить
ото наскирдували істот.
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29.11.2024 08:32 Ответить
нухуа-хуа... ещё и по бронетехнике нехило прошлись... да и калибров с х101/555 неслабо сбили... да и логистика неплохо пострадала... урожайный вчера был день
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29.11.2024 08:36 Ответить
Ого. Але і наші втрати відповідно зросли((
І кожного дня новини про розстріли((
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29.11.2024 08:38 Ответить
Не розхитуйте човна, дайте порадіти.
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29.11.2024 08:42 Ответить
Якщо вони захоплять Україну - розстрілювать будуть сотнями... Згадай, як вони закуповували сотні тисяч мішків для трупів, перед війною... Думаєш, вони їх для своїх брали? Це вони їх для нас готували!!!...
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29.11.2024 09:47 Ответить
мішки-мішками
лілі-путін перед війною замовив для військових сотні мобільних крематоріїв
для кого? якщо планував Київ за два дні а в Києві крематоріїв вистачає
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29.11.2024 13:15 Ответить
Ніби за 40 тис. мова була.
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29.11.2024 14:08 Ответить
Та ні... Там не менше півтори сотні тисяч , як мені пам"ятається, було...
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29.11.2024 15:30 Ответить
Гойда. Слава Україні й хлопцям.

А то стануть.. здавайтесь. Ося викуси,..знай наших козаків.
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29.11.2024 08:40 Ответить
Якраз вчора втрат населених пунктів в Україні за Діпстейтом не сталося (Дар'їно на Курщині не рахуємо)
https://censor.net/ua/news/3522492/rosiyany-prosunulysya-na-donechchyni
це може бути доброю ознакою,
може почали ефективно використовувати протипіхотні міни проти штурмовиків, про постачання цих мін у пресі в останні півтора-два? тижні багато разів згадувалося
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29.11.2024 09:21 Ответить
Я ж казав вам, що цей бот тут обов'язково з'явиться під іншим ніком? Навіть день майже вгадав
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29.11.2024 09:25 Ответить
Та не бреши! Якими десятками? Тисячами!
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29.11.2024 10:41 Ответить
у наступающих всегда больше потерь
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29.11.2024 10:54 Ответить
при розумно поставленій обороні без бракованих мін.
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29.11.2024 10:56 Ответить
кокорєшнік не допоміг. Добре йдете кацари! Здихайте більще!
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29.11.2024 08:49 Ответить
кацапське окупаційне лайно шоче "пафтаріть подвігі дедаваєвашіх дедов" у 2Світову війну !!! червоні комуно-нацисти сталін, жуков, ватутіни, інше червоне окупаційне утилізовували рккашне лайно тисячами, мільйонами !!!
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29.11.2024 08:52 Ответить
кацапня як таргани,іх б'єш, а вони все лізуть і лізуть!
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29.11.2024 09:04 Ответить
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29.11.2024 09:09 Ответить
Я так розумію, ти особисто полазив по окопам, по всій ліні фронту і підрахував, скільки ж насправді ЗСУ винищило та поранило кацапів? І краще за ГШ ЗСУ знаєш, скільки і чого було знищено та пошкоджено. Мабуть, саме в тебе консультується кокошенков з міннападу засрашки, перед кожним "зведенням" на тєлєкалає "Звізда"?

В ГШ ЗСУ він не вірить... Ти цією фразою розписався в тому, що ти кінчений зрадник, який вірить кому завгодно, окрім єдиного, що нас всіх відділяє від підвалів, тортур та етнічних чисток - ЗСУ.

Які ж ви кінчені, колишні зєлєбоби, які зараз волають "дЄрмаками" тощо.
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29.11.2024 10:12 Ответить
Можливо сюди здохлих узькожопих собакоїдів порахували, яких закобздонили разом з кацапським хенералом на курщині.
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29.11.2024 09:47 Ответить
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29.11.2024 10:02 Ответить
В порівнянні з довжиною фронту та тим, що там робиться це ще невелика кількість кацапів у втратах.
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29.11.2024 10:15 Ответить
Чудова новина! Та ще й в п'ятницю...
Вітаю шановне панство!
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29.11.2024 10:37 Ответить
Есть и другой рекорд. По данным нашего кстати ген штаба на позавчера за 7 дней кацапы отхватил себе 235 кв км ещё. Одни рекорды пошли .
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29.11.2024 10:40 Ответить
Минув 3935 день москальсько-української війни.
Рекорд по добовій заготівлі добрив. Відбито масований повітряний удар.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 738 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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29.11.2024 10:55 Ответить
Чорная пятница для рашистов.
Никаких им скидок.
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29.11.2024 11:18 Ответить
Во, повилазила чергова порція ***************, які не вірять в те, що ЗСУ, саме вмиваючись кров'ю, нашинковує кацапів полками в день.

Які ж ви кінчені, зрадойоби...
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29.11.2024 12:06 Ответить
Ого як кацапські боти заскавчали.
Крім того що на сьогодні встановлено новий добовий рекорд, сьогодні вже є новий місячний 42 250, попереднй жовтень - 41 980.

Гріх сьогодні не потягнуть чарчину, впершу чергу за ЗСУ.
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29.11.2024 12:10 Ответить
У лемвнгів "падьож" чи "обострєніє"?
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29.11.2024 13:58 Ответить
Яка різниця, лиш би всі.
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29.11.2024 19:57 Ответить
 
 