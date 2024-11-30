46 атак отражены на Кураховском направлении. Враг прилагает основные усилия около 10 населенных пунктов, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 29 ноября 2024 года, на фронте зафиксировано 192 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, а также 36 авиаударов, сбросив 61 КАБ. Кроме этого, совершил 4663 обстрелов, из них 99 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений около 1400 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ковшаровка, Александро-Калиново, Новоосиново, Глушковка, Григорьевка, Серебрянка, Константиновка, Успеновка, Улаклы, Большая Новоселка, Макаровка, Орехов и Казацкое.

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Удары по врагу

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, пункту управления и одному другому важному объекту противника.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1740 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 12 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, два средства ПВО, 42 БпЛА оперативно-тактического уровня, 72 единицы автомобильной техники и две единицы спецтехники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении произошло семь вражеских атак в районах Кудиевки, Глубокого, Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Гая.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районе Часова Яра и в сторону Белой Горы.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил две атаки неподалеку Дружбы и Торецка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Чумацкое, Новый Труд и Желтое.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 46 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Сонцовки, Берестков, Новодмитровки, Зари, Курахово, Дачного, Дальнего, Елизаветовки, Анновки и Успеновки", - информируют в Генштабе.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник совершил 26 штурмов наших позиций неподалеку Веселого Гая, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Обстановка на Севере

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области. Наши воины за минувшие сутки отбили 23 вражеские атаки на данном направлении", - отмечают в Генштабе.

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Силы обороны Украины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.