Украинские воины из 60-й и 67-й ОМБр отражают механизированный штурм оккупантов. ВИДЕО боя
Украинские воины из 60-й и 67-й ОМБр отбили механизированный шткрм оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя опубликована в соцсетях.
"Враг, кажется, решил бросить на нас весь оставшийся личный состав, потому что иначе не объяснить такое количество штурмов. Очередное наступление отбито вместе с побратимами из 67-й ОМБр. Что ж, порция пищи из вражеских тел для диких зверей и хищных птиц снова возросла", - отмечают бойцы в комментарии к записи.
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Филип Преображенский
показать весь комментарий29.11.2024 16:17 Ответить Мне нравится 2
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