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Украинские воины из 60-й и 67-й ОМБр отражают механизированный штурм оккупантов. ВИДЕО боя

Украинские воины из 60-й и 67-й ОМБр отбили механизированный шткрм оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя опубликована в соцсетях.

"Враг, кажется, решил бросить на нас весь оставшийся личный состав, потому что иначе не объяснить такое количество штурмов. Очередное наступление отбито вместе с побратимами из 67-й ОМБр. Что ж, порция пищи из вражеских тел для диких зверей и хищных птиц снова возросла", - отмечают бойцы в комментарии к записи.

Также смотрите: Поражение вражеской радиолокационной станции ЗРК "Бук-М3" на Запорожском направлении. ВИДЕО

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армия РФ (19057) уничтожение (6830) боевые действия (3939)


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Як же хочеться щоб всі наші захисниці та захисники повернулись додому з перемогою живі та не ушкоджені. Бережіть себе і один одного. Ми Вас чекаємо.
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29.11.2024 16:17 Ответить
 
 