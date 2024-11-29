Украинские воины из 60-й и 67-й ОМБр отражают механизированный штурм оккупантов. ВИДЕО боя

Украинские воины из 60-й и 67-й ОМБр отбили механизированный шткрм оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя опубликована в соцсетях.

"Враг, кажется, решил бросить на нас весь оставшийся личный состав, потому что иначе не объяснить такое количество штурмов. Очередное наступление отбито вместе с побратимами из 67-й ОМБр. Что ж, порция пищи из вражеских тел для диких зверей и хищных птиц снова возросла", - отмечают бойцы в комментарии к записи.

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